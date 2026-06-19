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भारत के इस राज्य में मिला सोने का भंडार, जमीन के भीतर से निकलेगा 50 टन गोल्ड! देश में सबसे अधिक होगा उत्पादन

आने वाले समय में आंध्र प्रदेश भारत का सबसे बड़ा सोना उत्पादक राज्य बन सकता है. राज्य के कर्नूल जिले और आसपास के क्षेत्रों में बड़ी मात्रा में स्वर्ण के भंडार मिला है.

Written Byabhinav tripathi
Published: Jun 19, 2026, 11:21 PM IST|Updated: Jun 19, 2026, 11:21 PM IST
भारत के इस राज्य में मिला सोने का भंडार, जमीन के भीतर से निकलेगा 50 टन गोल्ड! देश में सबसे अधिक होगा उत्पादन

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abhinav tripathi

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अभिनव त्रिपाठी जी न्यूज हिंदी में बतौर सब एडिटर कार्यरत हैं।  पत्रकारिता के क्षेत्र में 3 साल से अधिक समय का अनुभव रखते हैं। डेस्क पर रियल टाइम की देश-विदेश की खबरों को कवर करते हैं। राष्ट्रीय राजनीति और अंतरराष्ट्रीय खबरों को लिखना पसंद है। वैश्विक घटनाक्रम के किसी भी जटिल मुद्दे को आसान भाषा में समझाना अच्छी तरीके से आता है। इससे पहले जागरण डॉट कॉम के साथ सब एडिटर के तौर पर काम कर चुके हैं।  करियर की शुरुआत एक सैटेलाइट चैनल से की थी। पत्रकारिता की पढ़ाई काशी विद्यापीठ वाराणसी से की है। 

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