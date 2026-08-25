/धर्मांतरण का खौफनाक खेल, मदद के बहाने घर में घुसकर शूटिंग कोच ने उजाड़ा परिवार, 10 साल के मासूम ने सुनाई आपबीती

इंजीनियर नूकाराजू ने भी आत्महत्या का कदम उठाने से पहले जिला कलेक्टर और पुलिस अधीक्षक के नाम एक पत्र लिखा था. इस लेटर को उन्होंने अपने साथियों के साथ शेयर भी किया. इसमें बताया गया था कि सौजन्या के पति जगदीश रेड्डी की मौत के बाद सादिक खान ने मदद के बहाने परिवार के करीब आने की कोशिश की थी. सौजन्या के ससुर ने एक शिकायत में अपने बेटे जगदीश रेड्डी की मौत का जिम्मेदार सादिक को बताया है. सौजन्या के ससुर भास्कर रेड्डी की शिकायत के अनुसार, बेटे जगदीश रेड्डी को जहरीला इंजेक्शन देकर मारा गया था. पुलिस ने सादिक खान के खिलाफ हत्या का मामला भी दर्ज कर लिया है.