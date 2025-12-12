घने कोहरे ने बरपाया कहर... खाई में गिरी राम भक्तों से भरी बस, चीखों से गूंज उठा जंगल; 9 की दर्दनाक मौत!

Andhra Pradesh bus accident: आंध्र प्रदेश के अल्लूरी जिले में आज सुबह घने कोहरे के कारण श्रद्धालुओं से भरी एक बस खाई में गिरने से 9 लोगों की मौत हो गई और दर्जनों घायल हो गए.
Andhra Pradesh bus accident: आंध्र प्रदेश के अल्लूरी जिले में आज सुबह एक दर्दनाक बस हादसा हो गया है. श्रद्धालुओं से भरी एक बस पहाड़ी रास्ते पर कंट्रोल खोकर एक गहरी खाई में जा गिरी, जिससे 9 लोगों की मौत हो गई और दर्जनों लोग घायल हुए हैं यह घटना तुलसीपाकलु गांव के पास हुई है.
कैसे हुआ हादसा?
जिला कलेक्टर के अनुसार, बस में कुल 35 यात्री सवार थे, साथ ही दो ड्राइवर और एक क्लीनर भी मौजूद थे. पुलिस के एक बड़े अधिकारी ने बताया कि यह हादसा घना जंगल वाले घाट सेक्शन में एक तीखे मोड़ पर हुआ है. माना जा रहा है कि घटनास्थल पर भारी कोहरे के कारण ड्राइवर मोड़ को ठीक से देख नहीं पाया और बस सड़क से फिसलकर सीधे खाई में जा गिरी, यह बस चित्तूर से तेलंगाना के भद्राचलम स्थित श्री राम मंदिर जा रही थी.
रेस्क्यू ऑपरेशन और राहत कार्य
हादसे के तुरंत बाद बचाव अभियान शुरू किया गया, कलेक्टर ने बताया, "नौ लोगों की मौत हो चुकी है. सात घायलों को घटनास्थल से 15 किलोमीटर दूर सीएचटी चिंतूर शिफ्ट किया गया है. बचाव कार्य अभी भी जारी है. घायलों की हालत स्थिर होने के बाद उन्हें भद्राचलम ले जाया जाएगा."
प्रधानमंत्री और मुख्यमंत्री ने जताया दुख
इस दुखद घटना पर प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने गहरा शोक व्यक्त किया है. उन्होंने प्रधानमंत्री राष्ट्रीय राहत कोष से मृतकों के परिवारों को 2 लाख रुपये और घायलों को 50,000 रुपये की सहायता राशि देने की घोषणा की है.
आंध्र प्रदेश के मुख्यमंत्री चंद्रबाबू नायडू ने भी इस घटना पर गहरा सदमा जताया है. उन्होंने अधिकारियों से तुरंत राहत और बचाव कार्य तेज करने को कहा है. उन्होंने सभी विभागों को एकजुट होकर काम करने और घायलों को बेहतरीन मेडिकल सुविधा मिलने का निर्देश दिया है.
