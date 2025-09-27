मौलाना तो जेल गया...2000 दंगाई कहां हैं? I LOVE मोहम्मद के नाम पर दंगे का विश्लेषण

अब हम कट्टरपंथ को कुचलने वाले शासन का विश्लेषण करेंगे. यूपी के बरेली में कल जिस मौलाना के कहने पर पत्थर फेंके गए, गोलियां चलाई गईं, वो मौलाना आज सलाखों के पीछे है. योगी की पुलिस इस समय 2 हजार पत्थरबाजों की तलाश कर रही है. सबसे बड़ी बात ये है कि जो लोग कल बरेली में सड़कों पर पत्थरबाजी और फायरिंग कर रहे थे, आज वो पुलिस के डर से भागे फिर रहे हैं. वहां रहने वाले जो लोग सामने आ रहे हैं, उनमें से ज्यादातर बोलने के लिए तैयार नहीं हैं और जो लोग बोलने की हिम्मत जुटा रहे हैं, वो भी बहाने बना रहे हैं. कोई कह रहा है वो कल यहां नहीं था. कोई कह रहा है- पत्थर किसने फेंके, उसे कुछ नहीं पता लेकिन योगी सबकी जुबान खुलवाएंगे. सब पता करवाएंगे.

मुख्यमंत्री योगी उन्होंने बरेली दंगे के लिए SIT जांच के आदेश दिए हैं और ये चेतावनी दी है कि दंगाइयों को सजा ऐसी मिलेगी कि उनकी 7 पीढ़ियां दंगा करना भूल जाएंगी. आज हम आपको हिंसा वाले इलाके से ZEE NEWS की पूरी पड़ताल के बारे में बताएंगे और ये भी बताएंगे कि जब शासन और शासक मजबूत होते हैं तो कैसे कट्टरपंथियों का इलाज होता है लेकिन पहले बरेली हिंसा पर योगी फोर्स के एक्शन का अपडेट जान लीजिए.

बरेली हिंसा के मास्टरमाइंड कहे जाने वाले मौलाना तौकीर रज़ा को पुलिस ने गिरफ़्तार कर फर्रुखाबाद के फतेहगढ़ सेंट्रल जेल भेजा दिया है. अब तक लगभग 40 आरोपियों को गिरफ्तार किया गया है. 2000 अज्ञात पत्थरबाजों पर केस दर्ज किया गया है. हिंसा के मामले में 5 अलग-अलग थानों में 10 FIR दर्ज की गई है. इसके अलावा एसआईटी जांच के आदेश भी दे दिए गए हैं.

पुलिस के इस ताबड़तोड़ एक्शन के बीच सीएम योगी आदित्यनाथ ने आज प्रदर्शन की आड़ में दंगा करने वाले को कड़ी चेतावनी दी है. एक कार्यक्रम के दौरान मुख्यमंत्री ने साफ़ कर दिया कि दंगाइयों को किसी भी हाल में छोड़ा नहीं जाएगा. मुख्यमंत्री योगी ने दंगाइयों के बारे में जो कहा, उसको डिकोड करना भी जरूरी है.

मुख्यमंत्री ने कहा कि मौलाना भूल गया कि यूपी में शासन किसका है, ये कहकर उन्होंने साफ किया कि यूपी में दंगा करने वालों का तुष्टीकरण करने वाली सरकार नहीं है, बल्कि ऐसी सरकार है जो दंगाइयों का पूरा इलाज करती है. ऐसे में मौलाना तौक़ीर रज़ा की धमकी चलने वाली नहीं है.

योगी ने दूसरी बड़ी बात ये कही कि ऐसी कार्रवाई की जाएगी कि 7 पीढ़ी दंगा करना भूल जाएगी. ये कहकर उन्होंने दंगाइयों को चेताया कि यूपी में हिंसा की तो खैर नहीं. इसका अंजाम सिर्फ दंगाई को खुद नहीं भुगतना होगा बल्कि आने वाली पीढ़ियों पर भी असर पड़ेगा.

