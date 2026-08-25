/धर्मांतरण का खौफनाक खेल, मदद के बहाने घर में घुसकर शूटिंग कोच ने उजाड़ा परिवार, 10 साल के मासूम ने सुनाई आपबीती

आंध्र प्रदेश के काकीनाडा जिले से एक दिल दहला देने वाली घटना सामने आई है. पंचायती राज विभाग के सहायक इंजीनियर के पूरे परिवार ने गोदावरी नदी में छलांग लगाकर आत्महत्या की. इसमें इंजीनियर थिल्लापुड़ी नूकाराजू (61) की मौत हो गई जबकि उनके 10 साल के मासूम पोते कार्तिकेय को तैरना आता था, स्थानीय मछुआरों ने उसे सुरक्षित बाहर निकाल लिया. नूकाराजू की पत्नी मीना (58) और बेटी कोवूरी सौजन्या (38) के शवों की तलाश जारी है.
पुलिस को घटना स्थल के पास खड़ी कार से कुछ नोट मिले. ये सौजन्या ने लिखे थे, जिसमें शूटिंग कोच शेख सादिक खान पर प्रताड़ना, ब्लैकमेलिंग और जबरन धर्म परिवर्तन का दबाव बनाने के गंभीर आरोप हैं. सौजन्या के नोट के मुताबिक सादिक खान ने उसकी संपत्ति, मोबाइल फोन और बैंक लॉकर की चाबियां और ब्योरा हासिल कर लिया था. जब परिवार बीच में आया तो मारने की धमकियां दी. हालांकि, इन खतों में इस बात का खुलासा नहीं हुआ कि सौजन्या के पति जगदीश रेड्डी की मौत का जिम्मेदार भी सादिक खान था.
इंजीनियर नूकाराजू ने भी आत्महत्या का कदम उठाने से पहले जिला कलेक्टर और पुलिस अधीक्षक के नाम एक पत्र लिखा था. इस लेटर को उन्होंने अपने साथियों के साथ शेयर भी किया. इसमें बताया गया था कि सौजन्या के पति जगदीश रेड्डी की मौत के बाद सादिक खान ने मदद के बहाने परिवार के करीब आने की कोशिश की थी. सौजन्या के ससुर ने एक शिकायत में अपने बेटे जगदीश रेड्डी की मौत का जिम्मेदार सादिक को बताया है. सौजन्या के ससुर भास्कर रेड्डी की शिकायत के अनुसार, बेटे जगदीश रेड्डी को जहरीला इंजेक्शन देकर मारा गया था. पुलिस ने सादिक खान के खिलाफ हत्या का मामला भी दर्ज कर लिया है.
10 वर्षीय पोते कार्तिकेय ने पुलिस को और भी जानकारी दी. सादिक खान अक्सर उनके घर आकर उसकी मां के साथ मारपीट करता था. घटना वाले दिन दादाजी के कहने पर मां ने उसका हाथ पकड़ा और पुल से नदी में कूद गईं. कार्तिकेय 20 मिनट तक तैरता रहा और मदद की गुहार लगा रहा था. सादिक खान शिकायत के बाद फरार हो गया था.
पुलिस के एक्शन के बाद सादिक खान को गिरफ्तार कर लिया गया है. मेरठ में पुलिस ने सादिक को धर दबोचा. काकीनाडा जिले के एसपी बिंदु माधव ने बताया कि पांच राज्यों के बीच ये एक मुश्किल टास्क था. 10 से अधिक पुलिस टीमें तैनात की गई थीं. जांचकर्ताओं ने खान के फोन इस्तेमाल न करने और डिजिटल लेन-देन न करने के बावजूद उसकी गतिविधियों का पता लगाया. पुलिस ने जानकारी दी कि खान नूकाराजू और उनके परिवार को लगभग दो साल से जानता था और वह उस स्कूल में राइफल शूटिंग कोच के तौर पर काम कर चुका था जहां नूकाराजू का पोता पढ़ता था.
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इस मामले पर पूर्व सांसद विजयसाई रेड्डी ने CBI या NIA जांच की मांग की है. रेड्डी ने आरोप लगाया कि खान 10 लोगों के उस समूह का हिस्सा था जो कथित तौर पर धर्म परिवर्तन, जबरन वसूली, हथियार सप्लाई और देश-विरोधी गतिविधियों में शामिल था. उन्होंने दावा किया उसके निशाने पर 15 परिवार थे. पूछताछ के लिए खान अभी पुलिस की हिरासत में है.