Watch Video: शादी के दिन बाढ़ से भर गया पूरा इलाका, दुल्हन का टूटा सब्र का बांध तो नाव से पहुंची दूल्हे के घर

Bride Take Boat to Reach Groom House: आंध्र प्रदेश समेत भारत के कई दक्षिणी राज्यों में मूसलाधार बारिश हो रही है. भारी बारिश के कारण कई इलाकों में बाढ़ आ गई है. वाहन कीचड़ में डूब गए हैं. ऐसे में दुल्हन और उसका परिवार बारिश की वजह से निराश हो गया. हालांकि, इसके बावजूद, दुल्हन ने हिम्मत नहीं हारी और दूल्हे तक पहुंचने के लिए नाव का सहारा लिया. अब नाव पर सवार होकर दूल्हे के घर जाती दुल्हन का वीडियो सोशल मीडिया पर काफी वायरल हो रहा है.

मानसून की वजह से जुलाई में रखी थी शादी

वायरल हुए इस घटना के एक वीडियो में दुल्हन, उसका परिवार और रिश्तेदार नाव में बैठकर रंग-बिरंगी साड़ी पहने नजर आ रहे हैं. कहा जा रहा है कि दूल्हा अशोक और दुल्हन प्रशांति की शादी अगस्त की बजाय जुलाई में होने वाली थी, ताकि मानसून से बचा जा सके. हालाँकि, शादी के दिन बारिश शुरू हो गई और रुकी ही नहीं.

नाव से जाने का किया फैसला

इसके बावजूद, दुल्हन और उसके परिवार ने शादी करने के लिए दूल्हे के घर नाव से जाने का फैसला किया. समाचार एजेंसी पीटीआई के मुताबिक, आंध्र प्रदेश 36 साल के अंतराल के बाद सबसे भीषण बाढ़ की कगार पर है. गोदावरी नदी हर घंटे भयंकर रूप लेती जा रही है, जिससे ज्यादातर पश्चिम गोदावरी और कोनसीमा जिलों के दसियों गांवों के जलमग्न होने का खतरा है.

बाढ़ की चपेट में हैं कई गांव

आंध्र प्रदेश के सैकड़ों गांव, मुख्य रूप से गोदावरी के किनारे के लंका (द्वीप गांव) बाढ़ की चपेट में हैं. शुक्रवार, 15 जुलाई की सुबह तक नदी में 19.05 लाख क्यूसेक पानी छोड़ा गया था. इससे आसपास के इलाकों में पानी भर गया.

Fully decked up #BrideOnBoat, making her way to d groom's place along with family members: Prashanti & Ashok reportedly chose a date in July over August to have rain hassle-free wedding but a #TruantMonsoon left #AndhraPradesh's #Konaseema flooded #MonsoonWedding @ndtv @ndtvindia pic.twitter.com/iauxbSNIyQ

— Uma Sudhir (@umasudhir) July 15, 2022