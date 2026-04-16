Advertisement
trendingNow13180442
Hindi Newsदेशआंध्र प्रदेश में बड़ा हादसा, बोलेरो-लॉरी की भीषण टक्कर; 8 तीर्थयात्रियों की मौत, कई घायल

आंध्र प्रदेश में बड़ा हादसा, बोलेरो-लॉरी की भीषण टक्कर; 8 तीर्थयात्रियों की मौत, कई घायल

Andhra Pradesh Accident: आंध्र प्रदेश के कुरनूल जिले में एक बोलेरो गाड़ी और एक लॉरी में कड़ी टक्कर हो गई. जिसकी वजह से 8 तीर्थयात्रियों की जान चली गई है. हादसे में कई लोग घायल भी हैं. 

Written By  Abhinaw Tripathi |Last Updated: Apr 16, 2026, 08:23 AM IST
WhatsApp चैनल से जुड़ें

Trending Photos

आंध्र प्रदेश में बड़ा हादसा, बोलेरो-लॉरी की भीषण टक्कर; 8 तीर्थयात्रियों की मौत, कई घायल

Kurnool Accident: आंध्र प्रदेश के कुरनूल जिले में आज एक बड़ा हादसा हो गया, चिलकालाडोना के पास एक बोलेरो गाड़ी और एक लॉरी में कड़ी टक्कर हो गई, इस टक्कर में 8 लोगों की मौत हो गई, जबकि 10-12 लोग घायल हो गए हैं. घायलों को इलाज के लिए एम्मिगानुर हॉस्पिटल में भर्ती कराया गया है. मृतकों की पहचान कर्नाटक के तीर्थयात्रियों के रूप में हुई है. सभी तीर्थयात्री चिक्कमगलुरु क्षेत्र के रहने वाले थे.

मंदिर से लौट रहे थे मृतक

मीडिया रिपोर्ट के मुताबिक यह हादसा तब हुआ जब पीड़ित मंत्रालयम मंदिर से लौट रहे थे. घटना के तुरंत बाद पुलिस हादसे की जगह पर पहुंची और बचाव का काम शुरू किया.मामले को लेकर केस दर्ज कर लिया गया है और हादसे की सही वजह का पता लगाने के लिए जांच चल रही है.

ट्रांसपोर्ट मिनिस्टर ने जताया दुख

हादसे के बाद ट्रांसपोर्ट मिनिस्टर मंडीपल्ली रामप्रसाद रेड्डी ने इस घटना पर गहरा दुख जताया है. उन्होंने हादसे में जान गंवाने वाले लोगों के परिवारों के प्रति अपनी संवेदना जताई. रेड्डी ने अधिकारियों को यह भी निर्देश दिया कि वे यह पक्का करें कि घायलों को सबसे अच्छा मेडिकल इलाज मिले.

Add Zee News as a Preferred Source

वाणिज्य एवं उद्योग ने दिए निर्देश

इसके अलावा वाणिज्य एवं उद्योग मंत्री टी.जी. भरत गुप्ता ने मंत्रालयम जा रहे आठ लोगों की मौत पर दुख जताया और अधिकारियों से घायलों को सबसे अच्छा इलाज देने को कहा. रोड्स एंड बिल्डिंग्स मिनिस्टर बी.सी. जनार्दन रेड्डी ने भी जानमाल के नुकसान पर दुख जताया और अधिकारियों को घायलों को बेहतर मेडिकल मदद देने का निर्देश दिया है. 

अपडेट जारी है..

Breaking News in Hindi और Latest News in Hindi सबसे पहले मिलेगी आपको सिर्फ Zee News Hindi पर. Hindi News और India News in Hindi के लिए जुड़े रहें हमारे साथ.

About the Author
author img
Abhinaw Tripathi

Zee News में नेशनल डेस्क पर देश–विदेश और राजनीति से जुड़ी खबरें लिखते हैं. करियर का आगाज 2023 से (Zee Media) से हुआ. डिजिटल डेस्क पर खबरें लिखने के लिए अलावा साहित्य से भी गहरा नाता है. खबरों के अल...और पढ़ें

TAGS

Andhra Pradesh accident

Trending news

ईरानी दूतावास में सजी दर्द और उम्मीद की कहानी, प्रदर्शनी ने झकझोरा लोगों का दिल
Iran Exhibition Delhi
ईरानी दूतावास में सजी दर्द और उम्मीद की कहानी, प्रदर्शनी ने झकझोरा लोगों का दिल
आंध्र प्रदेश में बड़ा हादसा, बोलेरो-लॉरी की भीषण टक्कर; 8 तीर्थयात्रियों की मौत
Andhra Pradesh accident
आंध्र प्रदेश में बड़ा हादसा, बोलेरो-लॉरी की भीषण टक्कर; 8 तीर्थयात्रियों की मौत
'हम जहर खाकर...' कांग्रेस के राज में लालू - मुलायम ने क्यों रोका था महिला आरक्षण?
33% women reservation
'हम जहर खाकर...' कांग्रेस के राज में लालू - मुलायम ने क्यों रोका था महिला आरक्षण?
Women Reservation Bill Live: सदन में गूंजेगी आधी आबादी की आवाज, विशेष सत्र में मोदी सरकार पेश करेगी बिल
women reservation bill live
Women Reservation Bill Live: सदन में गूंजेगी आधी आबादी की आवाज, विशेष सत्र में मोदी सरकार पेश करेगी बिल
33% महिला आरक्षण से कितना बदलेगा संसद का चेहरा? देखें दुनिया का हाल
Women Reservation Bill
33% महिला आरक्षण से कितना बदलेगा संसद का चेहरा? देखें दुनिया का हाल
अप्रैल में ही ‘मई-जून’ का हमला! क्या शुरू हो गई है जानलेवा गर्मी? कब मिलेगी राहत
weather update
अप्रैल में ही ‘मई-जून’ का हमला! क्या शुरू हो गई है जानलेवा गर्मी? कब मिलेगी राहत
भारत में सबसे ज्यादा कागज कौन राज्य बनाता है? कहलाता 'पेपर किंग’; 18% करता उत्पादन
India Interesting Facts in Hindi
भारत में सबसे ज्यादा कागज कौन राज्य बनाता है? कहलाता 'पेपर किंग’; 18% करता उत्पादन
बंगाल में अर्ध-धर्मांतरण के लिए हिंदू मजबूर! तिलक लगा नहीं सकते, रखनी पड़ रही दाढ़ी
DNA
बंगाल में अर्ध-धर्मांतरण के लिए हिंदू मजबूर! तिलक लगा नहीं सकते, रखनी पड़ रही दाढ़ी
स्पैम कॉल बनी डिजिटल युग की नई आफत, कैसे देश के लिए आर्थिक तबाही साबित हो रहे ये कॉल
DNA
स्पैम कॉल बनी डिजिटल युग की नई आफत, कैसे देश के लिए आर्थिक तबाही साबित हो रहे ये कॉल
'JKLI के बिना अधूरा है हमारे देश का इतिहास...,' घाटी में नए शहीद स्मारक का उद्घाटन
Jammu-kashmir
'JKLI के बिना अधूरा है हमारे देश का इतिहास...,' घाटी में नए शहीद स्मारक का उद्घाटन