320000000000 का कारोबार: हर दिन 1 लाख साल के बराबर गेमिंग पर वक्त बर्बाद कर रहे 65 करोड़ भारतीय

Analysis of Online Gaming: संसद में पेश किए गए 4 बिलों में से एक बिल ऑनलाइन गेमिंग से जुड़ा है. इसपर हम विस्तार से बात करेंगे लेकिन उससे पहले एक आंकड़े के जरिए समझिए कि ये खबर कितनी बड़ी है और कैसे हमारे-आपके जीवन से जुड़ी है.

Written By  Tahir Kamran|Last Updated: Aug 20, 2025, 11:04 PM IST
Analysis of Online Gaming: आज हम आपसे आग्रह करेंगे कि इस खबर के बारे में आप अपने पूरे परिवार के भी बताएं. खासकर घर के बच्चों और युवाओं को जरूर बताएं या उन्हें लिंक शेयर करके पढ़ने के लिए कहें, क्योंकि जिस बड़ी खबर का विश्लेषण हम अब करने जा रहे हैं वो सीधे तौर पर आपसे, आपके बच्चों से और आपके परिवार से जुड़ी है. आज देश की संसद में 4 अहम बिल पेश हुए. उनमें से एक बिल ऑनलाइन गेमिंग को लेकर है. लोकसभा में पेश इस बिल का पूरा नाम है 'प्रमोशन एंड रेगुलेशन ऑफ ऑनलाइन गेमिंग बिल 2025' ये बिल देश के हर उस नागरिक से जुड़ा है जिसके हाथ में मोबाइल है. ये जो नया बिल आया है, उसके कानून बनने के बाद 'ऑनलाइन गेम' पर जेल भी होगी और जुर्माना भी लगेगा. इसपर हम विस्तार से बात करेंगे लेकिन उससे पहले एक आंकड़े के जरिए समझिए कि ये खबर कितनी बड़ी है और कैसे हमारे-आपके जीवन से जुड़ी है.

एक दिन में '1 लाख साल' के बराबर का समय गेमिंग में बर्बाद

भारत में ऑनलाइन गेमिंग की लत के शिकार लोग रोजाना 90 करोड़ घंटे ऑनलाइन गेम खेलने में गुजारते हैं. रोजाना 90 करोड़ घंटे सिर्फ ऑनलाइन गेम में गुजारने का मतलब क्या हुआ. जानते हैं आप इसका मतलब ये हुआ कि भारत सिर्फ एक दिन में '1 लाख साल' के बराबर का समय गेम में बर्बाद कर रहा है. सोचिए एक लाख साल यानी इतना समय भारत सिर्फ एक दिन में ऑनलाइन गेम के पीछे गंवा रहा है.

कितने करोड़ का है गेमिंग का कारोबार

देश में ऑनलाइन गेमिंग का कारोबार 32 हजार करोड़ रुपए का है. यानी करीब 8 करोड़ 80 लाख रुपए रोज ऑनलाइन गेमिंग में दांव पर लगते हैं. यानी हर सेकंड करीब 62 हजार रुपए ऑनलाइन गेमिंग में दांव पर लगाए जाते हैं. रिपोर्ट्स के मुताबिक देश में करीब 65 करोड़ लोग पैसे जीतने के लिए ऑनलाइन गेमिंग में दांव लगाते हैं. यानी देश का हर दूसरा व्यक्ति ऑनलाइन गेमिंग की लत का शिकार है. इसमें से करीब 20 करोड़ लोग ऑनलाइन रियल मनी गेम्स यानी पैसों के लिए ऑनलाइन गेमिंग एप पर किस्मत आजमाते हैं.

किस-किस उम्र के लोग खेलते ज्यादा गेम?

आज हमने आपसे आग्रह किया है कि बच्चों और बुजुर्गों के साथ इस खबर को पढ़ें या किसी अन्य तरीके उन्हें यह खबर जरूर पढ़वाएं. इसका कारण ये है कि हमारे देश में 18 साल से कम उम्र के करीब 16 प्रतिशत यानी करीब 7 करोड़ 36 लाख लोग ऑनलाइन गेम्स खेलते हैं. 18 से 24 वर्ष की उम्र के करीब 40 प्रतिशत यानी 8 करोड़ 25 से 34 वर्ष की उम्र के करीब 35 प्रतिशत यानी 11 करोड़ और 35 साल से ज्यादा उम्र की करीब 15 प्रतिशत आबादी यानी 8 करोड़ लोग ऑनलाइन गेम्स खेलते हैं. यानी 34 वर्ष की उम्र तक के 34 करोड़ लोग ऑनलाइन गेम की लत के शिकार हैं.

