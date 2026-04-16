आंध्र प्रदेश में बड़ा हादसा, बोलेरो-लॉरी की भीषण टक्कर; 8 तीर्थयात्रियों की मौत, कई घायल

Andhra Pradesh Accident: आंध्र प्रदेश के कुरनूल जिले में एक बोलेरो गाड़ी और एक लॉरी में कड़ी टक्कर हो गई. जिसकी वजह से 8 तीर्थयात्रियों की जान चली गई है. हादसे में कई लोग घायल भी हैं.
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Kurnool Accident: आंध्र प्रदेश के कुरनूल जिले में आज एक बड़ा हादसा हो गया, चिलकालाडोना के पास एक बोलेरो गाड़ी और एक लॉरी में कड़ी टक्कर हो गई, इस टक्कर में 8 लोगों की मौत हो गई, जबकि 10-12 लोग घायल हो गए हैं. घायलों को इलाज के लिए एम्मिगानुर हॉस्पिटल में भर्ती कराया गया है. मृतकों की पहचान कर्नाटक के तीर्थयात्रियों के रूप में हुई है. सभी तीर्थयात्री चिक्कमगलुरु क्षेत्र के रहने वाले थे.
मीडिया रिपोर्ट के मुताबिक यह हादसा तब हुआ जब पीड़ित मंत्रालयम मंदिर से लौट रहे थे. घटना के तुरंत बाद पुलिस हादसे की जगह पर पहुंची और बचाव का काम शुरू किया.मामले को लेकर केस दर्ज कर लिया गया है और हादसे की सही वजह का पता लगाने के लिए जांच चल रही है.
हादसे के बाद ट्रांसपोर्ट मिनिस्टर मंडीपल्ली रामप्रसाद रेड्डी ने इस घटना पर गहरा दुख जताया है. उन्होंने हादसे में जान गंवाने वाले लोगों के परिवारों के प्रति अपनी संवेदना जताई. रेड्डी ने अधिकारियों को यह भी निर्देश दिया कि वे यह पक्का करें कि घायलों को सबसे अच्छा मेडिकल इलाज मिले.
इसके अलावा वाणिज्य एवं उद्योग मंत्री टी.जी. भरत गुप्ता ने मंत्रालयम जा रहे आठ लोगों की मौत पर दुख जताया और अधिकारियों से घायलों को सबसे अच्छा इलाज देने को कहा. रोड्स एंड बिल्डिंग्स मिनिस्टर बी.सी. जनार्दन रेड्डी ने भी जानमाल के नुकसान पर दुख जताया और अधिकारियों को घायलों को बेहतर मेडिकल मदद देने का निर्देश दिया है.
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