तीसरी बात उन्होंने कही कि बुरी आदत नहीं जाती है तो डेंटिंग-पेंटिंग कराई जाती है. डेंटिंग-पेटिंग का मतलब मरम्मत से है यानी हिंसा करने वालों की मरम्मत की जाएगी, उनका पूरा इलाज किया जाएगा.

चौथी बड़ी बात उन्होंने कही कि जो जिस भाषा में समझता है, उसे उसी भाषा में समझाएंगे. यानी पुलिस पर गोली चलाने वालों और पुलिस पर पत्थर फेंकने वालों को किसी भी हाल में बर्दाश्त नहीं करेंगे. अगर वो लाठी-डंडे की भाषा समझते हैं तो उन्हें उसी भाषा में समझाया जाएगा.

पिछले 15 दिनों से यूपी में प्रदर्शन के नाम पर अराजकता फैलाने का काम किया जा रहा था. हम लगातार आपको वो तस्वीरें दिखा रहे थे. कानपुर की एक घटना का हवाला देकर सड़कों पर उपद्रव किया जा रहा था. सड़कों और गलियों को अराजकता का अड्डा बना दिया गया था. कानपुर प्रशासन की तरफ से बार-बार सफाई दी गई कि आई लव मोहम्मद लिखने की वजह से किसी के खिलाफ FIR दर्ज नहीं की गई है लेकिन इसके बावजूद कुछ लोग शहर-शहर लोगों को भड़काने के मिशन में लगे हुए थे. बिना इजाजत जुलूस निकाले जा रहे थे, बिना अनुमति सड़कों को जाम किया जा रहा था. वो लोग खुद को देश के कानून से ऊपर समझ रहे थे. वो ये मानकर चल रहे थे कि जब जिसके मन में आएगा वो सड़कों पर उतर जाएगा. कभी दिन में तो कभी रात में अचानक प्रदर्शन शुरू हो जाता था. जुलूस में नफरती नारे लगाए जा रहे थे, बच्चों और महिलाओं को मोहरा बनाया जा रहा था, पुलिसवालों को धमकाया जा रहा था.

मौलाना तौकीर रजा ने तो कई बार आग उगलने वाली भाषा का इस्तेमाल किया. आई लव मोहम्मद के नाम पर मौलाना तौकीर रजा ने लोगों को सड़कों पर उतरने के लिए भड़काया, पूरे देश को जाम करने की धमकी दी. कल भी मौलाना तौकीर रजा ने प्रशासन की अनुमति के बिना लोगों को प्रदर्शन के लिए उकसाया. हिंसा में तौकीर रज़ा की भूमिका साफ होने के बाद ये तय था कि उनके खिलाफ कार्रवाई होगी और आज तौकीर रज़ा के साथ-साथ उनके प्रवक्ता को भी गिरफ्तार कर जेल भेज दिया गया. बरेली हिंसा के मामले में कुल 10 FIR दर्ज की गई है जिनमें से 7 FIR में तौक़ीर रज़ा का नाम है.

बरेली में कल हुए बवाल के बाद पुलिस का एक्शन लगातार जारी है. फोटो और वीडियो के आधार पर उपद्रवियों की पहचान की जा रही है, बरेली के चप्पे-चप्पे पर पुलिस तैनात है.

कल की हिंसा के बाद बरेली में 4500 पुलिसकर्मियों को ड्यूटी पर लगाया गया है.

8 जिलों की पुलिस फिलहाल बरेली में है.

800 महिला पुलिसकर्मियों को भी तैनात किया गया है.

सुरक्षा व्यवस्था के लिए PAC की 2 कंपनी हैं जबकि रैपिड एक्शन फोर्स की 2 कंपनी.

बरेली में 48 घंटे के लिए इंटरनेट बंद कर दिया गया है.

