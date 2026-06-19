सोने की कीमतों में जारी उतार-चढ़ाव के बीच एक अच्छी खबर सामने आई है. यह खबर सोने के उत्पादन से जुड़ी हुई है. अगर सबकुछ ठीक रहा, तो आने वाले वर्षों में आंध्र प्रदेश देश का सबसे बड़ा गोल्ड उत्पादक राज्य बन सकता है. इस बात की जानकारी राज्य के अधिकारियों की ओर से दी गई है. राज्य के कर्नूल जिले और आसपास के क्षेत्रों में बड़ी मात्रा में स्वर्ण के भंडार मिला है.
दरअसल, टीओआई की एक रिपोर्ट के अनुसार, आंध्र प्रदेश में मौजूद सोने के भंडार और नई खनन परियोजनाओं के कारण राज्य की उत्पादक क्षमता भी तेजी से बढ़ने की उम्मीद है. माना जा रहा है कि इससे न केवल राज्य की अर्थव्यवस्था मजबूत होगी, बल्कि देश की सोने के आयात पर निर्भरता भी कम होगी.
रिपोर्ट्स के अनुसार, इस दिशा में कर्नूल जिले की जोन्नागिरी गोल्ड परियोजना अहम भूमिका निभा सकती है. इस परियोजना को देश की आजादी के बाद शुरू होने वाली पहली बड़े स्तर की निजी स्वर्ण खदान परियोजना को तौर पर देखा जा रहा है. माना जा रहा है कि इस परियोजना में करीब 400 करोड़ रुपये से अधिक का निवेश किया गया है और इसके जरिए प्रतिवर्ष बड़ी मात्रा में सोने का उत्पादन किया जाएगा.
अधिकारियों ने बताया जिले के जोन्नागिरी गांव में लगभग 50 टन सोने का भंडार है. अधिकारियों ने बताया कि राज्य ने रामगिरी, जाव्वकुला और चिगुरुकुंटा बिस्त्रातम सहित सोने की खदानों के लिए चार अन्य संभावित स्थानों की भी पहचान की है. अधिकारियों के अनुसार, जोन्नागिरी में व्यावसायिक स्तर पर सोने का उत्पादन शुरू हो चुका है. लगभग एक दशक पहले गांव में सोने के खनन के लिए लगभग 1,500 एकड़ भूमि आवंटित की गई थी.
जानकारों का मानना है कि भारत हर साल बड़ी मात्रा में विदेशों से सोना आयात करता है. इस बीच अगर देश में ही सोने का उत्पादन बढ़े, तो विदेशी मुद्रा का भी दबाव कम होगा और इससे देश की आर्थिक शक्ति बढ़ेगी. आंध्र प्रदेश सरकार का कहना है कि राज्य में खनिज संसाधनों की भरपूर उपलब्धता है और सोने के क्षेत्र में नई खोजों ने भविष्य की संभावनाओं को विशेष तौर पर मजबूत किया है.
गौर करने वाली बात है कि वर्तमान में सोने के उत्पादन के लिए कर्नाटक लिस्ट में सबसे ऊपर आता है. हालांकि, अगर यह परियोजना सफल होती है, तो आंध्र प्रदेश सोने के उत्पादन में देश की तस्वीर को बदल सकता है. प्रस्तावित खदाने पूरी क्षमता के साथ काम करने लगें, तो संभाव है कि आने वाले समय में आंध्र प्रदेश सोने के उत्पादन का नया केंद्र स्थापित हो जाए.