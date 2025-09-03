DNA: USA से छिन गया 'मीडिएटर' का ताज! 'सीजफायर' पर अब ट्रंप-जिनपिंग की टक्कर, दो 'जानी दुश्मनों' की करवा दी दोस्ती

DNA Analysis: ट्रंप वैसे तो बीजिंग से 11 हजार किलोमीटर दूर बैठे हैं, लेकिन उनकी नजरें शायद टीवी स्क्रीन पर ही गड़ी हुई होंगी. क्योंकि बीजिंग में जो हो रहा है उससे ट्रंप का बनाया भ्रमजाल एक एक कर के टूटता जा रहा है. एक तरफ भारत और रूस के बीच में तेल वाली डील और मजबूत हो गई है. तो दूसरी तरफ ट्रंप के सिर से सबसे बड़े MEDIATOR यानि मध्यस्थ होने का ताज भी छिनता जा रहा है.

क्योंकि जो काम ट्रंप नहीं करवा पाए वो एक झटके में जिनपिंग ने करवा दिया. नॉर्थ कोरिया और साउथ कोरिया को एक मंच पर सिर्फ खड़ा ही नहीं किया, बल्कि दोनों के बीच हैंडशेक करवा दिया. उत्तर कोरिया की तरफ से चीन की विक्ट्री डे परेड में खुद किम जोंग उन पहुंचे, तो दक्षिण कोरिया ने अपने स्पीकर Woo Won-shik को बीजिंग भेजा.

दक्षिण कोरिया के स्पीकर ऑफिस ने बताया है कि दोनों नेताओं के बीच बीजिंग में बातचीत हुई है. दोनों नेताओं ने हाथ मिलाया है. दोनों नेताओं के बीच हैंडशेक की तस्वीर तो नहीं आई है. लेकिन उत्तर और दक्षिण कोरिया के नेताओं के बीच हैंडशेक पूरी दुनिया के लिए किसी सरप्राइज से कम नहीं है. यही वजह है कि ट्रंप के बजाय अब जिनपिंग को सबसे बड़ा MEDIATOR कहा जा रहा है. इसे आप ऐसे भी समझ सकते हैं कि अब नोबल के लिए ट्रंप को जिनपिंग से टक्कर मिल रही है.

उत्तर कोरिया और दक्षिण कोरिया की अदावत

उत्तर कोरिया और दक्षिण कोरिया के बीच दुश्मनी सात दशक पुरानी है. दोनों देशों के नेता पिछली बार सात साल पहले 2018 में मिले थे. इसके बाद दोनों देशों के बीच वार्ता करवाने की कई कोशिशें कई बार की गईं, लेकिन हर कोशिश असफल रही. अब विक्ट्री डे परेड में न सिर्फ दोनों देशों के नेताओं को एक मंच पर बैठाया गया, बल्कि दोनों की बातचीत हो गई. और यहीं जिनपिंग ने ट्रंप के आगे बाजी मार ली, क्योंकि नोबेल का सपना संजोए ट्रंप भी लंबे वक्त से इसी कोशिश में थे.

आज से ठीक 9 दिन पहले यानि 25 अगस्त को दक्षिण कोरिया के राष्ट्रपति अमेरिका गए थे, यहां डोनाल्ड ट्रंप से मुलाकात के दौरान उन्होंने बातों बातों में किम जोंग का जिक्र किया था. ट्रंप ने यहां दोनों कोरियाई देशों के बीच मध्यस्थता की कोशिशों को लेकर क्या कहा था. वो आपको जानना चाहिए.

जिनपिंग बना ट्रंप से बड़ा मीडिएटर

इधर ट्रंप बातें ही करते रह गए और उधर जिनपिंग ने किम जोंग और दक्षिण कोरिया के स्पीकर का हाथ मिलवा दिया और बन गए ट्रंप से बड़े MEDIATOR. बीजिंग में किम और WOO की मुलाकात की तस्वीर तो सामने नहीं आई है. लेकिन ये दोनों नेता 2018 में भी एक बार मिल चुके हैं. जिसकी तस्वीर आप इस वक्त स्क्रीन पर देख रहे हैं. वू उस वक्त कोरियाई डेमोक्रेटिक पार्टी के फ्लोर लीडर थे. दोनों देशों के बीच उस वक्त तनाव को कम करने के लिए बैठक हुई थी. इस दौरान WOO ने किम जोंग को बताया था की नॉर्थ कोरिया में उनकी दो बहनें रहती हैं. जिस पर किम जोंग ने उन्हें कहा था की वो उन्हें ढूंढने की कोशिश करेंगे. यही वो आखिरी मौका था जब कोई दक्षिण कोरियाई नेता. उत्तर कोरिया के नेता से मिला था, लेकिन बीजिंग में हुए इस हैंडशेक के बाद उम्मीद जताई जा रही है कि दोनों देशों के बीच तनाव को कम करने में चीन आगे बड़ा रोल निभाने वाला है.

डोनाल्ड ट्रंप की नोबेल पुरस्कार की चाहत

नोबेल शांति पुरस्कार की चाहत रखने वाले डोनाल्ड ट्रंप को बीजिंग में हुई कई घटनाएं आज चुभ रही होंगी. क्योंकि जिनपिंग की वजह से ना सिर्फ दो प्रतिद्वंदी कोरियाई देशों एक मंच पर आए. बल्कि इसके अलावा कई ऐसे देशों के नेता वहां मौजूद थे. जिनके बीच रिश्ते तनावपूर्ण रहे हैं. बीजिंग में विक्ट्री डे परेड के मंच पर अजरबैजान के राष्ट्रपति और आर्मीनिया के प्रधानमंत्री मौजूद थे. ये दोनों देश तीन युद्ध लड़ चुके हैं. ट्रंप ने हाल ही में इन दोनों देशों के बीच सीजफायर करवाने का दावा भी किया था. लेकिन ये दोनों आज एक साथ जिनपिंग के मंच पर दिखे.

इसी मंच पर वियतनाम, लाओस और इंडोनेशिया के राष्ट्राध्यक्ष भी मौजूद थे. इन तीनों देशों के बीच साउथ चाइना सी के कुछ हिस्सों को लेकर विवाद है. इसके अलावा कॉन्गो और जिम्बॉवे के राष्ट्राध्यक्ष भी मौजूद थे. ये दोनों देश भी पारंपरिक प्रतिद्वंद्वी हैं. ट्रंप सीजफायर और मध्यस्थता के दावे करते रह गए. हर मंच से बार बार खुद को सबसे बड़ा शांतिदूत तक घोषित कर दिया. लेकिन दुनिया कह रही है कि पुराने प्रतिद्वंद्वियों को एक साथ खड़ा कर के आज जिनपिंग ने मध्यस्थता वाला तमगा ट्रंप से छीन लिया है. और ये उस वक्त हुआ है, जब अपने टैरिफ को आगे बढ़ाने के लिए यूरोप में लामबंदी की कोशिशें कर रहे हैं. ट्रंप की लामबंदी तो कामयाब होती नहीं नजर आती है, लेकिन जिनपिंग ने ये साबित कर दिया है कि वो ऐसी धुरी बन चुके हैं, जिसके इर्द गिर्द ग्लोबल साउथ खुद को स्थापित कर सकता है.