डेडलाइन के आखिरी दिन बचे हुए माओवादियों के फूले हाथ-पांव, आंध्र प्रदेश में 8 ने कर दिया सरेंडर

Andhra Pradesh News: भारत में माओवादी मूवमेंट खत्म करने के लिए केंद्र सरकार ने 31 मार्च की डेडलाइन दी थी. इस डेडलाइन से पहले कई नक्सलियों ने सरेंडर किया था. इसी कड़ी में कम्युनिस्ट पार्टी ऑफ इंडिया (माओवादी) के सेंट्रल कमेटी मेंबर और आंध्र ओडिशा बॉर्डर स्पेशल जोनल कमेटी के सेक्रेटरी चेल्लुरी नारायण राव उर्फ ​​सुरेश ने छत्तीसगढ़, ओडिशा और पीपल्स लिबरेशन गुरिल्ला आर्मी के आठ दूसरे लीडर्स के साथ आंध्र प्रदेश पुलिस के सामने सरेंडर कर दिया.

हथियार किए गए जब्त

इसे लेकर डायरेक्टर जनरल ऑफ पुलिस हरीश कुमार गुप्ता ने कहा कि पुलिस ने सरेंडर करने वाले माओवादी लीडर और कैडर से मिली जानकारी के आधार पर 19 हथियारों का जखीरा जब्त किया. इस जखीरे में एक INSAS राइफल, दो BGLs, पांच 303 राइफलें, पांच SBBLs और छह दूसरे हथियार, साथ ही कॉर्डेक्स वायर और इक्विपमेंट शामिल थे.

25 लाख का इनामी था नारायण

साथ ही साथ उन्होंने बताया कि नारायण राव पर 25 लाख का इनाम था और वह श्रीकाकुलम जिले के वज्रपु कोथुरु ब्लॉक के पेडावंका गांव का रहने वाला है. वह नवंबर 1990 में पहले के CPI (मार्क्सिस्ट-लेनिनिस्ट) पीपल्स वॉर के स्क्वाड मेंबर के तौर पर शामिल हुआ था और तब से अंडरग्राउंड था. पिछले 36 सालों में, वह रैंक में आगे बढ़ा और स्पेशल गुरिल्ला कमांडर और स्टेट मिलिट्री कमीशन मेंबर और बाद में सेक्रेटरी समेत कई पदों पर काम किया, इससे पहले कि उसे सेंट्रल कमेटी में प्रमोट किया गया और AOBSZC सेक्रेटरी बनाया गया.

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कई हमलों से जुड़ा था नारायण

नारायण राव 2018 में पूर्व MLA किदारी सर्वेश्वर राव और सिवेरी सोमेश्वर राव की हत्याओं में शामिल था. वह आंध्र प्रदेश, ओडिशा और छत्तीसगढ़ में पुलिस पर घात लगाकर किए गए हमलों से भी जुड़ा था. वह माओवादी मूवमेंट के टॉप लीडर्स की हत्याओं, गिरफ्तारी और सीनियर कैडर के सरेंडर से कमजोर होने की वजह से सरेंडर किया. मूवमेंट को लोकल पब्लिक सपोर्ट की कमी है और पार्टी में कोई नई भर्ती नहीं हुई है. लोग अंदरूनी आदिवासी इलाकों में वेलफेयर और डेवलपमेंट के कामों की तरफ अट्रैक्ट हो रहे हैं.