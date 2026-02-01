'CM को गाली फिर गिरफ्तारी', अंबाती रामबाबू के घर पर तोड़फोड़, जगन मोहन रेड्डी ने सीएम चंद्रबाबू नायडू को चेताया

Andhra Pradesh: आंध्र प्रदेश की सियासत में हलचल मची है. यहां पर YSR कांग्रेस पार्टी के अध्यक्ष अंबाती रामबाबू ने मुख्यमंत्री ने सीएम को गाली दी. जिसके बाद सियासी पारा हाई हो गया और जगह-जगह पर इसका विरोध शुरू हो गया है, इसी बीच खबर है कि वाईएसआरसीपी के वरिष्ठ नेता और पूर्व मंत्री अंबाती रामबाबू को गिरफ्तार कर लिया गया है. तेलगु देशम पार्टी(TDP) कार्यकर्ताओं ने गुंटूर की सड़कों और रामबाबू के घर पर कई घंटों तक विरोध प्रदर्शन किया था. वहीं पूर्व मुख्यमंत्री और YSR कांग्रेस पार्टी के प्रेसिडेंट YS जगन मोहन रेड्डी ने पूर्व मंत्री अंबाती रामबाबू से फोन पर बात की है.

जानबूझकर मारने की कोशिश

एक ऑफिशियल बयान के मुताबिक ये कहा गया कि TDP के गुंडों ने जानबूझकर रामबाबू को जान से मारने की कोशिश की थी. बयान में कहा गया कि YS जगन ने रामबाबू की सुरक्षा के बारे में पूछा, हमले की निंदा की और उन्हें हर कदम पर पार्टी का पूरा सपोर्ट देने का भरोसा दिया. YS जगन ने कहा कि आंध्र प्रदेश "जंगल राज" में चला गया है और मुख्यमंत्री चंद्रबाबू नायडू कानून-व्यवस्था की कमी और राजनीतिक बदले की भावना का माहौल चला रहे हैं.

मूकदर्शक बनी रही पुलिस

इसके अलावा बयान में ये कहा कि विपक्षी नेताओं के खिलाफ हिंसा और हत्या की कोशिशें दिन-ब-दिन बढ़ रही हैं और सरकार पर सवाल उठाने वालों को डराने के लिए जानबूझकर ऐसा किया जा रहा है. उन्होंने इस बात पर गंभीर चिंता जताई कि पुलिस, जो सुरक्षा देने के लिए ड्यूटी पर है, हमले के दौरान मूकदर्शक बनी रही. इस बात पर जोर देते हुए कि आंध्र प्रदेश के लोग सब कुछ करीब से देख रहे हैं, YS जगन ने चेतावनी दी कि ऐसा अराजक शासन बर्दाश्त नहीं किया जाएगा तो ये लंबे समय तक सहन नहीं किया गया, उन्होंने जोर देकर कहा कि जनता इस कुशासन का निर्णायक जवाब देगी और यह स्पष्ट किया कि पूरी वाईएसआर कांग्रेस पार्टी राजनीतिक और व्यक्तिगत रूप से इस मुश्किल क्षण में अंबाती रामबाबू के साथ मजबूती से खड़ी है.

Add Zee News as a Preferred Source

हिंसक विरोध प्रदर्शन हुआ

इससे पहले, तेलुगु देशम पार्टी (टीडीपी) के कार्यकर्ताओं ने विकास नगर में गुंटूर जिले के वाईएसआरसीपी अध्यक्ष अंबाती रामबाबू के कार्यालय पर एक हिंसक विरोध प्रदर्शन किया, जिससे भारी पुलिस तैनाती हुई और शहर में तनावपूर्ण दृश्य पैदा हो गए. (ANI)