दूध पीता है इंडिया... मिल्क कैपिटल कहलाता है ये शहर, कम लोगों को मालूम होगी; किल्लत से सरप्लस की कहानी

Milk Capital of India: भारत कृषि प्रधान देश है, यहां फसलों के अवशेष चारा बनकर गाय-भैंस और बकरी के खाने के काम आ जाते हैं. इसलिए किसानों के अलावा अन्य लोगों के पास भी खेती में काम आने वाले पशुधन होते हैं. खेती और पशुपालन के एक-दूसरे से जुड़े होने के चलते देश में बहुत बड़ी मात्रा में दूध का उत्पादन होता है. अगर आप भी दूध के शौकीन हैं तो क्या आपको पता है कि देश में एक शहर ऐसा भी जहां से देश में एक ऐसी क्रांति हुई कि उसे आगे चलकर मिल्क कैपिटल ऑफ इंडिया का दर्जा दिया गया. एक जमाना था

दुनिया का शायद ही कोई ऐसा देश हो जहां दूध का उत्पादन या उपभोग न होता हो. एक जमाना था जब भारत में दूध की किल्लत होती थी, लेकिन बाद में कुछ ऐसा हुआ जिससे न सिर्फ देश के इकॉनमी को रफ्तार मिलने के साथ कुपोषण से परेशान लोगों की बिगड़ती सेहत को भी सहारा मिला.

आजादी से पुरानी कहानी

मिल्क कैपिटल ऑफ इंडिया गुजरात में है. गुजरात का आनंद शहर दूध की राजधानी कहलाता है. क्या है इस उपलब्धि का बैकग्राउंड आइए सुनाते हैं आजादी से पहले की वो कहानी जो इस टैग को मिलने का आधार रही. बात करीब 90 साल पुरानी है. भारत तब अंग्रेजों का गुलाम था. 1940 के दशक के मध्य में, गुजरात के खेड़ा जिले के दुग्ध उत्पादक किसानों का बड़े कारोबारियों और बिचौलियों द्वारा जमकर शोषण किया जा रहा था. ये लोग किसानों को उनके दूध की बहुत कम कीमत देते थे, दूसरी ओर खुद उपभोक्ताओं से मनमाने दाम पर बहुत महंगा दूध बेचते थे.

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श्वेत क्रांति के जनक

दुग्ध उत्पादकों की परेशानी देखकर सरदार वल्लभभाई पटेल और मोरारजी देसाई जैसे कई अन्य नेताओं की देखरेख में, किसानों और पशुपालकों ने बिचौलियों को बाइपास किया और दुग्ध उत्पादक पशुपालकों को उनकी मेहनत और प्रोडक्ट का उचित मेहनताना दिलवाने के लिए सहकारी समिति का गठन किया. इस तरह के कई प्रमुख कारणों ने 'आनंद' को न सिर्फ मिल्क कैपिटल, बल्कि देश के डेयरी उद्योग की रीढ़ का अहम दर्जा दिलाने में अहम योगदान किया है.

समिति की नींव रखने के बाद देश में एक ऐसी क्रांति आई जिसे दुनिया ने श्वेत क्रांति के रूप में जाना. श्वेत क्रांति के जनक रहे डॉ. कुरियन जिन्होंने आनंद शहर को डेयरी विज्ञान की साइंटिफिर लैब और ग्लोबल मार्केट में बदल दिया. उनकी अगुवाई में, भारत ने दुनिया में पहली बार एक ऐसा कारनामा कर दिखाया कि सात समंदर पार बैठे अंग्रेज भी दंग रह गए. उनकी टीम ने भैंस के दूध से सफलतापूर्वक मिल्क पाउडर की ईजाद की. जबकि इससे पहले, डेयरी इंडस्ट्री में ये आम धारणा थी कि केवल गाय के दूध से ही पाउडर बनाया जा सकता है.

दो दशकों के भीतर 1970 में नेशनल डेयरी डेवलपमेंट बोर्ड द्वारा शुरू किया गया, 'ऑपरेशन फ्लड' दुनिया का सबसे बड़ा डेयरी विकास कार्यक्रम बन गया. इसने एक राष्ट्रव्यापी दूध नेटवर्क के माध्यम से ग्रामीण उत्पादकों को शहरी उपभोक्ताओं से जोड़ा. आधुनिक तकनीक और पशु चिकित्सा सेवाओं को लागू करके, इस कार्यक्रम ने देश की दूध आपूर्ति को प्रभावी ढंग से बढ़ाया, जिससे भारत की आयात पर निर्भरता समाप्त हो गई और देश आत्मनिर्भर बन गया.

एक दिन में लाखों लीटर दूध का उत्पादन

आनंद में स्थित एक संयंत्र से अकेले प्रतिदिन लगभग 30 लाख से 35 लाख लीटर दूध का उत्पादन और प्रसंस्करण किया जाता है. पूरे जिले की बात करें, तो गुजरात की सहकारी समितियों से रोजाना करोड़ों लीटर दूध एकत्र होता है. टैंकर के टैंकर दूध से बनने वाली चीजें दुनियाभर में भारत का नाम रोशन करती हैं, इस तरह से गुजरात के आनंद में इतना 'आनंद मंगल' हुआ कि आगे चलकर इसे भारत की मिल्क कैपिटल का दर्जा मिल गया.