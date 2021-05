नई दिल्‍ली: देश में कोरोनावायरस संक्रमण और उसके कारण होने वाली मौतों के आंकड़े लगातार बढ़ रहे हैं. इस बीच ऑक्‍सीजन और वैक्‍सीन की कमी को लेकर सियासी जंग भी जारी है. कोविड-19 स्थिति को लेकर प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने झारखंड के मुख्‍यमंत्री हेमंत सोरेन से बात की है. इसके बाद सोरेन और

आंध्र प्रदेश के मुख्‍यमंत्री वाईएस जगन मोहन रेड्डी के बीच ट्विटर वॉर छिड़ गया है.

पीएम मोदी द्वारा झारखंड के मुख्‍यमंत्री और जेएमएम के कार्यकारी अध्‍यक्ष हेमंत सोरेन को फोन करने के बाद सीएम ने ट्वीट कर कहा कि 'आज आदरणीय प्रधानमंत्री जी ने फोन किया. उन्होंने सिर्फ अपने मन की बात की. बेहतर होता यदि वो काम की बात करते और काम की बात सुनते.'

सोरेन के यह ट्वीट करते ही आंध्रप्रदेश के मुख्‍यमंत्री वाईएस जगन मोहन रेड्डी ने उन्‍हें सलाह देते हुए लिखा, 'प्रिय @HemantSorenJMM, मेरे मन में आपके लिए बहुत सम्मान है, लेकिन एक भाई के रूप में मैं आपसे आग्रह करूंगा कि इससे कोई फर्क नहीं पड़ता कि हमारे बीच मतभेद हैं, लेकिन इस तरह की राजनीति करने से हमारा देश कमजोर ही होगा.'

उन्‍होंने अगले ट्वीट में लिखा, 'कोविड -19 के खिलाफ इस युद्ध में यह समय एक-दूसरे पर उंगली उठाने का नहीं है, बल्कि एक साथ आने का और हमारे प्रधानमंत्री को मजबूती से समर्थन देने का है. ताकि हम प्रभावी रूप से महामारी का मुकाबला कर सकें.'

Dear @HemantSorenJMM,

I have great respect for you, but as a brother I would urge you, no matter what ever our differences are, indulging in such level of politics would only weaken our own nation. (1/2) https://t.co/0HZr56nOj2

— YS Jagan Mohan Reddy (@ysjagan) May 7, 2021