एक गेमर हर हफ्ते खेलते है 14 घंटे गेम

भारत में ऑनलाइन गेमर औसतन हर हफ्ते करीब 14 घंटे गेम खेलता है. यानी हर गेमर रोजाना अपने 2 घंटे गेम खेलने में गंवाता है. रिपोर्ट्स के मुताबिक बच्चे भी रोजाना औसतन 1 घंटे गेम खेलते हैं. ये औसत है. आमतौर पर छुट्टियों के दिन बच्चे और ज्यादा घंटे ऑनलाइन गेम खेलने में बिताते हैं. यानी हर उम्र के लोग इस ऑनलाइन बीमारी के शिकार हैं. ये ऑनलाइन गेम वाली लत हमारे पैसे, हमारे समय और हमारी सेहत पर भारी पड़ रही है. देश का हर घर इस ऑनलाइन गेमिंग वाली बीमारी का शिकार है. मित्रों इसलिए आज हमने इस विषय को विश्लेषण के लिए चुना और इसलिए आज हम बार बार आपसे आग्रह कर रहे हैं कि पूरे परिवार के साथ आप हमारे विश्लेषण को ध्यान से देखिए और समझिए.

रोजाना करीब 11 करोड़ लोग ऑनलाइन गेम खेलते हैं

देश में रोजाना करीब 11 करोड़ लोग ऑनलाइन गेम खेलते हैं. ये आंकड़ा कितना बड़ा है इसे ऐसे समझिए कि ये पाकिस्तान की आबादी का आधा हिस्सा है. इसलिए अब सरकार ऑनलाइन गेमिंग को लेकर गंभीर है. अब हम आपको बताते हैं कि आज लोकसभा में पेश किए गए प्रमोशन एंड रेगुलेशन ऑफ ऑनलाइन गेमिंग बिल 2025 की बड़ी बातें क्या हैं. ड्राफ्ट कानून के मौजूदा प्रावधान के मुताबिक:-

  • भारत में ऑनलाइन गेम्स ऑफर करने पर पाबंदी होगी. यानी कोई प्लेटफॉर्म पैसे जीतने का लालच देकर ऑनलाइन गेम्स खेलने का ऑफर नहीं दे सकेगा. क्योंकि अब ऑनलाइन गेम्स ऑफर करने पर तीन साल तक की कैद और 1 करोड़ रुपये का जुर्माना हो सकता है.

  • ऑनलाइन गेमिंग प्लेटफॉर्म्स को प्रमोट करने वाले सोशल मीडिया इन्फ्लुएंसर्स और सेलिब्रिटीज को भी दो साल तक की जेल और 50 लाख रुपये का जुर्माना भुगतना पड़ सकता है.यानी जो सेलिब्रिटीज चंद पैसों के लालच में लोगों को ऑनलाइन गेम्स की तरफ धकेल रहे थे उन्हें भी अब सजा होगी.

  • सरकार बैंकों और दूसरे वित्तीय संस्थानों को इन प्लेटफॉर्म्स पर किसी भी तरह के पैसों के लेने-देन की सुविधा देने से रोक सकती है. यानी अब ऑनलाइन गेमिंग प्लेटफॉर्म पर मनी ट्रांसफर पूरी तरह बंद हो जाएगा. जाहिर है इनका कारोबार ठप हो जाएगा.

ऑनलाइन गेमिंग पर प्रस्तावित नए कानून में एजेंसियों को कार्रवाई के लिए कई अधिकार दिए गए हैं. इसकी जानकारी हम आपको देंगे लेकिन पहले आपको जानना चाहिए कि ऑनलाइन गेमिंग से देश को कितना नुकसान है. रिपोर्ट्स के मुताबिक ऑनलाइन गेमिंग वाली इस लत से करीब 2% प्रोडक्टिविटी का नुकसान होता है.

ऑनलाइन गेमिंग का GDP पर कितना असर पड़ता है?

अब इस नुकसान को थोड़ा विस्तार से समझते हैं. भारत की सकल घरेलू उत्पाद यानी GDP करीब 340 लाख करोड़ रुपए है. ऑनलाइन गेमिंग वाली लत से GDP को अगर 2 प्रतिशत का नुकसान हुआ तो ये आंकड़ा 6.8 लाख करोड़ बैठता है.

