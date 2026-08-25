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धर्मांतरण का खौफनाक खेल, मदद के बहाने घर में घुसकर शूटिंग कोच ने उजाड़ा परिवार, 10 साल के मासूम ने सुनाई आपबीती

आंध्रप्रदेश से हैरान कर देने वाली घटना देखने को मिली है. एक शूटिंग कोच ने पूरा हंसता-खेलता परिवार उजाड़ दिया. इंजीनियर के पूरे परिवार को आत्महत्या करने पर मजबूर कर दिया. 10 साल के मासूम ने तैरकर जान बचाई और पुलिस को पूरी घटना की जानकारी भी दी.

Written ByKavya Yadav
Published: Aug 25, 2026, 09:02 PM IST|Updated: Aug 25, 2026, 09:02 PM IST
धर्मांतरण का खौफनाक खेल, मदद के बहाने घर में घुसकर शूटिंग कोच ने उजाड़ा परिवार, 10 साल के मासूम ने सुनाई आपबीती

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Kavya Yadav

Kavya Yadav

4 साल से खेल पत्रकारिता में सक्रिय. 2022 में स्पोर्ट्स जर्नलिस्ट के तौर पर डेब्यू किया. क्रिकट्रैकर, न्यूज18 से होते हुए अब जी न्यूज हिंदी में सीनियर सब एडिटर के तौर पर स्पोर्ट्स टीम का हिस्सा हैं. खेल जगत की हर हलचल, हर खास कहानी और हर ब्रेकिंग न्यूज पर पकड़. IPL, ODI World Cup, T20 World Cup, Olympics समेत कई बड़े इवेंट्स कवर किए हैं.

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