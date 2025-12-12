Advertisement
trendingNow13038121
Hindi Newsदेशघने कोहरे ने बरपाया कहर... खाई में गिरी राम भक्तों से भरी बस, चीखों से गूंज उठा जंगल; 9 की दर्दनाक मौत!

घने कोहरे ने बरपाया कहर... खाई में गिरी राम भक्तों से भरी बस, चीखों से गूंज उठा जंगल; 9 की दर्दनाक मौत!

Andhra Pradesh bus accident: आंध्र प्रदेश के अल्लूरी जिले में आज सुबह घने कोहरे के कारण श्रद्धालुओं से भरी एक बस खाई में गिरने से 9 लोगों की मौत हो गई और दर्जनों घायल हो गए.

 

Written By  harsh singh|Last Updated: Dec 12, 2025, 10:59 AM IST
WhatsApp चैनल से जुड़ें

Trending Photos

घने कोहरे ने बरपाया कहर... खाई में गिरी राम भक्तों से भरी बस, चीखों से गूंज उठा जंगल; 9 की दर्दनाक मौत!

Andhra Pradesh bus accident: आंध्र प्रदेश के अल्लूरी जिले में आज सुबह एक दर्दनाक बस हादसा हो गया है. श्रद्धालुओं से भरी एक बस पहाड़ी रास्ते पर कंट्रोल खोकर एक गहरी खाई में जा गिरी, जिससे 9 लोगों की मौत हो गई और दर्जनों लोग घायल हुए हैं यह घटना तुलसीपाकलु गांव के पास हुई है.

कैसे हुआ हादसा?
जिला कलेक्टर के अनुसार, बस में कुल 35 यात्री सवार थे, साथ ही दो ड्राइवर और एक क्लीनर भी मौजूद थे. पुलिस के एक बड़े अधिकारी ने बताया कि यह हादसा घना जंगल वाले घाट सेक्शन में एक तीखे मोड़ पर हुआ है. माना जा रहा है कि घटनास्थल पर भारी कोहरे के कारण ड्राइवर मोड़ को ठीक से देख नहीं पाया और बस सड़क से फिसलकर सीधे खाई में जा गिरी, यह बस चित्तूर से तेलंगाना के भद्राचलम स्थित श्री राम मंदिर जा रही थी.

रेस्क्यू ऑपरेशन और राहत कार्य
हादसे के तुरंत बाद बचाव अभियान शुरू किया गया,  कलेक्टर ने बताया, "नौ लोगों की मौत हो चुकी है. सात घायलों को घटनास्थल से 15 किलोमीटर दूर सीएचटी चिंतूर शिफ्ट किया गया है. बचाव कार्य अभी भी जारी है. घायलों की हालत स्थिर होने के बाद उन्हें भद्राचलम ले जाया जाएगा."

Add Zee News as a Preferred Source

प्रधानमंत्री और मुख्यमंत्री ने जताया दुख
इस दुखद घटना पर प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने गहरा शोक व्यक्त किया है. उन्होंने प्रधानमंत्री राष्ट्रीय राहत कोष से मृतकों के परिवारों को 2 लाख रुपये और घायलों को 50,000 रुपये की सहायता राशि देने की घोषणा की है.

आंध्र प्रदेश के मुख्यमंत्री चंद्रबाबू नायडू ने भी इस घटना पर गहरा सदमा जताया है. उन्होंने अधिकारियों से तुरंत राहत और बचाव कार्य तेज करने को कहा है. उन्होंने सभी विभागों को एकजुट होकर काम करने और घायलों को बेहतरीन मेडिकल सुविधा मिलने का निर्देश दिया है.
यह भी पढ़ें: सिर्फ 6 घंटे, एक बूंद खून! IVRI के वैज्ञानिकों ने 7 साल में बनाई देसी 'चमत्कारी किट'! तुरंत होगी ब्लड कैंसर की पहचान

Breaking News in Hindi और Latest News in Hindi सबसे पहले मिलेगी आपको सिर्फ Zee News Hindi पर. Hindi News और India News in Hindi के लिए जुड़े रहें हमारे साथ.

About the Author
author img
harsh singh

हर्ष सिंह जी न्यूज डिजिटल में पत्रकार हैं. अक्टूबर 2024 में उन्होंने जी न्यूज जॉइन किया था. देश-दुनिया की ब्रेकिंग न्यूज को तेजी और सटीकता के साथ दर्शकों तक पहुंचाना ...और पढ़ें

TAGS

Andhra Pradesh

Trending news

मुंबई हमले के बाद इस्तीफा देने वाले कांग्रेस नेता का निधन, 90 की उम्र में आखिरी सांस
shivraj patil congress
मुंबई हमले के बाद इस्तीफा देने वाले कांग्रेस नेता का निधन, 90 की उम्र में आखिरी सांस
CM सिद्धारमैया को हटाने की हिम्मत किसमें है? मुख्यमंत्री के करीबी का बहुत बड़ा बयान
CM Siddaramaiah
CM सिद्धारमैया को हटाने की हिम्मत किसमें है? मुख्यमंत्री के करीबी का बहुत बड़ा बयान
गोंगुरा पनीर-पालकुरा ​​पप्पू...पीएम मोदी के दिए डिनर का मेन्यू वायरल, देखें सभी नाम
PM Modi dinner
गोंगुरा पनीर-पालकुरा ​​पप्पू...पीएम मोदी के दिए डिनर का मेन्यू वायरल, देखें सभी नाम
संसद में ई-सिगरेट से लेकर नोटों की गड्डियां तक, कब-कब लोकतंत्र का मंदिर हुआ शर्मसार?
e-Cigarettes
संसद में ई-सिगरेट से लेकर नोटों की गड्डियां तक, कब-कब लोकतंत्र का मंदिर हुआ शर्मसार?
तिरुपरनकुंद्रम पर RSS चीफ मोहन भागवत का बड़ा ऐलान, कहा- अगर जरूरत पड़ी तो...
Mohan Bhagwat
तिरुपरनकुंद्रम पर RSS चीफ मोहन भागवत का बड़ा ऐलान, कहा- अगर जरूरत पड़ी तो...
पटियाला और फतेहगढ़ साहिब जिलों में CM मान का औचक निरीक्षण, जारी किया शो कॉज नोटिस
Punjab
पटियाला और फतेहगढ़ साहिब जिलों में CM मान का औचक निरीक्षण, जारी किया शो कॉज नोटिस
पुतिन के सफल दौरे के बाद पश्चिम को साधने में जुटे पीएम मोदी, ट्रंप से की बातचीत
India US News in Hindi
पुतिन के सफल दौरे के बाद पश्चिम को साधने में जुटे पीएम मोदी, ट्रंप से की बातचीत
वोटर लिस्ट से अगर एक भी नाम हटाया तो... SIR पर ममता बनर्जी की EC को चेतावनी
Election Commission
वोटर लिस्ट से अगर एक भी नाम हटाया तो... SIR पर ममता बनर्जी की EC को चेतावनी
'शेखावत कोई स्पीकर है क्या...' संसद में ई-सिगरेट पर पूछा सवाल तो भड़क उठे सौगत रॉय
Saugata Roy
'शेखावत कोई स्पीकर है क्या...' संसद में ई-सिगरेट पर पूछा सवाल तो भड़क उठे सौगत रॉय
कंबल-रजाई की अच्छे से कर लें तैयारी, आ रही हड्डी पिघलाने वाली सर्दी; IMD का अलर्ट
Weather
कंबल-रजाई की अच्छे से कर लें तैयारी, आ रही हड्डी पिघलाने वाली सर्दी; IMD का अलर्ट