अब SIT की टीम हिंसा के एक-एक गुनहगार का पता लगाने के लिए अपनी जांच शुरू कर चुकी है।

पुलिस के कड़े सुरक्षा इंतज़ामों के बीच कल की हिंसा में शामिल लोग गायब हैं. कल जो भीड़ पुलिस का बैरिकेड तोड़ रही थी, पुलिस वालों पर पत्थर बरसा रही थी, उन पर गोलियां चला रही थी, उनकी तलाश ज़ोर-शोर से हो रही है लेकिन आज वहां मौजूद हर व्यक्ति यही कह रहा है कि उन्हें कुछ पता नहीं है.

कल लगभग 2 हजार लोगों की भीड़ ने बरेली में हिंसा फैलाने की कोशिश की, आज उन 2 हजार लोगों के खिलाफ FIR दर्ज हो गई. उनके मास्टरमाइंड को गिरफ्तार कर फर्रुखाबाद की जेल भेज दिया गया लेकिन हैरानी की बात है कि इलाके में मौजूद हर व्यक्ति कह रहा है कि मैं घटना के समय वहां नहीं था या मुझे कुछ मालूम नहीं है, तो फिर हिंसा करने वाले लोग कौन थे, वो कहां से आए थे, क्या बिना तैयारी के ही पत्थरबाजी होने लगी, क्या बिना साजिश रचे ही पुलिसवालों पर गोलियां चलाई गई. सवाल खड़ा होता है कि उन्हें जमीन खा गई या आसमान निगल गया. इसी इलाके में कल हजारों की भीड़ पत्थर बरसाती है और आज, सब के सब लापता हो जाते हैं। ऐसा कैसे हो सकता है?

बरेली के अलावा आज वाराणसी में भी आई लव मोहम्मद प्रदर्शन के नाम पर अराजकता फैलाने वालों पर कार्रवाई की गई है. इस मामले में 8 और आरोपियों को गिरफ्तार किया गया है. 4 आरोपी पहले ही गिरफ्तार किए जा चुके थे. 5 दिन पहले बिना अनुमति जुलूस निकाला गया था. बरेली से लेकर वाराणसी तक कार्रवाई के जरिए योगी सरकार ने साफ़ संदेश दिया है कि क़ानून तोड़ने वाले किसी भी हाल में बर्दाश्त नहीं हैं.

बरेली में योगी सरकार के एक्शन के बाद अगर हम यूपी में मजबूत नेतृत्व की बात कर रहे हैं तो इसका एक मजबूत आधार है. योगी सरकार के दौरान पिछले 8 वर्षों में दंगाइयों और पत्थरबाजो से सख्ती से निपटा गया है. साथ ही माफिया, गैंगस्टर्स, गोतस्करों, नकल माफिया और महिला सुरक्षा से खिलवाड़ करने वालों के खिलाफ लगातार कार्रवाई हो रही है. पुलिस को अपराधियों पर एक्शन से पहले अब सोचना नहीं पड़ता. अपराध के खिलाफ फॉरन एक्शन की वजह से आज देश भर में योगी मॉडल की चर्चा होती है. इसके लिए आपको कुछ आंकड़े जरूर देखने चाहिए.

पिछले 8 साल के दौरान यूपी में हत्या, डकैती, लूट, अपहरण और रेप जैसे अपराधों के मामलों में 85 प्रतिशत की कमी आई है.

यूपी सरकार के मुताबिक साल 2012 से 2017 के दौरान राज्य में जहां 815 सांप्रदायिक दंगे हुए वहीं 2017 से यूपी में कोई बड़ा दंगा नहीं हुआ है.

2017-2025 के बीच 15 हज़ार 140 एनकाउंटर हुए हैं जिनमें 243 अपराधी मारे गए जबकि 30 हज़ार से ज़्यादा अपराधी जेल की सलाखों में हैं.

अतीक अहमद और मुख्तार अंसारी जैसे माफिया गैंग को ध्वस्त कर दिया गया.

माफिया गैंग की 14 हजार करोड़ रुपये से ज्यादा की अवैध संपत्ति जब्त की गई.

