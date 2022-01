मोदी सरकार की इस योजना के कायल हुए आनंद महिंद्रा, फैसले की जमकर सराहना की

नई दिल्ली: महिंद्रा एंड महिंद्रा ग्रुप के फाउंडर आनंद महिंद्रा (Anand Mahindra) सोशल मीडिया पर काफी एक्टिव रहते हैं. बुधवार को जब पूरा देश 73वें गणतंत्र दिवस की झलकियां देख रहा था, तब आनंद महिंद्रा भी राजपथ की परेड को देख रहे थे. आनंद महिंद्रा ने इन झांकियों में से अपनी पसंद की झांकी ट्विटर पर शेयर की.

This gets my vote for the best float in today’s parade. Because the Jal Jeevan mission is a game-changer in the quality of life for everyone.

At 14K ft high in Ladakh, near the IndoChina border, -20°C temperature, 24X7 tap water for households! https://t.co/VwPRItxlCI pic.twitter.com/gFeLkVF8ri

— anand mahindra (@anandmahindra) January 26, 2022