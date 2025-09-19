नशे में धुत युवक का हैरतअंगेज काम, सांप ने छेड़ा तो काट लिया उसका सिर, बगल रखा और फिर...

Andhra Pradesh News: आंध्र प्रदेश से एक चौंकाने वाला मामला सामने आया है. यहां पर एक युवक ने एक सांप को मौत के घाट उतार दिया और फिर उसका सिर काटकर बगल में रख कर सो गया.
Andhra Pradesh News: बीते दिन मुंबई से एक खबर सामने आई थी कि एक युवक ने कुत्ते की हत्या कर दी थी और उसके बाद उसकी आंख निकालकर खेलने लगा था. अब आंध्र प्रदेश से एक चौंकाने वाला मामला सामने आया है. प्रदेश के तिरुपति जिले में एक नशे में धुत युवक ने सांप का सिर काट लिया और इतना ही नहीं सिर काटने के बाद वह उसके बगल में सो गया, उसने ये काम बदला लेने के इरादे से किया, जानिए क्या है पूरा मामला.
क्या है मामला
मीडिया रिपोर्ट के मुताबिक नशे में धुत वेंकटेश घर लौट रहे थे इसी समय रास्ते में उन्हें एक सांप ने काट लिया, सांप काटने के बाद उसने उसे पकड़ लिया और फिर उसका सिर काट लिया, इस वारदात को लेकर लोगों ने कहा कि वह पहले सांप को मारा और फिर उसे घर ले गया और फिर उसे बगल में रखकर सो गया.
कैसे हुआ खुलासा?
आधी रात के आसपास वेंकटेश की हालत बिगड़ने लगी क्योंकि जहर उसके शरीर में फैल गया था, इसके बाद घर वालों ने उसे आनन-फानन में लेकर अस्पताल गए और वहां पर उसका आपातकालीन इलाज किया गया, हालांकि अब भी युवक की हालत पूरी तरह से गंभीर बनी हुई है जिसके बाद उसे उपचार के लिए तिरुपति रुइया अस्पताल ले जाया गया, जहां पर वो कड़ी निगरानी में है, इस घटना ने लोगों को भयभीत कर दिया है, जो भी इसे सुन रहा है अंदर तक कांप जा रहा है.
अन्य मामला
बीते दिन मुंबई में एक युवक ने एक कुत्ते की आंख निकाल ली और राहगीरों के सामने उससे खेलता हुआ दिखाई दिया था. परेशान लोगों ने तुरंत मुंब्रा पुलिस को सूचना दी थी, इसका वीडियो भी वायरल हुआ था और वायरल वीडियो में दिखा कि युवक कुत्ते के शव के पास आराम से बैठा हुआ था. इस वारदात के बाद पशु कल्याण समूह पुलिस स्टेशन पहुंचे और व्यक्ति पर सख्त कार्रवाई की मांग की थी.