सरकार देश के 80 करोड़ लोगों को मुफ्त अनाज देने के लिए करीब 2.3 लाख करोड़ रुपए खर्च करती है. यानी ऑनलाइन गेमिंग वाली लत से प्रोडक्टिविटी का जो नुकसान होता है अगर वो ना हो तो देश के 80 करोड़ लोगों को तीन साल तक मुफ्त अनाज दिया जा सकता है.

इसलिए हम बार-बार ये कह रहे हैं कि ऑनलाइन गेमिंग की लत वाली बहुत बड़ी बीमारी है. इसलिए आज हम इसका विस्तार से विश्लेषण कर रहे हैं. आपको जानकर आश्चर्य होगा कि एक ऑनलाइन गेमिंग कंपनी के 15 करोड़ से ज्यादा यूजर हैं. ये आंकड़ा फ्रांस की आबादी से दोगुना है. 

अब सवाल ये है कि आखिर इस ऑनलाइन गेमिंग का विजेता कौन है. क्या वाकई जो लोग गेम खेलते हैं वो जीतते हैं या वो असल विजेता वो प्लेटफॉर्म हैं जो यूजर्स को ऑनलाइन गेमिंग में पैसा लगाने को कहते हैं. 

  • 2024 में गेमिंग कंपनियों ने करीब 32 हजार करोड़ रुपए कमाए.

  • इसी साल यूजर्स इन प्लेटफॉर्म पर करीब 32 हजार करोड़ रुपए हारे.

  • यानी जितने पैसे यूजर्स हारते हैं प्लेटफॉर्म उतने ही पैसे कमाते हैं.

  • प्लेटफॉर्म गेम जीतने वालों के विनिंग अमाउंट में से 30 प्रतिशत तक पैसा काटते हैं.

  • प्लेटफॉर्म फीस के तौर पर 100 रुपए में से 30 रुपए तक काट लेते हैं.

अब आपके लिए ये जानना भी जरूरी है कि जो लोग ऑनलाइन गेमिंग में किस्मत आजमाते हैं उन्हें क्या मिलता है. रिपोर्ट्स के मुताबिक ऑनलाइन गेमिंग में किस्मत आजमाने वाले सिर्फ 25 प्रतिशत लोग ही थोड़ा पैसा जीत पाते हैं. यानी ऑनलाइन गेम खेलने वाला 4 में से एक आदमी ही थोड़ा पैसा जीतता है. तीन लोग हारते हैं. जीतने वाले लोगों को जीती हुई रकम पर 28% GST और 30% TDS देना होता है. यानी अगर आपने 100 रुपए जीते हैं तो आपको 28 रुपए GST और 30 रुपए TDS देना होगा यानी आपके हाथ में  42 रुपये ही आएंगे.

100 रुपये में सिर्फ 42 रुपये हाथ में आते हैं

सोचिए इस 42 रुपये में वो रकम भी शामिल है जो यूजर आपने गेम में बतौर फीस लगाई है. रिपोर्ट्स के मुताबिक इस ऑनलाइन गेमिंग का डिजाइन ही ऐसा है कि ज्यादातर लोग आखिर में पैसे हारते ही हैं. फिर सवाल ये है कि आखिर इस ऑनलाइन गेमिंग में करोड़ों लोग रोज पैसे क्यों लगाते हैं. इसकी लत कैसे लगती है. इस ध्यान से समझिएगा. क्योंकि ये तकनीक से जुड़ा मामला है. 

ऑनलाइन गेमिंग प्लेटफॉर्म सीमित समय का बोनस ऑफर लाकर यूजर्स को FOMO यानी fear of missing out का शिकार बनाती हैं. यूजर्स को लगता है कि अब गेम नहीं खेला तो नुकसान हो जाएगा. डोपामिन हुक यानी जीत का भ्रम देकर यूजर्स को बार बार खेलने के लिए उकसाया जाता है. नियर मिस तकनीक यानी हार को भी इस तरह से पेश किया जाता है जैसे बस जीतने ही वाले थे.

गेमिंग कंपनियों के इस तकनीकी चक्रव्यूह में फंसकर यूजर्स बार-बार ऑनलाइन गेम खेलते हैं और हारते हैं.

WHO ने ऑनलाइन गेमिंग को डिसऑर्डर यानी की मानसिक रोग माना है. ये मानसिक बीमारी ऐसी है कि 2023 में भारत में 9 अरब 50 करोड़ गेमिंग ऐप्स डाउनलोड किए गए थे. सोचिए एक साल में ही 9 अरब 50 करोड़ गेमिंग ऐप्स डाउनलोड होता है हमारे देश में. भारत गेमिंग ऐप डाउनलोड करने में दुनिया में नंबर वन पोजिशन पर है. इन आंकड़ों से अब तक आप समझ गए होंगे कि कैसे ये लत घर-घर तक पहुंच चुकी है. 

