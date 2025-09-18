3500 करोड़ के आंध्र प्रदेश शराब घोटाले में ईडी का बड़ा एक्शन, तमिलनाडु और दिल्ली-एनसीआर समेत 20 ठिकानों पर छापेमारी

ED raids Andhra Pradesh liquor scam: प्रवर्तन निदेशालय (ईडी) ने 3500 करोड़ रुपये के आंध्र प्रदेश शराब घोटाले के सिलसिले में बड़ी कार्रवाई की है. ईडी ने तेलंगाना और आंध्र प्रदेश के साथ ही तमिलनाडु, कर्नाटक, दिल्ली-एनसीआर समेत 20 से ज्यादा जगहों पर एक साथ छापेमारी की है. इस घोटाले में बेनामी कंपनियों और हवाला के जरिए बड़े पैमाने पर पैसों की हेराफेरी का आरोप है. बता दें कि यह छापेमारी उन संस्थाओं और व्यक्तियों के ठिकानों पर की गई है, जिन्होंने फर्जी या बढ़ा-चढ़ाकर बताए गए बिलों के जरिए रिश्वत के भुगतान में मदद की.

आंध्र प्रदेश शराब घोटाले में ईडी की छापेमारी

प्रवर्तन निदेशालय (ईडी) ने कथित आंध्र प्रदेश शराब घोटाले में बड़ी कार्रवाई करते हुए कई जगहों पर एक साथ छापेमारी की है. यह घोटाला लगभग 3,500 करोड़ रुपये का बताया जा रहा है. ईडी की टीम ने हैदराबाद, तेलंगाना, आंध्र प्रदेश, तमिलनाडु, कर्नाटक और दिल्ली-एनसीआर में 20 से ज्यादा ठिकानों पर तलाशी अभियान चलाया है. दरअसल ईडी की यह छापेमारी उन लोगों और कंपनियों पर की गई है, जिन्होंने फर्जी बिल बनाकर या बिलों को बढ़ा-चढ़ाकर घूस के पैसे को ठिकाने लगाने में मदद की थी. वहीं इस मामले में आरोप है कि कुछ बिचौलिए बेनामी फर्मों, फर्जी कंपनियों और हवाला नेटवर्क का इस्तेमाल कर पैसों की हेराफेरी कर रहे थे.

क्या है यह शराब घोटाला?

यह मामला पिछली वाईएसआर कांग्रेस पार्टी की सरकार के दौरान हुए शराब घोटाले से जुड़ा है. राज्य की विशेष जांच टीम (एसआईटी) इसकी जांच कर रही है. बता दें कि एसआईटी ने हाल ही में विजयवाड़ा की एसीबी कोर्ट में एक और पूरक आरोप पत्र (सप्लीमेंट्री चार्जशीट) दाखिल किया है. जहां इस आरोप पत्र में चेविरेड्डी भास्कर रेड्डी, वेंकटेश नायडू, बलजी कुमार यादव और नवीन कृष्णा जैसे लोगों की भूमिका का जिक्र है. इन लोगों पर आरोप है कि इन्होंने बिचौलिए के रूप में काम किया और अवैध कमाई को फर्जी कंपनियों और बेनामी खातों में ट्रांसफर किया.

48 लोग आरोपी

एसआईटी ने इस मामले में कई गिरफ्तारियां भी की हैं. घोटाले में कुल 48 लोगों को आरोपी बनाया है, जिनमें से 12 को गिरफ्तार भी किया जा चुका है. हालांकि हाल ही में 4 आरोपियों को एसीबी कोर्ट से जमानत मिल गई है. एसआईटी अब वाईएसआरसीपी सांसद मिधुन रेड्डी समेत अन्य आरोपियों की न्यायिक हिरासत बढ़ाने के लिए कोर्ट से अनुरोध करेगी.

पूर्व मुख्यमंत्री का नाम भी शामिल

एसआईटी ने पिछले महीने अपनी पहला पूरक आरोप पत्र दाखिल किया था, जिसमें तत्कालीन मुख्यमंत्री वाईएस जगन मोहन रेड्डी की भूमिका को भी उजागर किया गया था. हालांकि एसआईटी ने उन्हें सीधे तौर पर आरोपी नहीं बनाया, लेकिन यह आरोप लगाया कि उन्होंने शराब व्यवसाय से अवैध रूप से पैसे कमाने के लिए आबकारी नीति में बदलाव करने का फैसला किया था.

आरोप है कि शराब कंपनियों से मिली घूस को ठिकाने लगाने के लिए दफ्तरों के कर्मचारियों जैसे कम प्रोफाइल वाले लोगों का इस्तेमाल किया गया. बताया जा रहा है कि इन कर्मचारियों को कुरियर की तरह इस्तेमाल किया गया ताकि वे सिंडिकेट से जुड़े बैंक खातों में अवैध पैसा जमा कर सकें.