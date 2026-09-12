/दिल्ली में दुश्मनों का मिलन, BRICS में भारत का मिशन; ईरान-UAE से लेकर चीन तक, दुनिया ने देखा नया पावर गेम

आज दिल्ली में हुई तीन घटनाओं की सारी दुनिया में चर्चा हो रही है. पहली घटना BRICS देशों ने समिट के पहले दिन संयुक्त घोषणा-पत्र को सर्वसम्मति से मंजूर कर लिया. आज ब्रिक्स का साझा घोषणापत्र जारी होने के अलावा दो और बड़ी तस्वीरें सामने आईं...आज चीन के राष्ट्रपति शी जिनपिंग 7 साल बाद भारत के दौरे पर आए...प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी के साथ चीन के राष्ट्रपति ने द्विपक्षीय वार्ता की. इस बड़ी मुलाकात के अलावा आज दिल्ली में दो कट्टर दुश्मन भी एक दूसरे से मिले. ईरान के राष्ट्रपति मसूद पेजश्कियन और अबुधाबी के क्राउन प्रिंस शेख खालिद बिन मोहम्मद बिन जायद अल नाहयान ने एक दूसरे से ब्रिक्स समिट से अलग साइडलाइन वार्ता की. ये मिडिल ईस्ट के तनाव के बीच गेमचेंजर मुलाकात है.
आज आपको जानना चाहिए. जिस वक्त मिडिल ईस्ट में संघर्ष चल रहा है. उस वक्त भारत की अध्यक्षता में यूएई और ईरान एक साझा घोषणा-पत्र पर कैसे सहमत हुए. दोनों नेता मुलाकात के लिए कैसे राजी हुए. आज आपको जानना चाहिए..क्यों इसे भारत की एक बड़ी कूटनीतिक उपलब्धि माना जा रहा है. आज आपको ये भी समझना चाहिए..क्यों यह दस्तावेज केवल कूटनीति का कागजी टुकड़ा नहीं है...बल्कि यह बदलती हुई दुनिया का नया ब्लूप्रिंट है...जिसमें केंद्र में भारत खड़ा है. इस घोषणापत्र को नई दिल्ली ब्रिक्स घोषणापत्र 2026 का नाम दिया गया है. जिसमें कुल 140 पैराग्राफ शामिल किए गए हैं. जो वैश्विक राजनीति से लेकर अर्थव्यवस्था, तकनीक और संस्कृति तक हर बड़े मुद्दे को कवर करते हैं. दुनिया के कुछ सबसे असरदार और ताकतवर नेताओं की मौजूदगी में प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने इसकी घोषणा की.
आज दुनिया के बड़े-बड़े देश..दिल्ली से जारी BRICS घोषणापत्र को अपने-अपने तरीके से डिकोड कर रहे होंगे. इस घोषणा पत्र को अब हम आपके लिए डिकोड करने वाले हैं. सबसे पहले आप इस घोषणापत्र की 7 बड़ी बातों के बारे में जानिए. घोषणापत्र के पैरा 13 के मुताबिक, रूस और चीन ने संयुक्त राष्ट्र सुरक्षा परिषद में भारत और ब्राजील की भूमिका बढ़ाने का खुलकर समर्थन किया है. ब्रिक्स ने माना है. वैश्विक संस्थाओं में बदलाव जरूरी है. यह भारत के बढ़ते कद का सबूत है.
पैरा 40 में आतंकवाद के खिलाफ कड़ा रुख अपनाते हुए 22 अप्रैल 2025 को जम्मू-कश्मीर में हुए पहलगाम आतंकी हमले की कड़ी निंदा की गई है इस हमले में 26 लोग मारे गए थे. घोषणापत्र में सीमा पार आतंकवाद और आतंकियों के सेफ हाउस खत्म करने की बात है. पाकिस्तान जिस चीन को आयरन ब्रदर कहता है. उसकी मौजूदगी में किसी ग्लोबल मंच पर इस हमले का जिक्र होना भारत के आतंकवाद विरोधी रुख की बड़ी सफलता है.
पैरा 90 के अनुसार, ब्रिक्स देशों ने तय किया है कि वे अमेरिकी डॉलर पर निर्भरता कम करने के लिए आपस में व्यापार अपनी-अपनी स्थानीय मुद्राओं में करेंगे. इससे डॉलर की बादशाहत टूटेगी और भारत अपने रुपए में अंतरराष्ट्रीय व्यापार को और मजबूत कर सकेगा.दूसरे सदस्य देशों को भी इसका फायदा होगा.
