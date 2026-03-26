आंध्र प्रदेश में ट्रक और बस की भिड़ंत, हादसे में 10 लोगों की जिंदा जलकर मौत

Andhra Pradesh Bus Accident: आंध्र प्रदेश के मार्कपुरम जिले में गुरुवार को एक दर्दनाक सड़क हादसे ने कई परिवारों की खुशियां छीन लीं. रायवरम के पास एक तेज रफ्तार ट्रक ने निजी बस को जोरदार टक्कर मार दी. टक्कर इतनी भयानक थी कि बस में तुरंत आग लग गई और देखते ही देखते पूरी बस आग का गोला बन गई. हादसे में 10 लोगों की मौत हो गई.
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Andhra Pradesh Bus Accident: आंध्र प्रदेश के मार्कपुरम ज़िले में एक दर्दनाक सड़क हादसे ने पूरे इलाके को झकझोर कर रख दिया. रायवरम के पास लकड़ी की खदानों के नजदीक एक निजी ट्रैवल बस और ट्रक की आमने-सामने टक्कर हो गई. टक्कर इतनी जबरदस्त थी कि बस में तुरंत आग लग गई और देखते ही देखते वह आग का गोला बन गई. इस भयावह हादसे में अब तक 10 लोगों की जिंदा जलकर मौत हो चुकी है. मौके पर मौजूद लोगों ने किसी तरह बचाव की कोशिश की, लेकिन आग इतनी तेजी से फैली कि कई यात्रियों को बाहर निकलने का मौका ही नहीं मिल पाया.
घटना की सूचना मिलते ही पुलिस और दमकल की टीमें तुरंत मौके पर पहुंचीं और राहत-बचाव अभियान शुरू किया. आग पर काबू पाने के बाद घायलों को पास के अस्पतालों में भर्ती कराया गया, जहां उनका इलाज जारी है. हालांकि, हादसे के वक्त बस में कुल कितने लोग सवार थे, इसकी अभी आधिकारिक पुष्टि नहीं हो सकी है. पुलिस का कहना है कि मृतकों की संख्या बढ़ने की आशंका है, क्योंकि कुछ घायलों की हालत गंभीर बनी हुई है. फिलहाल, पुलिस पूरे मामले की जांच कर रही है और हादसे के कारणों का पता लगाने की कोशिश की जा रही है.
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