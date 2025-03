मैंने कभी हिंदी का विरोध नहीं किया... तमिल-हिंदी विवाद पर अब क्या बोले पवन कल्याण

Pawan Kalyan on Hindi: तमिलनाडु से उपजा भाषा विवाद थमने का नाम ही नहीं ले रहा है. इसे लेकर केंद्र और राज्य सरकार आमने- सामने है. इस विवाद के बीच अभिनेता से नेता बने पवन कल्याण की भी एंट्री हो गई है. आंध्र प्रदेश के उपमुख्यमंत्री और जनसेना पार्टी के प्रमुख पवन कल्याण ने कहा था कि तमिलनाडु के नेता हिंदी भाषा का विरोध करते हैं लेकिन तमिल फिल्मों को हिंदी में डब कर मुनाफा कमाने से परहेज नहीं करते, जिसके बाद विवाद और बढ़ गया तो बयान जारी करते हुए कहा उन्होंने हिंदी भाषा का कभी विरोध नहीं किया.

उपजे विवाद के बीच किया ट्वीट

आंध्र प्रदेश के उपमुख्यमंत्री ने एक्स पर एक ट्वीट किया जिसमें लिखा कि किसी भाषा को जबरन थोपना या किसी भाषा का आंख मूंदकर विरोध करना; दोनों ही हमारे भारत के राष्ट्रीय और सांस्कृतिक एकीकरण के उद्देश्य को प्राप्त करने में मदद नहीं करते हैं. मैंने कभी भी हिंदी भाषा का विरोध नहीं किया. मैंने केवल इसे अनिवार्य बनाने का विरोध किया. जब NEP 2020 खुद हिंदी को लागू नहीं करता है, तो इसके लागू होने के बारे में गलत बयानबाजी करना जनता को गुमराह करने के अलावा और कुछ नहीं है.

चुन सकते हैं भाषा

NEP 2020 के अनुसार, छात्रों को किसी भी दो भारतीय भाषाओं (अपनी मातृभाषा सहित) को एक विदेशी भाषा के साथ सीखने की सुविधा है. यदि वे हिंदी नहीं पढ़ना चाहते हैं, तो वे तेलुगु, तमिल, मलयालम, कन्नड़, मराठी, संस्कृत, गुजराती, असमिया, कश्मीरी, ओडिया, बंगाली, पंजाबी, सिंधी, बोडो, डोगरी, कोंकणी, मैथिली, मैतेई, नेपाली, संथाली, उर्दू या किसी अन्य भारतीय भाषा का विकल्प चुन सकते हैं.

Either imposing a language forcibly or opposing a language blindly; both doesn’t help to achieve the objective of National &Cultural integration of our Bharat.

I had never opposed Hindi as a language. I only opposed making it compulsory. When the NEP 2020 itself does not…

— Pawan Kalyan (@PawanKalyan) March 15, 2025