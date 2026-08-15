/आजादी का भाषण देते वक्त मंत्री जी की अचानक बिगड़ी तबीयत, मंच पर आया चक्कर; देखें वीडियो

अनम रामनारायण रेड्डी आंध्र प्रदेश के दान-संपत्ति मंत्री हैं. वह आत्मकुर विधानसभा क्षेत्र का प्रतिनिधित्व करते हैं. 74 साल के रेड्डी ने 1983 में तेलुगु देशम पार्टी ( TDP) से अपने चुनावी करियर की शुरुआत की. उन्होंने एन टी रामाराव की सरकार में मंत्री के रूप में भी काम किया. बाद में वह कांग्रेस में शामिल हुए और फिर उन्होंने इंफोर्मेशन एंड पब्लिक रिलेशन, म्युनिसिपल एडमिनिस्ट्रेशन और फाइनेंस समेत कई महत्वपूर्ण विभागों का कार्यभार संभाला. कांग्रेस और YSR कांग्रेस पार्टी में कुछ समय बिताने के बाद रामनारायण रेड्डी साल 2024 में TDP में वापस लौटे. यहां उन्होंने आत्मकुर विधानसभा सीट से जीत हासिल की और चंद्रबाबू नायडू के नेतृत्व वाली सरकार में मंत्री बने.