'माफ कर दीजिए, प्लीज मीलॉर्ड...,' खूब गिड़गिड़ाया फिर भी नहीं पिघले जज, वायरल हुआ कोर्ट रूम केस; बीच सुनवाई वकील को भिजवाया जेल

Andhra Pradesh High Court: भारतीय न्यायपालिका में ऐसा पहली बार देखने को मिला है, जब भरी अदालत में जज और वकील के बीच टकराव इस कदर बढ़ा की मामला पुलिस तक पहुंच गया. यह मामला आंध्र प्रदेश हाई कोर्ट का है, जिसमें अदालत ने एक वकील को लापरवाही के साथ पेश आने के चलते उसे पुलिस हिरास में भेज दिया है. इस घटना का वीडियो इंटरनेट पर वायरल हो रहा है.

जज और वकील के बीच टकराव

'बार एंड बेंच' की रिपोर्ट के मुताबिक, सोमवार (4 मई 2026) को हुई इस घटना में अदालत एक याचिका पर सुनवाई कर रहा था. मामले में याचिकाकर्ता के खिलाफ जारी लुक आउट नोटिस और पासपोर्ट जब्त होने को लेकर चुनौती दी गई थी. जस्टिस तर्लादा राजशेखर राव इस मामले की सुनवाई को स्थगित करने पर विचार कर रहे थे कि तभी उनका और एक युवा वकील के बीच टकराव होने लगा.

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वकील पर भड़के जज

भड़के जज ने युवा वकील पर बरसते हुए कहा,' क्या मैंने आपकी रिट याचिका खारिज कर दी है? आपको लगता है कि आप बहुत बड़े सीनियर एडवोकेट हैं? पुलिस को बुलाइए. अब तुम जाओ और अपील दर्ज करो. हालांकि, यह साफ नहीं हो पाया कि वकील ने ऐसी क्या बात कही थी, जिससे जस्टिस राव इतनी बुरी तरह भड़क गए.

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पुलिस हिरासत का दिया आदेश

बता दें कि घटना को लेकर कोर्ट रूम में तनाव इतना अधिक बढ़ गया कि युवा वकील जज के सामने हाथ जोड़कर गिड़गिड़ाने लगा. उसने जज से कहा,'मुझे माफ कर दीजिए, प्लीज मिलॉर्ड.' उसने यह भी कहा कि वह काफी दर्द में है. हालांकि, फिर भी जस्टिस राव का गुस्सा शांत नहीं हुआ. उन्होंने कोर्ट में मौजूद बाकी वकीलों को गवाह बताते हुए कहा कि याचिकाकर्ता के वकील ने कोर्ट में बेहद अशिष्ट बर्ताव किया. इसके बाद जज ने पुलिस को आदेश दिया कि वह युवा वकील को 24 घंटे के लिए अपने हिरासत में लेकर जाए. इस मामले में एसोसिएशन के हस्तक्षेप के बाद अदालत ने वकील को पुलिस कस्टडी में भेजने के अपने आदेश को वापस लिया. फिलहाल इस मामले की सुनवाई गर्मी की छुट्टियों तक टल गई है.