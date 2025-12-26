हादसों से थर्राया आंध्र प्रदेश, रोड एक्सीडेंट में गई 7 की जान, इतने हुए घायल

Andhra Pradesh News: आंध्र प्रदेश में दो अलग-अलग सड़क हादसों में सात लोगों की मौत हो गई और पांच अन्य घायल हो गए, पहला हादसा गुंटूर जिले में हुआ, जहां एक प्राइवेट ट्रैवल बस ने एक कार को टक्कर मार दी, जिससे तीन लोगों की मौत हो गई और तीन अन्य घायल हो गए, यह हादसा नल्लापाडु पुलिस स्टेशन के इलाके में अंकीरेड्डीपालेम के पास हुआ, जब कार ड्राइवर ने गाड़ी सड़क किनारे रोकी थी, प्राइवेट ट्रैवल बस ने पीछे से कार में टक्कर मार दी.

मृतक तेलंगाना के सूर्यापेट जिले के रहने वाले थे, उनकी पहचान वेंकैया (70), सुशीला (64) और महेश (28) के रूप में हुई है, घायलों को पास के अस्पताल में भर्ती कराया गया है, सभी पीड़ित तिरुपति से सूर्यापेट लौट रहे थे. दूसरे हादसे में नंद्याल जिले में चार लोगों की मौत हो गई। यह हादसा अल्लगड्डा मंडल के नल्लागटला के पास हुआ, जब एक तेज रफ्तार कार डिवाइडर से टकराकर सामने से आ रही एक प्राइवेट ट्रैवल बस से टकरा गई.

हादसे में कार सवार चारों लोगों की मौके पर ही मौत हो गई, जबकि दो अन्य घायल हो गए. घायलों को नंद्याल के सरकारी अस्पताल में भर्ती कराया गया है.जानकारी के अनुसार, ट्रैवल बस हैदराबाद से पुडुचेरी जा रही थी, सभी यात्री सुरक्षित थे, अधिकारियों ने बस यात्रियों के लिए वैकल्पिक यात्रा की व्यवस्था की. सभी मृतक हैदराबाद के रहने वाले थे, उनकी पहचान गुंडे राव, श्रवण, नरसिम्हा और बन्नी के रूप में हुई है, साई और सिद्धार्थ का नंद्याल अस्पताल में इलाज चल रहा था.

पीड़ितों की पहचान 26 साल की एएम नव्या के रूप में हुई है, जो बेंगलुरु के मान्यता टेक पार्क में एक प्राइवेट कंपनी में सॉफ्टवेयर प्रोफेशनल थीं, वह हासन जिले के चन्नरायपट्टना के पास एकलेनाहल्ली की रहने वाली थीं. दूसरी पीड़ित, 27 साल की मानसा, हासन जिले के चन्नरायपट्टना में टेग्गेनाहल्ली लेआउट की रहने वाली थीं, वह भी सॉफ्टवेयर प्रोफेशनल थीं, वहीं, 22 साल की रश्मि रत्नाकर महाले कारवार जिले के भटकल शहर के पास शिराली गांव की रहने वाली थीं, वह एक आईटी प्रोफेशनल थीं.

अन्य मृतकों में 29 साल की बिंदू और उनकी पांच साल की बेटी ग्रेया शामिल हैं, जो बेंगलुरु के गिरिनगर इलाके की रहने वाली थीं. मृत ट्रक ड्राइवर की पहचान उत्तर प्रदेश के कुलदीप यादव के रूप में हुई है. बस से पांच शव बरामद किए गए, जो पूरी तरह जल गई थी, एक और शव कंटेनर ट्रक से निकाला गया है, अधिकारियों ने कुल छह शव बरामद किए हैं, बस में ड्राइवर और कंडक्टर समेत कुल 32 लोग यात्रा कर रहे थे. पुलिस के अनुसार, यह घटना सुबह करीब 2 बजे नेशनल हाईवे 48 पर गोरलट्टू क्रॉस पर हुई, जब विपरीत दिशा से आ रहा एक कंटेनर ट्रक डिवाइडर पार कर गया और बस से टकरा गया, क्योंकि ट्रक ड्राइवर ने गाड़ी से कंट्रोल खो दिया था. ट्रक ड्राइवर की पहचान उत्तर प्रदेश के कुलदीप यादव के रूप में हुई है. (आईएएनएस)