नकल माफिया के खिलाफ सख्त कानून बनाया गया है. नकल विरोधी कानून के तहत उम्र कैद की सज़ा का प्रावधान किया गया है.

2012 में वाराणसी ब्लास्ट के दोषी वलीउल्लाह के खिलाफ मुकदमा वापस लेने की कोशिश की गई लेकिन आज की तारीख में ये सोचा भी नहीं जा सकता. मिशन शक्ति के माध्यम से महिला सुरक्षा और सम्मान को प्राथमिकता दी गई है. हाफ एनकाउंटर के ज़रिए अपराधियों को सुधरने के लिए आख़िरी मौक़ा दिया जाता है. अगर सीएम योगी आदित्यनाथ ने कहा कि माफिया को मिट्टी में मिला दूंगा तो मिट्टी में मिलाकर दिखा भी दिया. कुल मिलाकर यूपी में अपराध और अपराधियों पर लगाम कसने के लिए योगी सरकार की जीरो टॉलरेंस की नीति पूरे देश में हिट है और अब बरेली के दंगाइयों पर कार्रवाई करके योगी सरकार ने साफ कर दिया है कि अराजकता किसी भी कीमत पर स्वीकार नहीं है.

अपराध और अपराधियों के खिलाफ योगी सरकार की इसी मुहिम की वजह से आज योगी मॉडल की चर्चा पूरे देश में होती है. आज जब किसी दूसरे राज्य में अपराध होता है तो लोग अपराधियों से निपटने के लिए योगी मॉडल लागू करने की मांग करते हैं. माफिया और दंगाइयों से निपटने के लिए सीएम योगी का बुलडोजर एक्शन इतना लोकप्रिय हुआ कि यूपी में I LOVE बुलडोजर के पोस्टर लगने लगे. देश में 10 राज्यों की सरकारों ने योगी के बुलडोजर मॉडल को अपना लिया. बीजेपी शासित राज्यों ने तो इसे अपनाया ही, हाल के दिनों में पंजाब सरकार भी ड्रग्स माफिया के ख़िलाफ़ कार्रवाई में बुलडोज़र का इस्तेमाल कर रही है.

शिक्षा के क्षेत्र में योगी सरकार के काम-काज से प्रभावित होकर हिमाचल प्रदेश के कांग्रेस सरकार के शिक्षा मंत्री रोहित ठाकुर ने भी योगी सरकार की तारीफ की.

होटल-ढाबों के बाहर नेम प्लेट लगाने का फैसला हिमाचल प्रदेश के मंत्री विक्रमादित्य सिंह को भी पसंद आ गया...उन्होंने हिमाचल में भी इसे लागू करने का इरादा जताया था.

अब बरेली में दंगाइयों के खिलाफ कड़ी कार्रवाई करके और उन्हें अल्टीमेटम देकर योगी आदित्यनाथ ने एक बार फिर साफ कर दिया है कि उत्तर प्रदेश में कानून-व्यवस्था से बढ़कर कोई नहीं है. आई लव मोहम्मद को लेकर चल रहे प्रदर्शनों पर उन्होंने एक लक्ष्मण रेखा खींच दी है. उन्होंने ये संदेश दे दिया है कि प्रदर्शन के नाम पर अराजकता कतई बर्दाश्त नहीं है. उन्होंने ये साबित किया है कि मजबूत इच्छा शक्ति हो तो न सिर्फ़ अपराधियों और दंगाइयों पर प्रहार होता है बल्कि विकास भी होता है. उम्मीद करनी चाहिए कि बरेली को लेकर योगी सरकार के एक्शन से राज्य के दूसरे जिलों के अराजक प्रदर्शनकारी भी सबक़ लेंगे, वो सड़कों पर उतरने से पहले एक बार जरूर सोचेंगे कि प्रदर्शन के नाम पर नफरत और हुड़दंग को बर्दाश्त नहीं किया जाएगा.