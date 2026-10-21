/AI से क्राइम पर लगाम, पीड़ितों के साथ इंसानियत से काम: सीएम नायडू ने बताई स्मार्ट पुलिसिंग की राह, दिया ये खास मंत्र

आंध्र प्रदेश के सीएम एन. चंद्रबाबू नायडू ने बुधवार (21 अक्टूबर) को एक अहम ऐलान किया. सीएम ने राज्य में कानून-व्यवस्था को बनाए रखने के लिए पुलिसकर्मियों को एक अहम संदेश देते हुए कहा कि अपराध को रोकने के लिए हमें तकनीक का इस्तेमाल करना चाहिए. सीएम ने कहा कि पीड़ितों के साथ मानवीय व्यवहार किया जाना चाहिए.
दरअसल, राज्य के सीएम ने कहा कि प्रदेश के विकास में सबसे अधिक योगदान कानून व्यवस्था का होता है. अगर राज्य की कानून व्यवस्था अच्छी है, तो निवेश भी आता है और लोगों को को जीने में आसानी होती है. पुलिस स्मृति दिवस के मौके पर ड्यूटी के दौरान जान गंवाने वाले जवानों को सीएम नायडू ने श्रद्धांजलि भी अर्पित की.
इस कार्यक्रम के अवसर पर सीएम नायडू मंगलागिरी में छठी आंध्र प्रदेश विशेष पुलिस बटालियन में अमर जवान स्मारक पर फूल चढ़ाए. उन्होंने कहा कि जवानों के बलिदान को केवल सहानुभूति के तौर पर नहीं देखा जाना चाहिए. इसको एक जिम्मदारी के तौर पर याद रखना चाहिए.
सीएम ने याद दिलाया कि 21 अक्टूबर को पुलिस स्मृति दिवस क्यों मनाया जाता है. साल 1959 में इसी दिन लद्दाख में चीनी सैनिकों ने हमला किया था. इस हमले का जवाब देते हुए 10 पुलिसकर्मी शहीद हो गए थे. उन्हीं की याद में यह दिन मनाया जाता है.
सीएम नायडू ने पुलिस के काम को एक महान पेशा करार दिया. उन्होंने कहा कि खाकी वर्जी एक अहम जिम्मेदारी का प्रतीक है. पुलिस लोगों को सुरक्षा का भरोसा दिलाती है. पुलिस के जवान लोगों की रक्षा के लिए अपनी जान जोखिम में डालते हैं. उन्होंने कहा कि पुलिस विभाग 24 घंटे अपनी ड्यूटी में तैनात रहता है. त्योहारों और वीआईपी दौरों के दौरान वह कड़ी मेहनत करते हैं. जनता की सुरक्षा के लिए पुलिसकर्मी कई बार अपने परिवार के साथ त्योहार नहीं मना पाते हैं.
मुख्यमंत्री नायडू ने कहा कि किसी भी प्रदेश का विकास वहां की कानून व्यवस्था पर निर्भर करता है. सीएम ने कहा कि कोई भी बिजनेसमैन वहां निवेश नहीं करते हैं, जहां पर अशांति या असुरक्षा होती है. सत्ता में रहते हुए कानून व्यवस्था हमेशा उनकी पहली प्राथमिकता रही है.
सीएम ने मानवीय पुलसिंग पर जोर दिया और कहा कि थाने में आने वाले हर एक व्यक्ति के मन में एक उम्मीद होती है. यही कारण है कि पुलिस को हर व्यक्ति के साथ सम्मान से पेश आना चाहिए. पीड़ितों को खाकी वर्दी देखकर राहत महसूस होती है. इसके साथ ही अपराधियों के मन में पुलिस का डर होना भी जरूरी है.
सीएम ने अपने संबोधन में पुलिसकर्मियों से तकनीक पर विषेष बल देने की बात कही है. उन्होंने कहा कि पुलिस को कानून व्यवस्था बनाए रखने के लिए आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस, डेटा एनालिसिस और ड्रोन जैसी तकनीकों का विशेष इस्तेमाल करना चाहिए. सीएम ने कहा कि सीसीटीवी कैमरे से अपराध पहचानने में मदद मिलती ह. डेटा एनालिसिस से अपराध के पीछे का सच सामने आता है.