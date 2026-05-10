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Hindi Newsदेशहनुमान सर्किल या टीपू सुल्तान नाम बदलने को लेकर भड़का तनाव; आमने-सामने आए हिंदू-मुस्लिम

'हनुमान सर्किल' या 'टीपू सुल्तान' नाम बदलने को लेकर भड़का तनाव; आमने-सामने आए हिंदू-मुस्लिम

Andhra Pradesh News: आंध्र प्रदेश के कडप्पा में अल्मासपेट सर्कल का नाम 'टीपू सुल्तान' के नाम पर रखने का मुद्दा गरमाया हुआ है. बड़ी संख्या में मुस्लिम समुदाय के लोग अल्मासपेट सर्कल पर इकट्ठा हो गए हैं.

Written By  Abhinaw Tripathi |Last Updated: May 10, 2026, 12:20 PM IST
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'हनुमान सर्किल' या 'टीपू सुल्तान' नाम बदलने को लेकर भड़का तनाव; आमने-सामने आए हिंदू-मुस्लिम

Kadapa News: आंध्र प्रदेश के रायलसीमा क्षेत्र में स्थित कडप्पा शहर अचानक सुर्खियों में आ गया है. यहां पर अल्मासपेट सर्कल का नाम 'टीपू सुल्तान' के नाम पर रखने का मुद्दा अब एक खतरनाक स्थिति में बदल गया है. बड़ी संख्या में मुस्लिम समुदाय के लोग अल्मासपेट सर्कल पर इकट्ठा हो गए हैं. जिससे यहां का माहौल बदलने का डर लोगों के समाया है. वहीं हिंदू समुदाय के लोग का कहना है चौराहे का नाम "हनुमान चौराहा" रखा जाना चाहिए. 

कुछ समय से, कडप्पा शहर के एक खास जंक्शन अल्मासपेट सर्कल का नाम बदलकर 'टीपू सुल्तान सर्कल' करने की मांग हो रही है.  हालांकि म्युनिसिपल काउंसिल ने पहले इस बारे में एक प्रस्ताव पास किया था, लेकिन मुस्लिम संगठनों और कांग्रेस नेताओं ने इसे लागू करने में देरी का आरोप लगाते हुए विरोध प्रदर्शन शुरू कर दिया है. आज, बड़ी संख्या में मुस्लिम समुदाय के लोग टीपू सुल्तान सर्कल के नाम पर रखी गई जगह पर इकट्ठा हुए हैं.

वे म्युनिसिपल अधिकारियों द्वारा दिए गए भरोसे को तुरंत पूरा करने और नाम बदलने की प्रक्रिया पूरी करने की मांग कर रहे हैं, स्थिति काबू से बाहर न हो, यह पक्का करने के लिए पुलिस फोर्स मौके पर पहुंच गई है. इलाके में भारी पुलिस बल तैनात किया गया है, और प्रदर्शनकारियों को सर्कल की तरफ बढ़ने से रोकने के लिए बैरिकेड्स लगाए गए हैं. दूसरी ओर, BJP और कई हिंदू संगठन इस फैसले का कड़ा विरोध कर रहे हैं. सर्कल का नाम टीपू सुल्तान के नाम पर रखने पर कड़ी आपत्ति जताते हुए, उन्होंने जवाबी विरोध का आह्वान किया है.

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नतीजतन, पूरे शहर में चिंता और डर का माहौल है, और डर है कि आगे क्या हो सकता है. फिलहाल, पुलिस दोनों गुटों को शांत करने की कोशिश कर रही है, जबकि सीनियर अधिकारी खुद हालात पर नजर रख रहे हैं और उसका रिव्यू कर रहे हैं. अल्मासपेट में पाबंदियां जारी हैं.

चौराहे का नाम बदलने की खबर जैसे इलाके में फैली, दक्षिणपंथी संगठन भड़क गए और वह सड़कों पर निकल कर इसका विरोध शुरू कर दिया. दक्षिणपंथी संगठन का कहना था कि चौराहे का नाम "हनुमान चौराहा" रखा जाना चाहिए. इसी बात को लेकर इलाके में माहौल धीरे-धीरे गर्म हो गया. 

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Abhinaw Tripathi

Zee News में नेशनल डेस्क पर देश–विदेश और राजनीति से जुड़ी खबरें लिखते हैं. करियर का आगाज 2023 से (Zee Media) से हुआ. डिजिटल डेस्क पर खबरें लिखने के लिए अलावा साहित्य से भी गहरा नाता है. खबरों के अल...और पढ़ें

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