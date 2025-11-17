इस किताब से पहले प्यार के 'सीक्रेट' से अनजान थे लोग; भारत के पहले 'लव गुरु' ने उठाया था राज से पर्दा

Love Guru: प्रेम पर न जानें कितनी कहानियां लिखी गई है, न जाने कितने किस्से लिखे गए हैं. प्रेम को हर किसी ने अपने-अपने तरीके से देखा है. प्रेम किसी टहलते-घूमते हुए लड़के को एक अच्छा इंसान बना देता है तो किसी अच्छे लड़के को पागल बनाकर छोड़ता है. हालांकि बदलते हुए समय के साथ प्रेम की परिभाषा बदलने लगी है. क्या आपको पता है कि भारत के पहले लव गुरु कौन थे? उन्होंने एक ऐसे ग्रंथ की रचना की जिसने प्रेम की परिभाषा को लोगों को बीच में परिभाषित किया. आइए जानते हैं हम इस लव गुरु के बारे में.

कौन था पहला लव गुरु

हम जिस लव गुरु की बात कर रहे हैं उनका नाम है महर्षि वात्सयायन, इन्होंने प्यार को जाहिर करने वाला एक महान ग्रंथ लिखा, जिसका नाम कामसूत्र था, ये कहानी इतनी ज्यादा मशहूर हुई कि ये दुनिया के सबसे अधिक बिकने वाली किताब हो गई, उनकी ये किताब प्रेम और प्यार के मधुर संबंधों के बारे में विस्तार से जानकारी देती है, इतना ही नहीं वात्स्यायन ऋषि को वेदों की भी बहुत अच्छी समझ थी. उन्होंने ही पहली बार बताया था कि आकर्षण का विज्ञान क्या है.

जिंदगी के बारे में की बात

वात्सयायन ने जिंदगी से जुड़े हुए कई पहलुओं पर विस्तार से चर्चा की, उनका मानना था कि हमें सेक्स की उपेक्षा नहीं करनी चाहिए, उन्होंने प्यार और सेक्स पर खुलकर बात की, वो ऐसे लव गुरु हैं, जो जमाने से बहुत आगे थे. मीडिया रिपोर्ट के मुताबिक उन्होंने कामसूत्र को नगरवधुओं से बात करके लिखा, मशहूर लेखिका वेंडी डोनिगर ने अपनी किताब रिडिमिंग द कामसूत्रा में विस्तार से महर्षि वात्सयायन के बारे में बात की, उन्होंने बताया कि कामसूत्र की असल किताब जीवन जीने की कला यानि आर्ट ऑफ लिविंग की तरह देखना चाहिए. साथ ही साथ प्यार का जीवन में क्या महत्व इसके बारे में भी जानकारी दी है.