पैरा 22 में कहा गया है कि संयुक्त राष्ट्र की मंजूरी के बिना किसी भी देश पर लगाए जाने वाले एकतरफा आर्थिक प्रतिबंध और 'सेकेंडरी सैंक्शन्स' गैर-कानूनी हैं. यह अमेरिका और पश्चिमी देशों द्वारा अन्य देशों पर दबाव बनाने की नीतियों को सीधा जवाब है. रूस और ईरान से व्यापार करने वाले देशों को अमेरिका ऐसे ही प्रतिबंधों से धमकाता है.
पैरा 77 और 79 में डिजिटल तकनीक और 'डिजिटल पब्लिक इन्फ्रास्ट्रक्चर' को बढ़ावा देने की बात कही गई है. यानी हमारे देश के आधार और यूपीआई जैसी प्रणालियों को बढ़ावा देने का फैसला किया गया है. इससे भारत के डिजिटल मॉडल को दुनिया के बाकी विकासशील देश भी अपना सकेंगे, जिससे तकनीकी मामलों में भारत लीडर बनेगा.
पैरा 60 के तहत दुनिया में खाद्यान्न की कमी और महंगाई से निपटने के लिए एक साझा ब्रिक्स ग्रेन एक्सचेंज यानी अनाज बाजार बनाने पर जोर दिया गया है. इससे कृषि प्रधान देशों को मिलकर वैश्विक खाद्य सुरक्षा बनाए रखने में मदद मिलेगी.
भारत की पहल पर ब्रिक्स टास्क फोर्स ऑन ग्रोथ एंड डेवलपमेंट बनाई गई है, जो गरीब और विकासशील देशों की आर्थिक समस्याओं पर काम करेगी. साथ ही IMF और वर्ल्ड बैंक में विकासशील देशों को ज्यादा अधिकार देने की मांग की गई है. इससे दुनिया के विकासशील देशों की आर्थिक आवाज मजबूत होगी.
सच्ची कूटनीति वह नहीं जो टकराव को हवा दे, बल्कि वह है जो दो विपरीत किनारों को एक मजबूत पुल से जोड़ दे. इस साझा घोषणापत्र की सबसे बड़ी कूटनीतिक सफलता यूएई और ईरान जैसे कट्टर देशों की मौजूदगी में साझा घोषणापत्र पर सभी देशों की सहमति थी. आज आपको इसकी इनसाइड स्टोरी भी समझनी चाहिए.
आज जिस तस्वीर को देखकर पूरी दुनिया हैरान है, वो तस्वीर अब आपके सामने है. ये तस्वीर..दिल्ली में राष्ट्रपति मसूद पेजशकियान और अबुधाबी के क्राउन प्रिंस शेख खालिद बिन मोहम्मद बिन जायद अल नाहयान की मुलाकात की है.
दो कट्टर दुश्मन मुल्कों के नेता एक दूसरे से मुलाकात कर रहे हैं. इस तस्वीर में दोनों के अंदर एक दूसरे के लिए सम्मान दिखाई दे रहा है. दोनों नेताओं की बॉडी लैंग्वेज ऐसी है. जैसे दोनों नेता अविश्वास को खत्म करके वाकई एक दूसरे से संबंध सुधारना चाहते हैं. दोनों नेताओं ने मुस्कुराकर एक दूसरे का अभिवादन किया...हाथ मिलाया...और प्रतिनिधिमंडल के साथ वार्ता की.
ये तस्वीर इसलिए भी चौंकाने वाली है. क्योंकि मिडिलईस्ट में संघर्ष के दौरान ईरान और उसके सहयोगियों ने लगभग 3 हजार मिसाइलें और ड्रोन यूएई पर दागे थे. इस हमले में 15 लोगों की मौत हुई थी. और 250 से ज्यादा लोग घायल हुए थे. इसके बाद ईरान और यूएई के बीच व्यापार पूरी तरह से बंद हो गया था. ईरान ने भी आरोप लगाया था कि यूएई के अमेरिकी बेसों से ईरान की जमीन को निशाना बनाया जा रहा है. लेकिन दिल्ली में अब ये दुश्मनी पीछे छूटती दिखाई दे रही है. और दोनों देशों के बीच समझौते का रास्ता खुलता दिख रहा है. आज दिल्ली ने दुनिया के 2 जानी दुश्मनों को एकसाथ ला दिया.
