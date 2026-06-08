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Andhra Pradesh: विशाखापत्तनम में बड़ा हादसा, पिघला स्टील जमीन पर गिरा, फैली आग; 8 की मौत

आंध्र प्रदेश के विशाखापत्तनम स्टील प्लांट में एक बड़ा हादसा हुआ है. यह हादसा उस वक्त हुआ, जब कुछ कर्मचारी पिघले हुए स्टील को ले जा रहे थे, जिसका लैडल का तार टूट गया. इसमें कम से कम 8 लोगों की मौत की जानकारी सामने आई है.

Written Byabhinav tripathi
Published: Jun 08, 2026, 06:33 PM IST|Updated: Jun 08, 2026, 06:33 PM IST
Andhra Pradesh: विशाखापत्तनम में बड़ा हादसा, पिघला स्टील जमीन पर गिरा, फैली आग; 8 की मौत
Image Credit: सांकेतिक तस्वीर

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abhinav tripathi

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अभिनव त्रिपाठी जी न्यूज हिंदी में बतौर सब एडिटर कार्यरत हैं।  पत्रकारिता के क्षेत्र में 3 साल से अधिक समय का अनुभव रखते हैं। डेस्क पर रियल टाइम की देश-विदेश की खबरों को कवर करते हैं। राष्ट्रीय राजनीति और अंतरराष्ट्रीय खबरों को लिखना पसंद है। वैश्विक घटनाक्रम के किसी भी जटिल मुद्दे को आसान भाषा में समझाना अच्छी तरीके से आता है। इससे पहले जागरण डॉट कॉम के साथ सब एडिटर के तौर पर काम कर चुके हैं।  करियर की शुरुआत एक सैटेलाइट चैनल से की थी। पत्रकारिता की पढ़ाई काशी विद्यापीठ वाराणसी से की है। 

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