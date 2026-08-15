/आजादी का भाषण देते वक्त मंत्री जी की अचानक बिगड़ी तबीयत, मंच पर आया चक्कर; देखें वीडियो

Andhra Pradesh Goverment: देशभर में आज 15 अगस्त 2026 को 80वां स्वतंत्रता दिवस मनाया जा रहा है. सुबह के समय कई जगहों पर ध्वजारोहण भी हुआ. इस बीच आज आंध्र प्रदेश के तिरुपति पुलिस परेड ग्राउंड में माहौल तब तनावपूर्ण बन गया, जब राज्य के मंत्री अनम रामनारायण रेड्डी अचनाक बीमार पड़ गए. मंत्री जी भाषण देते हुए अचानक चक्कर आने लगे.
अनम रामनारायण रेड्डी मंच पर एक घंटे से ज्यादा समय से खड़े होकर भाषण दे रहे थे कि अचानक उनका बैलेंस बिगड़ा और वह सीधा गिर पड़े. इस दौरान वहां पर मौजूद सुरक्षाकर्मी और अधिकारी तुरंत उनकी मदद के लिए दौड़े. मंत्री के निजी सुरक्षाकर्मियों और अधिकारियों की तुरंत कार्रवाई ने उन्हें गंभीर चोट लगने से बचाया.
घटना के बाद मंत्री की जांच करने वाले डॉक्टरों ने बताया कि उनका ब्लड प्रेशर अचानक गिर गया था, जिससे वे कमजोर हो गए और उनका बैलेंस बिगड़ गया. मेडिकल वर्कर्स ने तुरंत उनकी देखभाल की और उनकी स्थिति पर नजर रखी. बाद में अधिकारियों ने बताया कि मंत्री अनम रामनारायण रेड्डी की हालत अब स्थिर है.
சுதந்திர தின விழாவில் கிட்டத்தட்ட ஒரு மணி நேரம் தொடர்ந்து நின்று உரை நிகழ்த்தியதால், ஆந்திர அமைச்சர் ஆனம் ராமநாராயண ரெட்டிக்கு இரத்த அழுத்தம் குறைந்து மேடையிலேயே மயக்கம் ஏற்பட்டது.அங்கிருந்த மருத்துவக் குழுவினர் உடனடியாக முதலுதவி அளித்ததை அடுத்து, அவரது உடல்நிலை சீராக உள்ளது. pic.twitter.com/UNr0cVcZK8
— M.M.NEWS உடனடி செய்திகள் (@rajtweets10) August 15, 2026
इस घटना के चलते स्वतंत्रता दिवस कार्यक्रम में थोड़ी देर के लिए रुकावट भी आ गई थी. बता दें कि आजादी का यह समारोह तिरुपति पुलिस परेड ग्राउंड में आयोजित किया गया था, जिसमें अधिकारियों और पुलिसकर्मियों समेत कई लोग शामिल हुए थे.
अनम रामनारायण रेड्डी आंध्र प्रदेश के दान-संपत्ति मंत्री हैं. वह आत्मकुर विधानसभा क्षेत्र का प्रतिनिधित्व करते हैं. 74 साल के रेड्डी ने 1983 में तेलुगु देशम पार्टी ( TDP) से अपने चुनावी करियर की शुरुआत की. उन्होंने एन टी रामाराव की सरकार में मंत्री के रूप में भी काम किया. बाद में वह कांग्रेस में शामिल हुए और फिर उन्होंने इंफोर्मेशन एंड पब्लिक रिलेशन, म्युनिसिपल एडमिनिस्ट्रेशन और फाइनेंस समेत कई महत्वपूर्ण विभागों का कार्यभार संभाला. कांग्रेस और YSR कांग्रेस पार्टी में कुछ समय बिताने के बाद रामनारायण रेड्डी साल 2024 में TDP में वापस लौटे. यहां उन्होंने आत्मकुर विधानसभा सीट से जीत हासिल की और चंद्रबाबू नायडू के नेतृत्व वाली सरकार में मंत्री बने.