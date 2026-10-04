/आंध्र प्रदेश के अनंतपुर जिले के एक गांव में रात के समय घरों पर पत्थर गिरने से दहशत का माहौल

आंध्र प्रदेश के अनंतपुर जिले के एक गांव में रात के समय घरों पर रहस्यमय तरीके से पत्थर फेंके जाने से दहशत फैली हुई है. पिमडी मंडल के अप्पाजीपेटा गांव के निवासियों द्वारा शिकायत दर्ज कराने के बाद पुलिस ने गश्त के लिए चार कांस्टेबल तैनात किए. हालांकि इन पुलिसकर्मियों ने दो दिनों तक इलाके में गश्त की, लेकिन रहस्यमय घटना बंद नहीं हुई.
ग्रामीणों ने बताया कि गांव के लगभग 20 युवक पुलिस के साथ पास की एक पहाड़ी से निगरानी कर रहे थे. कड़ी निगरानी के बावजूद छतों पर पत्थर गिर रहे थे. स्थानीय लोगों के अनुसार, पिछले एक सप्ताह से रात के समय घरों पर पत्थर फेंके जा रहे हैं. रात होते ही छतों पर भारी पत्थर गिरने लगते हैं. उन्होंने कहा कि पुलिस के सहयोग से किए गए सभी प्रयासों के बावजूद, वे इस रहस्य को सुलझाने में असमर्थ रहे हैं.
शुरुआत में, उन्हें संदेह था कि यह शरारती तत्वों का काम है. उन्होंने अधिकारियों से संपर्क किया और कार्रवाई करने का अनुरोध किया. पुलिस की गश्त और युवाओं के एक समूह द्वारा इस रहस्यमय घटना को रोकने में विफल रहने के कारण ग्रामीण भय में जी रहे हैं. डरे हुए ग्रामीण सूर्यास्त के समय अपने घरों में बंद हो जाते हैं. गांव में आए स्थानीय मीडियाकर्मियों को ग्रामीणों ने छतों पर गिरे पत्थर दिखाए. पत्थरबाजी में कुछ ग्रामीणों को मामूली चोटें आईं.
उन्होंने बताया कि रात करीब 10 बजे छतों पर पत्थर बरसने लगते हैं और यह सिलसिला रुक-रुक कर जारी रहता है. कुछ मिनटों के अंतराल पर पत्थर फेंके जाते हैं. चूंकि गांव के अधिकांश घरों की छतें एस्बेस्टस की हैं, इसलिए पत्थरबाजी से उन्हें नुकसान हो रहा है. कुछ ग्रामीणों को पत्थरबाजी के पीछे अलौकिक गतिविधि का संदेह है. उन्होंने बताया कि वे रातों को सो नहीं पा रहे हैं और अधिकारियों से उनकी मदद करने की अपील की है. पहले भी तेलुगु राज्यों के कुछ गांवों में इसी तरह की घटनाएं सामने आ चुकी हैं. 2024 में, तमिलनाडु के तिरुप्पुर जिले के एक गांव में भी इसी तरह की रहस्यमय घटना देखी गई थी.