जो देश कुछ समय पहले तक एक दूसरे पर हमले कर रहे थे..मिसाइलें गिरा रहे थे..वो भारत मंडपम में आज हाथ मिला रहे थे. लेकिन भारत की जमीन पर इन नेताओं के उतरने से पहले तक स्थिति ऐसी नहीं थी. और ब्रिक्स के साझा घोषणापत्र में साइन करवाने के लिए भी भारत को बहुत मेहनत करनी पड़ी थी. इसके लिए लंबी बैठकों दौर चला परसों रात 2:30 बजे तक वार्ता हुई और इसके बाद आज सुबह 5 बजकर 45 मिनट तक मैराथन बैठकें कर ब्रिक्स के साझा घोषणापत्र को अंतिम रूप दिया गया. इससे पहले मई में ब्रिक्स के विदेश मंत्रियों के बैठक में साझा घोषणापत्र जारी नहीं किया जा सका था. इसकी वजह भी यूएई और ईरान की दुश्मनी थी.
मई की बैठक में ईरान...अमेरिका-इजराइल के हमलों को आक्रामकता कहलवाना चाहता था जबकि यूएई ईरान के हमलों की निंदा चाहता था इसी आपसी खींचतान और विवाद के कारण मई में ब्रिक्स देश कोई साझा बयान जारी नहीं कर पाए थे, लेकिन सितंबर के शिखर सम्मेलन में भारत ने किसी को भी गलत ठहराए बिना एक समझदारी भरा बीच का रास्ता निकाला.
घोषणापत्र में एक लाइन जोड़ी गई Recalling respective national positions यानी अपने-अपने राष्ट्रीय रुख को याद रखते हुए. और इसी लाइन ने यूएई और ईरान दोनों को संतुष्ट किया. इसका मतलब यह था कि ब्रिक्स ने मान लिया कि हर देश की अपनी अलग सोच और विदेश नीति हो सकती है.
इसके बाद ब्रिक्स के साझा घोषणापत्र में मिडिल ईस्ट के देशों से संयम बरतने, नागरिकों की सुरक्षा करने और संप्रभुता का सम्मान करने की बात कही गई है. जिसे यूएई और ईरान दोनों ने मान लिया.
ईरान और यूएई ने इस घोषणापत्र में से अपने-अपने मतलब और फायदे की बात ढूंढ ली. इस घोषणापत्र में संकेत था. ईरान..यूएई की संप्रभुता का सम्मान करेगा. घोषणापत्र में बिना किसी का नाम लिए शांतिपूर्ण परमाणु ठिकानों पर हमलों की निंदा की गई, जिससे ईरान को राहत मिली. इसी तरह भारत ने बिना किसी का दिल दुखाए, सभी विरोधी देशों को एक ही मेज पर ला खड़ा किया. ब्रिक्स समिट के दौरान ईरान के राष्ट्रपति ने इसका आग्रह भी किया था.
BRICS के मंच में ईरान की उन बातों को आवाज दी गई. जो मानवीय दृष्टिकोण से सही थी. इसके अलावा ब्रिक्स में शामिल मिडिलईस्ट के देशों के लिए घोषणापत्र में साफ कहा गया कि सभी पक्ष अधिकतम संयम बरतेंगे. इसी राजनीतिक माहौल की वजह से ईरान और यूएई के शीर्ष नेताओं के प्रतिनिधि आमने-सामने की बातचीत करने के लिए तैयार हो गए. हालांकि इस मुलाकात की नींव अप्रैल 2026 में रखी गई थी. जब ईरान और यूएई के बीच संघर्ष और तनाव चरम पर था. और दोनों देश एक दूसरे की बात सुनने को तैयार नहीं थे.
इसी संकट के बीच 26 अप्रैल 2026 को भारत के एनएसए अजीत डोवल अबू धाबी पहुंचे. उन्होंने सीधे यूएई के राष्ट्रपति शेख मोहम्मद बिन जायद से उच्च-स्तरीय मुलाकात की. बैठक में मध्य पूर्व के हालात, क्षेत्रीय सुरक्षा और वैश्विक ऊर्जा आपूर्ति पर गंभीर चर्चा हुई थी. इसी दौरान ईरान और यूएई के बीच तनाव कम करने की कोशिश शुरू हुई. ब्रिक्स समिट से ठीक पहले भारत ने कूटनीतिक रूप से दोनों पक्षों के बीच संवाद का आधार तैयार कर लिया था. इसी संवेदनशील कूटनीति के दम पर बाद में भारत ने ईरान और यूएई को एक मंच पर लाने में सफलता पाई.
