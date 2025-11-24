Advertisement
धान से आम तक हर फसल की कीमत गिरी! सीएम के खर्चों पर पूर्व मुख्यमंत्री ने उठाए सवाल

Andhra Pradesh CM: आंध्र प्रदेश के पूर्व  मुख्यमंत्री जगन मोहन रेड्डी ने सीएम एन. चंद्रबाबू नायडू पर निशाना साधा है. वाईएस जगन मोहन रेड्डी ने कहा की एन. चंद्रबाबू नायडू सरकार के 18 महीने के शासन में फसल की कीमतों में भारी गिरावट आई है. सोशल मीडिया प्लेटफार्म एक्स पर लिखते हुए पूर्व सीएम ने चंद्रबाबू नायडू पर जमकर निशाना साधा है. 

 

|Last Updated: Nov 24, 2025, 01:31 AM IST
Trending Photos

YS Jagan Mohan Reddy: सोशल मीडिया प्लेटफॉर्म 'एक्स' पर पोस्ट कर कहा जगन मोहन रेड्डी ने धान, मक्का, केला, नारियल, कपास, दालें, बाजरा, मिर्च, तंबाकू, प्याज, टमाटर, कोको, गन्ना, आम और कई दूसरी फसलों की कीमतों में नायडू की सरकार के दौरान भारी गिरावट आने का आरोप लगाया है. रेड्डी ने कहा कि इस गिरावट से किसान परेशान हैं और सरकार की तरफ से मिलने वाली मदद की कमी के कारण उनको अपनी ही उगाई हुई फसल को जोतने पर मजबूर होना पड़ रहा है. जगन मोहन रेड्डी ने कहा कि नायडू 'रायतन्ना-मीकोसम' जैसे प्रचार के हथकंडे अपनाकर संकट को स्वीकार न करके जनता का ध्यान भटका रहे हैं. इतना ही नहीं रेड्डी ने नायडू पर ये आरोप भी लगाया कि वो किसानों को उनकी पीड़ा के लिए उनको खुद जिम्मेदार जताने पर तुले हुए हैं. दरअसल, आंध्र प्रदेश के सीएम चंद्रबाबू नायडू 24 से 29 नवंबर तक 'रायतन्ना-मीकोसम' आउटरीच प्रोग्राम में शिरकत करेंगे और इसके बाद 3 दिसंबर को इसमें हिस्सा लेंगे. 

नायडू सरकार पर सवाल
पूर्व सीएम ने नायडू के तीन चार्टर्ड फ्लाइट्स, छह हेलीकॉप्टर, विदेश दौरे, हैदराबाद की वीकेंड ट्रिप, राजनीतिक बदले के केस, महंगे वकील, और पेड़ प्रोपेगैंडा पर करोड़ों खर्च पर सवाल उठाया. उन्होंने कहा कि नायडू किसानों को बचाने के लिए मामूली फंड भी जारी करने से इनकार कर देते हैं. उन्होंने आरोप लगाया कि पिछले 18 महीनों में कीमतें गिरने के बावजूद सरकार ने कीमतों को स्थिर करने के लिए एक भी रुपया मंजूर नहीं किया है.       जगन रेड्डी ने सीएम नायडू को याद दिलाया कि आंध्र प्रदेश में लगभग 16 प्राकृतिक आपदाएं आईं, लेकिन नायडू ने एक बार भी सब्सिडी नहीं दी. इतना ही नहीं उन्होंने मुआवजे तक की घोषणा नहीं की और न ही किसानों की परेशानी पर व्यक्तिगत रूप से ध्यान दिया है. न्याय के लिए प्रदर्शन कर रहे लोगों या फिर उनसे मिलने आए नेताओं का साथ देने की बजाए नायडू सरकार ने उन्हें चुप कराने के लिए झूठे केस दर्ज किए.

जगन रेड्डी का निशाना

जगन मोहने ने कहा कि नायडू की सरकार में घोषणाएं तो जोर-शोर से की जाती हैं लेकिन असल में लागू कुछ भी नहीं होता है. जैसे कि मिर्च, तंबाकू, आम और प्याज किसानों के साथ बार-बार देखा गया है. जगन मोहन रेड्डी ने नायडू पर आरोप लगाया कि उन्होंने वाईएसआरसीपी सरकार के दौरान बनाए गए हर सुरक्षा सिस्टम, फ्री फसल बीमा, आरबीके, ई-क्रॉप, सीएमएपीपी और डोरस्टेप खरीद को जानबूझकर खत्म कर दिया. जिससे किसानों को पहले दी जाने वाली सुरक्षा, भरोसा और गारंटी खत्म हो गई.

इनपुट- आईएएनएस

 

