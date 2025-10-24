Advertisement
trendingNow12973071
Hindi Newsदेश

सुबह-सुबह NH-44 पर वॉल्वो बस में लगी भीषण आग, 32 यात्रियों के मारे जाने की आशंका, 11 शव निकाले गए

Andhra Bus Fire: एनएच-44 पर एक बाइक और बस की टक्कर के बाद भीषण आग लग गई. आंध्र प्रदेश के कुर्नूल जिले में चलती बस में लगी आग से 32 लोगों के मारे जाने की आशंका है. 11 लोगों के जले हुए शव निकाले गए हैं. बताया जा रहा है कि 12 लोग बस से निकलकर भागने में कामयाब हो गए.  

Written By  Anurag Mishra|Last Updated: Oct 24, 2025, 08:00 AM IST
WhatsApp चैनल से जुड़ें

Trending Photos

सुबह-सुबह NH-44 पर वॉल्वो बस में लगी भीषण आग, 32 यात्रियों के मारे जाने की आशंका, 11 शव निकाले गए

Kurnool Bus Fire Accident: आज (24 अक्टूबर) तड़के लोग नींद में ही रहे होंगे कि एक दर्दनाक हादसा हो गया. नेशनल हाईवे - 44 पर दौड़ती एक वॉल्वो बस में भीषण आग लगने से 11 लोगों की जलकर मौत हो गई. कुल 32 लोगों के मारे जाने की आशंका जताई जा रही है. अभी आधिकारिक पुष्टि नहीं हुई है. घटना बेंगलुरु - हैदराबाद नेशनल हाईवे पर घटी. यह बस हैदराबाद से बेंगलुरु जा रही थी. कुर्नूल शहर से करीब 20 किमी दूर चिन्नातेकुर गांव के पास एक बाइक से बस की टक्कर के बाद आग लग गई. इस बस में 40 से ज्यादा यात्री सवार थे. सोशल मीडिया पर शेयर हो रहे वीडियो में देखा जा सकता है कि बस पूरी तरह से जल गई है. आग चारों तरफ से लगी थी इसलिए शायद लोगों को बाहर निकलने का ज्यादा मौका नहीं मिला. 

स्थानीय पत्रकारों ने सोशल मीडिया पर लिखा है कि शुक्रवार तड़के कुरनूल (कुर्नूल) हाईवे पर चलती एक प्राइवेट ट्रैवल्स की बस में आग लगने से कई लोगों की जान चली गई. बस पूरी तरह से आग की लपटों में घिर गई थी जिससे भारी जनहानि हुई. CM चंद्रबाबू नायडू ने हादसे पर गहरा दुख व्यक्त किया है. सीएम ने सोशल मीडिया पर लिखा कि चिन्ना तेकुर गांव के पास कुर्नूल जिले में भीषण बस दुर्घटना से गहरा सदमा पहुंचा है. मेरी हार्दिक संवेदनाएं उन परिवारों के साथ हैं जिन्होंने अपने प्रियजनों को खो दिया है. सरकार घायलों और प्रभावित परिवारों को हरसंभव सहायता देगी.

आगे के हिस्से में लगी आग

एक स्थानीय रिपोर्टर ने बताया है कि यह हादसा उल्लिंडकोंडा क्रॉस के पास चिन्नातेकुर गांव के पास हुआ. आग बस के आगे के हिस्से में तड़के करीब 3:30 बजे लगी और तेजी से पूरे बस में फैल गई. आग तेज होने पर 12 यात्री इमर्जेंसी गेट तोड़कर बाहर निकलने में कामयाब रहे. उन्हें मामूली चोट आई. 11 शव निकाले जा चुके हैं. घायलों को पास के अस्पताल में भर्ती कराया गया है. आग लगने की वजह क्या थी, यह जांच के बाद ही पता चल पाएगा. 

ये देश का सबसे बड़ा हाईवे

हां, जिस NH 44 हाईवे पर यह हादसा हुआ, वह देश का सबसे महत्वपूर्ण हाईवे है. यह श्रीनगर (जम्मू-कश्मीर) से शुरू होकर कन्याकुमारी (तमिलनाडु) में आकर खत्म होता है. यह देश का सबसे लंबा राष्ट्रीय राजमार्ग है, जो 4112 किमी तक फैला है. 

