धधकती आग के बीच वे मोबाइल से खिड़कियां तोड़ रहे थे लेकिन... जलती बस में जिंदा जले 19 यात्रियों की दर्दनाक दास्तां

उन सभी 19 यात्रियों ने भी खिड़कियां तोड़ने की पूरी कोशिश की थी लेकिन धुआं भरने और हाथ में कोई मजबूत चीज ना होने से वे हार गए. कुछ ही सेकेंड में आग की लपटों ने उन्हें अपनी चपेट में ले लिया और जो शव मिले वो हृदयविदारक है. जिंदा जले लोगों के शवों की पहचान के लिए अब डीएनए टेस्ट करना पड़ रहा है. पुलिस ने बताया है कि आग लगते ही बस का ड्राइवर भाग निकला था. हैदराबाद से बेंगलुरु जा रही निजी बस में जीवित बचे लोगों ने अब खौफनाक आपबीती साझा की है. कैसे पल भर में पूरी बस आग की लपटों में घिर गई. हादसे के फौरन बाद बस में धुआं भरने लगा था और लोगों की नींद खुली तो अफरातफरी मच गई. चीख-पुकार के बीच कांच टूटने की आवाज आ रही थी. सभी तड़प रहे थे.

जिसको जो समझ में आया उधर से भागने और खिड़की या गेट तोड़ने की कोशिश करने लगा. यात्रियों ने अपने मोबाइल फोन, लैपटॉप, यहां तक कि हाथ की कोहनी और घुटनों से ही खिड़कियां तोड़कर बाहर कूदना शुरू किया. हालांकि सब यात्री एक साथ नहीं निकल सकते थे क्योंकि सब खिड़की नहीं तोड़ पाए. कुछ सेकेंड में 19 जिंदगियां खामोश हो गई.

खिड़की पर मारा मुक्का

टीओई की रिपोर्ट के मुताबिक 36 साल के नेलाकुर्ती रमेश रिश्तेदारों से मिलकर पत्नी श्री लक्ष्मी और दो बच्चों के साथ बेंगलुरु लौट रहे थे. वह बताते हैं, 'जब मैं उठा तो मुझे बस में आग की लपटें दिखाई दे रही थीं - चटक पीली और नारंगी. मैं बड़ी मुश्किल से सांस ले पा रहा था. सबसे पहले ख्याल आया कि पत्नी और बच्चों को बचाना है. मुझे पता था कि उन्हें सुरक्षित बाहर निकालना होगा. उन्होंने मुक्का मारकर खिड़की तोड़ दी और अपने परिवार को जलती बस से बाहर धकेल दिया. दूसरे लोग उनके पीछे आए. जहां तक हो सका, वे भागते गए. आगे की बात उन्हें तब की याद है जब वह अस्पताल में जागे.

बहादुरपल्ली के रहने वाले 26 साल के जी. सुब्रमण्यम की नींद एक साथी यात्री के जोरदार झटके से खुली. सुब्रमण्यम ने कहा, 'चिंगारियां और उछलती लपटों के बीच मुझे यह समझने में एक पल लगा कि क्या हुआ है.'

वह बताते हैं कि मैंने अपना बैग उठाया और मेन गेट से बाहर निकलने की कोशिश की लेकिन वहां आग तेजी से फैल रही थी. गेट जाम हो गया था. मैंने देखा कि कोई लैपटॉप से ​​खिड़की तोड़ रहा है और बिना किसी हिचकिचाहट के मैं 10 दूसरे लोगों के साथ बाहर कूद गया.

रास्ते में एक अजनबी ने उन्हें और तीन बाकी लोगों को पास के अस्पताल पहुंचाया. टूटते शीशे और आग की लपटों से वो मंजर बेहद डरावना हो गया था. 27 साल के जयंत कुशवाल ने कहा कि मुझे बस इतना याद है कि लोग आपाधापी में निकलने की कोशिश कर रहे थे. कुछ ने पीछे की खिड़कियां तोड़ दीं तो कुछ ने अपनी सीटों के पास वाली खिड़कियां तोड़ दीं. चारों तरफ शीशे के टुकड़े बिखरे पड़े थे. यह सब डरावना था.

लोग फंसे हुए थे लेकिन मैं बचा न पाया

26 साल के नवीन कुमार उस पल को याद करते हुए कहते हैं कि सोचने का एक पल भी नहीं था, सब कुछ झटपट हुआ. जब मैंने किसी को पीछे का आपातकालीन दरवाजा तोड़ते देखा तो मैं उसकी ओर दौड़ा. उस अफरातफरी में मेरे बाएं पैर में फ्रैक्चर हो गया. मेरे आस-पास लोग फंसे हुए थे, भागने की कोशिश कर रहे थे. मैं उनकी मदद नहीं कर सका और यह बात मुझे आज दुखी कर रही है लेकिन उन पलों में कोई कुछ नहीं कर सकता था.

