'वो असीमित भूख वाला अजगर...', एकनाथ शिंदे का उद्धव ठाकरे पर निशाना, BMC फंड के दुरुपयोग का आरोप

Eknath Shinde Attack on Uddhav Thackeray: मुंबई में जैसे-जैसे ब्रृहन्मुंबई महानगरपालिका (BMC) के चुनाव नजदीक आते जा रहे हैं, वैसे ही सियासी दलों में वार-पलटवार का दौर भी तेज होता जा रहा है. महाराष्ट्र के डिप्टी सीएम एकनाथ शिंदे ने मंगलवार (28 अक्टूबर) को शिवसेना प्रमुख उद्धव ठाकरे पर जोरदार हमला बोला. शिंदे ने बीएमसी चुनाव की तैयारी में जुटे उद्धव ठाकरे पर हमला बोलते हुए कहा कि वो मुंबई के खजाने को लपेटकर बैठा असीमित भूख वाला अजगर है. एक ऐसा अजगर जिसकी भूख कभी नहीं मिटती है. शिंदे ने उद्धव ठाकरे पर बीएमसी के फंड का दुरुपयोग करने का भी आरोप लगाया.

शिंदे का ये हमला उद्धव ठाकरे पर तब आया है जब एक दिन पहले उद्धव ठाकरे ने गृहमंत्री अमित शाह ने को मुंबई को निगलने वाला अजगर बताया था. पत्रकारों से बात करते हुए शिंदे ने कहा, 'जो दूसरों को अजगर कहते हैं वे खुद अजगर हैं जो मुंबई के खजाने के चारों ओर लिपटे हुए हैं. इस अजगर की खासियत यह है कि इसका पेट कभी नहीं भरता.'

बीएमसी में उद्धव ने किया बड़ा भ्रष्टाचारः एकनाथ शिंदे

शिंदे ने उद्धव ठाकरे की पार्टी पर ब्रृहन्मुंबई महानगरपालिका (BMC) के नियंत्रण के दौरान बड़े पैमाने पर भ्रष्टाचार का आरोप लगाया. कई नागरिक परियोजनाओं में अनियमितताओं का दावा करते हुए शिंदे ने कहा, 'ठाकर ने मुंबई को, उसके खजाने को, कई प्लॉट्स को, यहां तक कि मरीजों के लिए 'खिचड़ी' (कोविड-19 महामारी के दौरान) को भी निगल लिया. उन्होंने बॉडी बैग्स में भ्रष्टाचार किया और यहां तक कि मिठी नदी की गाद में भी. इस अजगर की भूख कभी नहीं मिटती.'

राज्यमंत्री बावनकुले ने भी बोला उद्धव पर हमला

आपको बता दें कि उद्धव ठाकरे के नेतृत्व वाली शिवसेना ने पार्टी के विभाजन से पहले 1997 से 2022 तक (25 वर्षों तक) BMC पर राज किया था. ठाकरे की शाह पर पिछली टिप्पणी पर BJP की ओर से तीखी आलोचना हुई थी. महाराष्ट्र के राज्यमंत्री चंद्रशेखर बवानकुले ने कहा कि ठाकरे चुनावी असफलताओं के बाद कुंठित हैं. बावनकुले ने ठाकरे पर हमला बोलते हुए कहा, 'उद्धव जी को आईने में खुद को देखना चाहिए क्योंकि वे एक अजगर हैं जो सुस्त पड़े रहते हैं और दूसरों के मेहनत पर फुफकारते हैं.'

बेस्ट क्रेडिट सोसाइटी चुनाव में ठाकरे ब्रदर्स को मुंह की खानी पड़ी थी

इसके पहले अगस्त महीने में हुए महाराष्ट्र के बेस्ट क्रेडिट सोसाइटी चुनावों में ठाकरे ब्रदर्स को तब बड़ा झटका लगा था जब राज ठाकरे और उद्धव ठाकरे 20 सालों के बाद एक साथ मिलकर चुनाव लड़े थे. उद्धव शिवसेना (यूबीटी) और राज की महाराष्ट्र नवनिर्माण सेना (एमएनएस) की तरफ से समर्थित 'उत्कर्ष' पैनल को मुंबई की बेस्ट क्रेडिट सोसाइटी चुनावों में करारी शिकस्त का सामना करना पड़ा था. ठाकरे ब्रदर्स की इस चुनाव में इतनी दुर्गति हुई थी कि उनका 21 सीटों में से एक पर भी खाता नहीं खुल पाया. ऐसे में अब अगर ठाकरे ब्रदर्स बीएमसी चुनाव में एक साथ आने का दम भरते हैं तो वो इसका ट्रेलर पहले ही देख चुके हैं आने वाले समय में क्या होगा ये किसी से छिपा नहीं है.

