एक ऑटो ड्राइवर के फैन हुए आनंद महिंद्रा, अपने CEO को दी सीखने की नसीहत

नई दिल्‍ली: सोशल मीडिया पर इन दिनों चेन्‍नई का एक ऑटो ड्राइवर काफी चर्चा में है. हाल ही में इस ड्राइवर की तारीफ खुद मशहूर उद्योगपति आनंद महिंद्रा (Anand Mahindra) ने भी की है. वायरल वीडियो को रिट्वीट करते हुए आनंद महिंद्रा ने लिखा यह ऑटो का ड्राइवर तो मैनेजमेंट का प्रोफेसर है. सिर्फ इतना ही नहीं उन्होंने महिंद्रा इलेक्ट्रिक के CEO को तक सलाह दी कि इस शख्‍स से कुछ सीखे.

If MBA students spent a day with him it would be a compressed course in Customer Experience Management. This man’s not only an auto driver… he’s a Professor of Management. @sumanmishra_1 let’s learn from him… https://t.co/Dgu7LMSa9K

— anand mahindra (@anandmahindra) January 22, 2022