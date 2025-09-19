नशे में धुत युवक का हैरतअंगेज काम, सांप ने छेड़ा तो काट लिया उसका सिर, बगल रखा और फिर...
Advertisement
trendingNow12928795
Hindi Newsदेश

नशे में धुत युवक का हैरतअंगेज काम, सांप ने छेड़ा तो काट लिया उसका सिर, बगल रखा और फिर...

Andhra Pradesh News: आंध्र प्रदेश से एक चौंकाने वाला मामला सामने आया है. यहां पर एक युवक ने एक सांप को मौत के घाट उतार दिया और फिर उसका सिर काटकर बगल में रख कर सो गया.

Written By  Abhinaw Tripathi |Last Updated: Sep 19, 2025, 05:07 PM IST
WhatsApp चैनल से जुड़ें

Trending Photos

नशे में धुत युवक का हैरतअंगेज काम, सांप ने छेड़ा तो काट लिया उसका सिर, बगल रखा और फिर...

Andhra Pradesh News: बीते दिन मुंबई से एक खबर सामने आई थी कि एक युवक ने कुत्ते की हत्या कर दी थी और उसके बाद उसकी आंख निकालकर खेलने लगा था. अब आंध्र प्रदेश से एक चौंकाने वाला मामला सामने आया है. प्रदेश के तिरुपति जिले में एक नशे में धुत युवक ने सांप का सिर काट लिया और इतना ही नहीं सिर काटने के बाद वह उसके बगल में सो गया, उसने ये काम बदला लेने के इरादे से किया, जानिए क्या है पूरा मामला. 

क्या है मामला
मीडिया रिपोर्ट के मुताबिक नशे में धुत वेंकटेश घर लौट रहे थे इसी समय रास्ते में उन्हें एक सांप ने काट लिया, सांप काटने के बाद उसने उसे पकड़ लिया और फिर उसका सिर काट लिया, इस वारदात को लेकर लोगों ने कहा कि वह पहले सांप को मारा और फिर उसे घर ले गया और फिर उसे बगल में रखकर सो गया. 

कैसे हुआ खुलासा?
आधी रात के आसपास वेंकटेश की हालत बिगड़ने लगी क्योंकि जहर उसके शरीर में फैल गया था, इसके बाद घर वालों ने उसे आनन-फानन में लेकर अस्पताल गए और वहां पर उसका आपातकालीन इलाज किया गया, हालांकि अब भी युवक की हालत पूरी तरह से गंभीर बनी हुई है जिसके बाद उसे उपचार के लिए तिरुपति रुइया अस्पताल ले जाया गया, जहां पर वो कड़ी निगरानी में है, इस घटना ने लोगों को भयभीत कर दिया है, जो भी इसे सुन रहा है अंदर तक कांप जा रहा है. 

Add Zee News as a Preferred Source

अन्य मामला 
बीते दिन मुंबई में एक युवक ने एक कुत्ते की आंख निकाल ली और राहगीरों के सामने उससे खेलता हुआ दिखाई दिया था. परेशान लोगों ने तुरंत मुंब्रा पुलिस को सूचना दी थी, इसका वीडियो भी वायरल हुआ था और वायरल वीडियो में दिखा कि युवक कुत्ते के शव के पास आराम से बैठा हुआ था. इस वारदात के बाद पशु कल्याण समूह पुलिस स्टेशन पहुंचे और व्यक्ति पर सख्त कार्रवाई की मांग की थी. 

Breaking News in Hindi और Latest News in Hindi सबसे पहले मिलेगी आपको सिर्फ Zee News Hindi पर. Hindi News और India News in Hindi के लिए जुड़े रहें हमारे साथ.

About the Author
author img
Abhinaw Tripathi

जी न्यूज में न्यूज डेस्क पर बतौर सब एडिटर कार्यरत. देश- विदेश की खबरों को सरल भाषा में लिखते हैं. साहित्य और राजनीति में विशेष दिलचस्पी. यूपी के सुल्तानपुर जिले से ग्रेजुएशन, महात्मा गांधी काशी विद...और पढ़ें

TAGS

Andhra pradesh news

Trending news

बस 6 शब्द और भारत ने साफ कर दिए इरादे, सऊदी-PAK के रक्षा समझौते पर आया पहला बयान
india
बस 6 शब्द और भारत ने साफ कर दिए इरादे, सऊदी-PAK के रक्षा समझौते पर आया पहला बयान
'मुझे घर जैसा लगा पाकिस्तान...', राहुल गांधी के करीबी ने बढ़ाया सियासी पारा
Sam Pitroda
'मुझे घर जैसा लगा पाकिस्तान...', राहुल गांधी के करीबी ने बढ़ाया सियासी पारा
मैसूर दशहरा विवाद: बुकर पुरस्कार विजेता बानू मुश्ताक करेंगी उद्घाटन, SC का फैसला
Mysore Dasara controversy
मैसूर दशहरा विवाद: बुकर पुरस्कार विजेता बानू मुश्ताक करेंगी उद्घाटन, SC का फैसला
आंखें मलते राहुल जो चाहें कर देते है पोस्ट... GEN Z वाले बयान पर कंगना ने दिया जवाब
Rahul Gandhi
आंखें मलते राहुल जो चाहें कर देते है पोस्ट... GEN Z वाले बयान पर कंगना ने दिया जवाब
दिल्ली दंगे: उमर खालिद को झटका! सुप्रीम कोर्ट में 22 सितंबर तक जमानत पर सुनवाई टली
Supreme Court Hearing adjourned Delhi riots case
दिल्ली दंगे: उमर खालिद को झटका! सुप्रीम कोर्ट में 22 सितंबर तक जमानत पर सुनवाई टली
जम्मू में पकड़ा गया भगोड़ा आतंकवादी, सीआईडी ने बस स्टैंड से धर दबोचा
Terrorist Rafiq Sheikh Arrested
जम्मू में पकड़ा गया भगोड़ा आतंकवादी, सीआईडी ने बस स्टैंड से धर दबोचा
Watch: भावनगर के जौहरी ने दिखाया अपना जौहर, बना डाली PM मोदी के तस्वीर वाली अंगूठी
PM Modi
Watch: भावनगर के जौहरी ने दिखाया अपना जौहर, बना डाली PM मोदी के तस्वीर वाली अंगूठी
सड़क धंसने से जम्मू-कश्मीर में थमी जिंदगी, रेलवे ने शुरू की स्पेशल ट्रेन
Katra Banihal special train
सड़क धंसने से जम्मू-कश्मीर में थमी जिंदगी, रेलवे ने शुरू की स्पेशल ट्रेन
दिल्ली दंगा: SC ने उमर खालिद की जमानत याचिका पर नहीं की सुनवाई, 22 सितंबर तक स्थगित
Supreme Court Hearing Delhi riots case
दिल्ली दंगा: SC ने उमर खालिद की जमानत याचिका पर नहीं की सुनवाई, 22 सितंबर तक स्थगित
हिमाचल के किन्नौर में बादल फटने से भारी तबाही, बहे वाहन, घर-बगीचे सब तबाह
Himachal Weather
हिमाचल के किन्नौर में बादल फटने से भारी तबाही, बहे वाहन, घर-बगीचे सब तबाह
;