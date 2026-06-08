/Andhra Pradesh: विशाखापत्तनम में बड़ा हादसा, पिघला स्टील जमीन पर गिरा, फैली आग; 8 की मौत

सोमवार (08 जून) को आंध्र प्रदेश के विशाखापत्तनम स्टील प्लांट में एक बड़ा हादसा हुआ है. इस हादसे में कम से कम 8 लोगों की जान गई है. जानकारी के अनुसार, यह घटना एसएमएस-1 सीसीडी डिपार्टमेंट में हुई है. बताया जाता है कि यह हादसा उस वक्त हुआ, जब कुछ कर्मचारी पिघले हुए स्टील को ले जा रहे थे और वह लीक हो गया, जिससे आग लग गई. हादसे में कुछ लोगों के घायल होने की जानकारी भी सामने आई है.
दरअसल, पिघला स्टील जमीन पर गिर गया, जिसके कारण वहां पर आग लग गई. धीरे-धीरे ये आग प्लांट के बड़े हिस्से में फैल गई. दमकलकर्मी आग पर काबू पाने की कोशिश कर रहे हैं. शुरुआती जानकारी के अनुसार, इस घटना में स्टील प्लांट में काम करने वाले कई कर्मचारियों के गंभीर रूप से घायल होने की खबर भी सामने आई है. स्टील प्लांट मैनेजमेंट ने घायलों को तुरंत अस्पताल पहुंचाया है, जहां पर उनका उपचार चल रहा है.
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