जैसलमेर में एसी बस में लगी थी आग

कुछ दिन पहले ही जैसलमेर की एक एसी बस में आग लगने से 26 लोगों की मौत हो गई थी.  16 अक्टूबर को एसी यूनिट में शॉर्ट सर्किट से आग लगी थी. बस का गेट लॉक हो गया था जिससे लोग बाहर नहीं निकल पाए. कुछ लोग ही खिड़कियां तोड़कर बाहर निकल पाए थे.  

Breaking News in Hindi और Latest News in Hindi सबसे पहले मिलेगी आपको सिर्फ Zee News Hindi पर. Hindi News और India News in Hindi के लिए जुड़े रहें हमारे साथ.

About the Author
author img
Anurag Mishra

अनुराग मिश्र ज़ी न्यूज डिजिटल में एसोसिएट न्यूज एडिटर हैं. वह दिसंबर 2023 में ज़ी न्यूज से जुड़े. देश और दुनिया की राजनीतिक खबरों पर अच्छी पकड़ रखते हैं. 18 साल से पत्रकारिता के क्षेत्र में काम कर ...और पढ़ें

TAGS

Bus accident

Trending news

'मां काली का अपमान, घुसपैठियों ने...' जेल वाली वैन देख ममता बनर्जी पर भड़की भाजपा
West Bengal news
'मां काली का अपमान, घुसपैठियों ने...' जेल वाली वैन देख ममता बनर्जी पर भड़की भाजपा
सुबह-सुबह NH-44 पर वॉल्वो बस में लगी भीषण आग, 32 यात्रियों के मारे जाने की आशंका
Bus accident
सुबह-सुबह NH-44 पर वॉल्वो बस में लगी भीषण आग, 32 यात्रियों के मारे जाने की आशंका
एक वोट काटने की कीमत 80 रुपए...4 लाख 80 हजार में 6000 वोटरों के नाम कर दिए गए डिलीट
karnataka
एक वोट काटने की कीमत 80 रुपए...4 लाख 80 हजार में 6000 वोटरों के नाम कर दिए गए डिलीट
इन राज्यों में आज संभलकर! भारी बारिश का अलर्ट, यहां जाने की सख्त मनाही; चेतावनी जारी
Weather
इन राज्यों में आज संभलकर! भारी बारिश का अलर्ट, यहां जाने की सख्त मनाही; चेतावनी जारी
जिस ब्रश से रोज सुबह आप करते हैं दांतों की सफाई, जानिए वो कितना है खतरनाक!
toothbrush
जिस ब्रश से रोज सुबह आप करते हैं दांतों की सफाई, जानिए वो कितना है खतरनाक!
अंबेडकर पर बयान को लेकर आप नेता अनुराग ढांडा ने साधा केंद्रीय मंत्री खट्टर पर निशाना
aap
अंबेडकर पर बयान को लेकर आप नेता अनुराग ढांडा ने साधा केंद्रीय मंत्री खट्टर पर निशाना
गठबंधन नहीं ये तो लठबंधन है... चुनाव से पहले PM मोदी का विपक्ष पर करारा प्रहार
PM Modi
गठबंधन नहीं ये तो लठबंधन है... चुनाव से पहले PM मोदी का विपक्ष पर करारा प्रहार
PDP ने जम्मू-कश्मीर राज्यसभा चुनावों में NC को दिया समर्थन, रख दी ये शर्त
Rajya Sabha elections
PDP ने जम्मू-कश्मीर राज्यसभा चुनावों में NC को दिया समर्थन, रख दी ये शर्त
उनके बिना संविधान अधूरा है... बाबा साहेब अंबेडकर पर बयान देकर घिरे खट्टर तो दी सफाई
Manohar Lal Khattar
उनके बिना संविधान अधूरा है... बाबा साहेब अंबेडकर पर बयान देकर घिरे खट्टर तो दी सफाई
सत्यपाल मलिक की मौत पर भी महाभारत! JK असेंबली में भिड़ गए NC-BJP विधायक
Satyapal Malik
सत्यपाल मलिक की मौत पर भी महाभारत! JK असेंबली में भिड़ गए NC-BJP विधायक