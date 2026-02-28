पटाखे बनाते समय फैक्ट्री में तेज धमाका, बुरी तरह जले 20 लोग; कई घायल

Advertisement
Blast In Crackers Manufacturing Centre: आंध्र प्रदेश में पटाखा बनाते समय एक फैक्ट्री में जोरदार विस्फोट हुआ. इस विस्फोट में लगभग 20 लोगों की मौत हो गई. घायलों को अस्पताल में भर्ती किया गया.  

Written By  Shruti Kaul |Last Updated: Feb 28, 2026, 06:00 PM IST
Andhra Pradesh Blast: आंध्र प्रदेश में काकीनाडा जिले के समरलाकोटा मंडल, वेटलापलेम में एक भीषण विस्फोट हुआ. यह विस्फोट पटाखे बनाने वाले एक मैन्युफैक्चरिंग सेंटर में हुआ, जिसमें 20 लोगों के जलने की खबर है. बताया जा रहा है कि घटना के दौरान यहां 40 से ज्यादा कर्मचारी मौजूद थे. मरने वालों की संख्या अभी और बढ़ सकती है. 

पटाखे लगाते समय हुआ विस्फोट 

हादसे की सूचना मिलते ही स्थानीय पुलिस मौके पर पहुंची और घायल लोगो को अस्पताल में भर्ती कराया. यह विस्फोट इतना भयानक था कि पूरे आसमान में आग की लपटें उठ रही थीं. विस्फोट की सूचना मिलते ही दमकलकर्मी मौके पर पहुंते और आग पर काबू पाने की कोशिश कर रहे हैं. बता दें कि फैक्ट्री में विस्फोट पटाखे बनाते समय हुआ. 

90 प्रतिशत जले शव 

शुरुआती रिपोर्ट के अनुसार फैक्ट्री में अचानक आग लगने से एक जोरदार विस्फोट हुआ. यह विस्फोट इतना तेज था कि शव आसपास के खेत में बिखर गए, जिससे वहां मौजूद लोगों में दहशत फैल गई. विस्फोट के बाद फैक्ट्री पूरी तरह जलकर राख हो गई. घटना को लेकर काकीनाडा गवर्नमेंट जनरल हॉस्पिटल के सुपरिटेंडेंट ने कहा कि अस्पताल में 7 मरीज 90-100 प्रतिशत जले हुए आए हैं. उनका इलाज किया जा रहा है.  

सीएम का रिएक्शन

हादसे को लेकर आंध्र प्रदेश के मुख्यमंत्री चंद्रबाबू नायडू ने दुख जताया है. उन्होंने घटना की जानकारी मिलते ही गृह मंत्री वंगालपुडी अनीता को घटनास्थल पर जाने का निर्देश दिया. उन्होंने विश्वास दिलाया कि सरकार इस घटना में प्रभावित परिवारों के साथ खड़ी रहेगी और उनकी पूरी सहायता करेगी. वहीं गृह मंत्री अनीता ने काकीनाडा डिस्ट्रिक्ट कलेक्टर से फोन पर बातचीत कर मौजूदा हालात के बारे में पूछा. 

 