यूजर्स को लगता है कि 30 रुपए का गेम है खेल लेते हैं लेकिन कब ये 30 रुपए तीन हजार बन जाते हैं और कब तीन लाख हो जाते हैं, पता ही नहीं चलता है. यहां हम आपको बताना चाहेंगे कि ऑनलाइन गेमिंग की लत सिर्फ खतरनाक ही नहीं जानलेवा भी है. 

  • तेलंगाना में ऑनलाइन गेमिंग में हार के बाद 1 हजार 23 लोगों की खुदकुशी की घटना रिपोर्ट की गई.

  • तमिलनाडु में 2019 से 2024 तक ऑनलाइन गेमिंग मे हार के कारण आत्महत्या की  47 घटनाएं रिपोर्ट की गई

रिपोर्ट्स के मुताबिक ऑनलाइन गेमिंग में हर 20 लाख का नुकसान होने पर 7 लोग खुदकुशी कर लेते हैं. इसे फिर पढ़िए- हमारे देश में हर 20 लाख का नुकसान होने पर 7 लोग आत्महत्या कर लेते हैं. ये वो आंकड़े हैं जो रिपोर्ट किए गए हैं. कई रिपोर्ट्स का दावा है कि ऑनलाइन गेमिंग में हार की वजह खुदकुशी करने वालों का संख्या इससे ज्यादा है. ऑनलाइन प्लेटफॉर्म सिर्फ यूजर्स को आर्थिक तौर पर ही नुकसान नहीं पहुंचाते हैं. आज आपके लिए ये जानना भी जरूरी है कि कैसे ये प्लेटफॉर्म हमारी सुरक्षा और प्राइवेसी का भी उल्लंघन करते हैं.

  • ऑनलाइन गेमिंग प्लेटफॉर्म हमारा डेटा ट्रैक करते हैं.

  • गेमिंग प्लेटफॉर्म ये डेटा थर्ड पार्टी के साथ शेयर करते हैं.

  • यानी हमारी जानकारी किसी तीसरी कंपनी को बेची जाती है.

  • डेटा खरीदने वाली कंपनियां हमें अपने प्रोडक्ट का ऐड दिखाती हैं.

  • कंपनिया डेटा की बुनियाद पर ज्यादा खर्च करने वाले लोगों की पहचान करती हैं.

हमारी ऑनलाइन गतिविधियों, बैंकिंग और दूसरी व्यक्तिगत जानकारी जब लीक होती है तो ऑनलाइन ठगी या डिजिटल अरेस्ट का शिकार होने की आशंका बढ़ जाती है. कई बार ऑनलाइन गेमिंग प्लेटफॉर्म्स पर मनी लॉन्ड्रिंग जैसे गंभीर आरोप भी लगे हैं. इसलिए लंबे समय से ऑनलाइन गेमिंग की लत को कंट्रोल करने की मांग हो रही थी.

  • मद्रास हाईकोर्ट ने रात 12 बजे से सुबह 5 बजे तक के लिए ऑनलाइन रियल मनी गेम्स खेलने पर रोक लगाने को सही ठहराया था.

  • हाईकोर्ट ने खेलने वाले खिलाड़ियों की उम्र 18 वर्ष से ज्यादा होने का प्रमाण-पत्र मांगने के फैसले को भी सही ठहराया था.

  • वर्ष 2022 से फरवरी 2025 तक केंद्र सरकार ने 1400 से ज्यादा ऑनलाइन गेमिंग साइट्स और ऐप्स को बैन किया है.

सरकार को यह कानून लाने पर भारी आर्थिक नुकसान होगा, कुछ लोग जो इसमें नौकरियां कर रहे हैं वो भी बेरोजगार होंगे, कुछ विदेशी निवेश में थोड़ी कमी आएगी, जीएसटी के कलेक्शन में कमी होगी लेकिन सरकार यहां उन 65 करोड़ लोगों का भला सोच रही है, जो इस लत का शिकार हैं.

Tahir Kamran

Zee News में देश-विदेश और राजनीति से जुड़ी खबरें लिखते हैं. पत्रकारिता की रहगुज़र पर क़दम रखते हुए 2015 में एक उर्दू अख़बार से सफ़र का आग़ाज़ किया. उर्दू में दिलचस्पी और अल्फ़ाज़ क...और पढ़ें

gaming

