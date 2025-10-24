सुबह-सुबह NH-44 पर वॉल्वो बस में लगी भीषण आग, 32 यात्रियों के मारे जाने की आशंका, 11 शव निकाले गए

Andhra Bus Fire: एनएच-44 पर एक बाइक और बस की टक्कर के बाद भीषण आग लग गई. आंध्र प्रदेश के कुर्नूल जिले में चलती बस में लगी आग से 32 लोगों के मारे जाने की आशंका है. 11 लोगों के जले हुए शव निकाले गए हैं. बताया जा रहा है कि 12 लोग बस से निकलकर भागने में कामयाब हो गए.
Trending Photos
Kurnool Bus Fire Accident: आज (24 अक्टूबर) तड़के लोग नींद में ही रहे होंगे कि एक दर्दनाक हादसा हो गया. नेशनल हाईवे - 44 पर दौड़ती एक वॉल्वो बस में भीषण आग लगने से 11 लोगों की जलकर मौत हो गई. कुल 32 लोगों के मारे जाने की आशंका जताई जा रही है. अभी आधिकारिक पुष्टि नहीं हुई है. घटना बेंगलुरु - हैदराबाद नेशनल हाईवे पर घटी. यह बस हैदराबाद से बेंगलुरु जा रही थी. कुर्नूल शहर से करीब 20 किमी दूर चिन्नातेकुर गांव के पास एक बाइक से बस की टक्कर के बाद आग लग गई. इस बस में 40 से ज्यादा यात्री सवार थे. सोशल मीडिया पर शेयर हो रहे वीडियो में देखा जा सकता है कि बस पूरी तरह से जल गई है. आग चारों तरफ से लगी थी इसलिए शायद लोगों को बाहर निकलने का ज्यादा मौका नहीं मिला.
स्थानीय पत्रकारों ने सोशल मीडिया पर लिखा है कि शुक्रवार तड़के कुरनूल (कुर्नूल) हाईवे पर चलती एक प्राइवेट ट्रैवल्स की बस में आग लगने से कई लोगों की जान चली गई. बस पूरी तरह से आग की लपटों में घिर गई थी जिससे भारी जनहानि हुई. CM चंद्रबाबू नायडू ने हादसे पर गहरा दुख व्यक्त किया है. सीएम ने सोशल मीडिया पर लिखा कि चिन्ना तेकुर गांव के पास कुर्नूल जिले में भीषण बस दुर्घटना से गहरा सदमा पहुंचा है. मेरी हार्दिक संवेदनाएं उन परिवारों के साथ हैं जिन्होंने अपने प्रियजनों को खो दिया है. सरकार घायलों और प्रभावित परिवारों को हरसंभव सहायता देगी.
Trigger Warning.#BREAKING Tragedy in #Kurnool:
A Volvo bus traveling from #Bengaluru to #Hyderabad caught fire, leaving several passengers dead. Over 30 people were on board, and the bus was completely burnt. Rescue operations going on and investigation underway. pic.twitter.com/HQWbuO2agZ
— Sunil Veer (@sunilveer08) October 24, 2025
आगे के हिस्से में लगी आग
एक स्थानीय रिपोर्टर ने बताया है कि यह हादसा उल्लिंडकोंडा क्रॉस के पास चिन्नातेकुर गांव के पास हुआ. आग बस के आगे के हिस्से में तड़के करीब 3:30 बजे लगी और तेजी से पूरे बस में फैल गई. आग तेज होने पर 12 यात्री इमर्जेंसी गेट तोड़कर बाहर निकलने में कामयाब रहे. उन्हें मामूली चोट आई. 11 शव निकाले जा चुके हैं. घायलों को पास के अस्पताल में भर्ती कराया गया है. आग लगने की वजह क्या थी, यह जांच के बाद ही पता चल पाएगा.
Hyderabad to Bangalore bound bus catches fire in Kurnool
25 feared dead
At least 25 people believed to be charred to death after a private travel bus caught fire in near Chinnatekuru Kurnool early Friday. The Kaveri Travels bus was travelling from Hyderabad to Bengaluru when… pic.twitter.com/zFDIfibt7J
— Sudhakar Udumula (@sudhakarudumula) October 24, 2025
ये देश का सबसे बड़ा हाईवे
हां, जिस NH 44 हाईवे पर यह हादसा हुआ, वह देश का सबसे महत्वपूर्ण हाईवे है. यह श्रीनगर (जम्मू-कश्मीर) से शुरू होकर कन्याकुमारी (तमिलनाडु) में आकर खत्म होता है. यह देश का सबसे लंबा राष्ट्रीय राजमार्ग है, जो 4112 किमी तक फैला है.
जैसलमेर में एसी बस में लगी थी आग
कुछ दिन पहले ही जैसलमेर की एक एसी बस में आग लगने से 26 लोगों की मौत हो गई थी. 16 अक्टूबर को एसी यूनिट में शॉर्ट सर्किट से आग लगी थी. बस का गेट लॉक हो गया था जिससे लोग बाहर नहीं निकल पाए. कुछ लोग ही खिड़कियां तोड़कर बाहर निकल पाए थे.
Breaking News in Hindi और Latest News in Hindi सबसे पहले मिलेगी आपको सिर्फ Zee News Hindi पर. Hindi News और India News in Hindi के लिए जुड़े रहें हमारे साथ.