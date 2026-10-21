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AI से क्राइम पर लगाम, पीड़ितों के साथ इंसानियत से काम: सीएम नायडू ने बताई स्मार्ट पुलिसिंग की राह, दिया ये खास मंत्र

आंध्र प्रदेश के सीएम चंद्रबाबू नायडू ने एक कार्यक्रम में कहा कि पुलिसकर्मियों को अपराध रोकने के लिए एक तकनीक का इस्तेमाल करना चाहिए. सीएम ने कहा कि जिस राज्य में कानून-व्यवस्था अच्छी होती है, वहां पर निवेश काफी अधिक आता है.

Written Byabhinav tripathi
Published: Oct 21, 2026, 01:23 PM IST|Updated: Oct 21, 2026, 01:23 PM IST
AI से क्राइम पर लगाम, पीड़ितों के साथ इंसानियत से काम: सीएम नायडू ने बताई स्मार्ट पुलिसिंग की राह, दिया ये खास मंत्र
Image Credit: सीएम नायडू का खास प्लान

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abhinav tripathi

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अभिनव त्रिपाठी जी न्यूज हिंदी में बतौर सब एडिटर कार्यरत हैं।  पत्रकारिता के क्षेत्र में 3 साल से अधिक समय का अनुभव रखते हैं। डेस्क पर रियल टाइम की देश-विदेश की खबरों को कवर करते हैं। राष्ट्रीय राजनीति और अंतरराष्ट्रीय खबरों को लिखना पसंद है। वैश्विक घटनाक्रम के किसी भी जटिल मुद्दे को आसान भाषा में समझाना अच्छी तरीके से आता है। इससे पहले जागरण डॉट कॉम के साथ सब एडिटर के तौर पर काम कर चुके हैं।  करियर की शुरुआत एक सैटेलाइट चैनल से की थी। पत्रकारिता की पढ़ाई काशी विद्यापीठ वाराणसी से की है। 

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