कुछ महीने पहले ईरान और UAE के बीच सीधा सैन्य टकराव हुआ था. लेकिन आज दोनों देश वार्ता की टेबल पर हैं. 31 अगस्त के बाद से ईरान ने यूएई पर कोई हमला नहीं किया है. अब ये वार्ता शांति को और मजबूत कर सकती है. क्योंकि दिल्ली ने दोनों विरोधी देशों को एक ही मंच पर बैठकर बातचीत करने की जगह दे दी है. जिसे दोनों देश आगे भी बढ़ा सकते हैं.
इस मुलाकात से BRICS की साख भी मजबूत हुई है. इस मुलाकात से दुनिया में संदेश गया है कि ब्रिक्स अब गंभीर संकट सुलझाने वाला मंच बन गया है. संदेश ये भी है कि भारत..दुश्मनों को भी दोस्त बनाने की क्षमता रखता है. इस घटना को आप ब्रिक्स के मंच से भारत की सबसे बड़ी कूटनीतिक विजय भी कह सकते हैं.
ईरान और यूएई के विवाद के अलावा ब्रिक्स घोषणापत्र में गाजा संकट पर भी महत्वपूर्ण बातें कही गई हैं. घोषणापत्र के पैरा 28 और 30 में अक्टूबर 2025 के समझौते के बावजूद गाजा पट्टी में जारी हिंसा पर गंभीर चिंता जताई गई है. ब्रिक्स देशों ने स्पष्ट किया है कि नागरिकों और नागरिक बुनियादी ढांचे जैसे अस्पताल और स्कूल को युद्ध में सुरक्षित रखा जाना चाहिए. घोषणापत्र में गाजा में तुरंत युद्धविराम लागू करने और वहां बिना किसी रुकावट के राहत सामग्री और मानवीय सहायता पहुंचाने पर जोर दिया गया है. ब्रिक्स देशों में फिलिस्तीनी नागरिकों के जबरन विस्थापन की किसी भी नीति का कड़ा विरोध किया गया है.
घोषणापत्र के पैरा 31 में इस बात पर मुहर लगाई गई है कि इजराइल-फिलिस्तीन विवाद का स्थायी समाधान केवल शांतिपूर्ण तरीकों से ही संभव है. इसमें 1967 की पूर्व-तय सीमाओं के आधार पर एक स्वतंत्र फिलिस्तीनी राष्ट्र के गठन का समर्थन किया गया है. इस सीमा में गाजा पट्टी और वेस्ट बैंक शामिल हैं और पूर्वी यरुशलम को नए राष्ट्र की राजधानी बनाने की बात है. इसके साथ ही, संयुक्त राष्ट्र में फिलिस्तीन की पूर्ण सदस्यता की वकालत भी की गई है.
यह पूरा रुख दुनिया को यह कड़ा संदेश देता है कि ब्रिक्स देश सैन्य ताकत या आक्रामकता के बजाय अंतरराष्ट्रीय कानून, संयुक्त राष्ट्र चार्टर और बातचीत के पक्ष में खड़े हैं. इससे साफ होता है...पश्चिमी देशों के पारंपरिक दृष्टिकोण से अलग ब्रिक्स विकासशील देशों का एक ऐसा साझा मंच है जो फिलिस्तीन जैसे पीड़ित देशों के मानवीय अधिकारों और संप्रभुता के लिए खुलकर आवाज उठा रहा है.
आज ब्रिक्स समिट से एक बार फिर प्रधानमंत्री मोदी...रूस के राष्ट्रपति व्लादिमीर पुतिन...और चीन के राष्ट्रपति शी जिनपिंग की एक साथ हाथ पकड़े हुए तस्वीर सामने आई...इस तस्वीर में तीनों नेता खुलकर हंस रहे थे. चीन के राष्ट्रपति शी जिनपिंग को तो इस तरह खुलकर हंसते कम देखा गया है. तस्वीर बता रही है...जिनपिंग..दिल्ली में काफी सहज हैं. यह तस्वीर पश्चिमी देशों खास तौर पर अमेरिका के लिए भी संदेश थी. कि दुनिया में सिर्फ उन्हीं की मर्जी नहीं चलेगी. यह इस बात का सबूत है कि अब दुनिया में पावर सिर्फ एक देश या अमेरिका के हाथ में नहीं, बल्कि कई बड़े देशों के पास है. रूस और चीन पर पश्चिमी देशों ने ढेरों पाबंदियां लगा रखी हैं. इसके बावजूद, दुनिया के इन सबसे ताकतवर नेताओं का इस तरह खुलकर एक मंच पर साथ हंसना यह दिखाता है कि ये देश पश्चिमी दबाव के आगे झुकने वाले नहीं हैं.