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आजादी का भाषण देते वक्त मंत्री जी की अचानक बिगड़ी तबीयत, मंच पर आया चक्कर; देखें वीडियो


Minister Faint During Independence Day Event: आंध्र प्रदेश में एक मंत्री स्वतंत्रता दिवस के दौरान भाषण देते हुए अचान गिर पड़े. बता दें कि 74 साल के मंत्री का अचानक ब्लड प्रेशर लो हो गया, जिसके चलते उनका बैलेंस बिगड़ा और उन्हें चक्कर आने लगे.

Written ByShruti Kaul
Published: Aug 15, 2026, 08:57 PM IST|Updated: Aug 15, 2026, 09:17 PM IST
आजादी का भाषण देते वक्त मंत्री जी की अचानक बिगड़ी तबीयत, मंच पर आया चक्कर; देखें वीडियो

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Shruti Kaul

Shruti Kaul

ज़ी न्यूज में सब एडिटर. वनस्थली विद्यापीठ यूनिवर्सिटी, राजस्थान से जर्नलिज्म और मास कम्युनिकेशन में ग्रेजुएशन. ये राष्ट्रीय-अंतर्राष्ट्रीय मुद्दो से जुड़े विषयों पर लिखती हैं. लिखने के अलावा श्रुति को नई जगहों पर घूमना, संगीत सुनना, फिल्में देखना और फूड एक्सप्लोर करने का बेहद शौक है. 

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