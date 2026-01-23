Advertisement
trendingNow13083533
Hindi Newsदेशबिरयानी में छुपा था जहर का स्वाद..., प्रेमी के साथ मिलकर पत्नी ने सुलाई मौत की नींद, होश उड़ा देगी कहानी

'बिरयानी में छुपा था जहर का स्वाद...', प्रेमी के साथ मिलकर पत्नी ने सुलाई मौत की नींद, होश उड़ा देगी कहानी

Andhra Pradesh News: आंध्र प्रदेश के गुंटूर जिले से एक हैरान करने वाला मामला सामने आया है. यहां पर पत्नी ने प्रेमी के साथ मिलकर अपने पति को मौत के घाट उतार दिया. हत्या करने के बाद उसने गुमराह करने की भी कोशिश की. 

Written By  Abhinaw Tripathi |Last Updated: Jan 23, 2026, 10:39 AM IST
WhatsApp चैनल से जुड़ें

Trending Photos

'बिरयानी में छुपा था जहर का स्वाद...', प्रेमी के साथ मिलकर पत्नी ने सुलाई मौत की नींद, होश उड़ा देगी कहानी

Andhra Pradesh News: कभी-कभी ऐसे मामले सामने आते हैं, जिसे सुनकर लोगों के होश उड़ जाते हैं. आंध्र प्रदेश के गुंटूर जिले से एक हैरान करने वाला मामला सामने आया है. यहां पर एक महिला ने अपने पति की प्रेमी के साथ गला घोंटकर हत्या कर दी. हत्या करने से पहले पत्नी ने पति के लिए बिरयानी भी बनाई थी. हत्या के बाद पत्नी ने पुलिस को गुमराह करने के लिए नेचुरल मौत बताया था. हालांकि जब खुलासा हुआ तो लोगों के होश उड़ गए.

क्या है मामला?
पूरा मामला गुंटूर के चिलुवुरु गांव की है, पुलिस ने बताया कि पीड़ित लोकम शिवनगराजू की हत्या उसकी पत्नी लक्ष्मी माधुरी और उसके प्रेमी गोपी ने की थी. इस जुर्म से पहले माधुरी का गोपी के साथ कुछ समय से एक्स्ट्रा मैरिटल रिलेशनशिप था. जिस रात यह मामला सामने आया, उस रात माधुरी ने नींद की पिसी हुई गोलियों वाली बिरयानी बनाई और अपने पति को परोसी. जब शिवनागराजू खाना खाकर गहरी नींद में सो गया, तो उसने गोपी को घर बुलाया. फिर दोनों ने शिवनागराजू के चेहरे पर तकिया रखा और उसका दम घोंट दिया जब तक उसकी मौत नहीं हो गई.

पति के लिए बनाई थी बिरयानी
पुलिस जांच के मुताबिक, पीड़ित लोकम शिवनगराजू की हत्या उसकी पत्नी लक्ष्मी माधुरी और उसके प्रेमी गोपी ने की थी. इस जुर्म से पहले माधुरी का गोपी के साथ कुछ समय से एक्स्ट्रा मैरिटल रिलेशनशिप था. जिस रात यह मामला सामने आया, उस रात माधुरी ने नींद की पिसी हुई गोलियों वाली बिरयानी बनाई और अपने पति को परोसी. जब शिवनागराजू खाना खाकर गहरी नींद में सो गया, तो उसने गोपी को घर बुलाया. फिर दोनों ने शिवनागराजू के चेहरे पर तकिया रखा और उसका दम घोंट दिया जब तक उसकी मौत नहीं हो गई.

Add Zee News as a Preferred Source

हत्या छिपाने की कोशिश
इस काम के बाद माधुरी ने गांव वालों में यह कहकर हत्या छिपाने की कोशिश की कि उसके पति की मौत हार्ट अटैक से हुई है. सुबह-सुबह, उसने शोर मचाया और पड़ोसियों को बताया कि उसकी अचानक मौत हो गई. शक तब हुआ जब शिवनागराजू के पिता और दोस्तों ने बॉडी की जांच की और खून के धब्बों के साथ चोटें देखीं. उन्होंने लोकल पुलिस में शिकायत दर्ज कराई, जिससे ऑफिशियल जांच शुरू हुई. जांच करने वालों ने पोस्टमॉर्टम एनालिसिस से पता लगाया कि मौत दम घुटने और सीने में चोट लगने से हुई थी, जिससे किसी भी नेचुरल वजह से मौत होने की बात से इनकार किया गया.

पत्नी ने कबूला जुर्म
इसके बाद माधुरी और गोपी को हिरासत में ले लिया गया. पूछताछ के दौरान, माधुरी ने पूरा कबूलनामा दिया, जिसमें उसने गोपी के साथ मर्डर की प्लानिंग करने और उसे अंजाम देने में अपना हाथ माना. पुलिस ने कहा कि मामले की आगे की जांच चल रही है.

Breaking News in Hindi और Latest News in Hindi सबसे पहले मिलेगी आपको सिर्फ Zee News Hindi पर. Hindi News और India News in Hindi के लिए जुड़े रहें हमारे साथ.

About the Author
author img
Abhinaw Tripathi

Zee News में नेशनल डेस्क पर देश–विदेश और राजनीति से जुड़ी खबरें लिखते हैं. करियर का आगाज 2023 से (Zee Media) से हुआ. डिजिटल डेस्क पर खबरें लिखने के लिए अलावा साहित्य से भी गहरा नाता है. खबरों के अल...और पढ़ें

TAGS

Andhra pradesh news

Trending news

'बिरयानी में छुपा था जहर का स्वाद..', प्रेमी के साथ मिलकर पत्नी ने सुलाई मौत की नींद
Andhra pradesh news
'बिरयानी में छुपा था जहर का स्वाद..', प्रेमी के साथ मिलकर पत्नी ने सुलाई मौत की नींद
बॉम्बे का सबसे बड़ा शोमैन तब 'बॉम्बे' फिल्म के खिलाफ क्यों था? बिग बी मिलने गए
Bal Thackeray birthday
बॉम्बे का सबसे बड़ा शोमैन तब 'बॉम्बे' फिल्म के खिलाफ क्यों था? बिग बी मिलने गए
ट्रंप के टैरिफ वॉर से दुनिया रही त्रस्त, PM मोदी ने सूझबूझ से भारत की इकोनॉमी चमकाई
india us tariff war
ट्रंप के टैरिफ वॉर से दुनिया रही त्रस्त, PM मोदी ने सूझबूझ से भारत की इकोनॉमी चमकाई
अंग्रेजों की अलमारी में उस सीक्रेट फाइल में क्या था? लिखा था 'भारतीयों के लिए नहीं'
freedom fighter Netaji Subhash Chandra Bose
अंग्रेजों की अलमारी में उस सीक्रेट फाइल में क्या था? लिखा था 'भारतीयों के लिए नहीं'
'प्लेन में बम है...', हवा में फैली दहशत, इंडिगो को 5 दिन में दूसरी बार मिली धमकी
delhi to pune flight
'प्लेन में बम है...', हवा में फैली दहशत, इंडिगो को 5 दिन में दूसरी बार मिली धमकी
पाकिस्तान पैदा कर रहा दरार...बांग्लादेश की मांग पर खफा हुईं उद्धव गुट की सांसद
priyanka chaturvedi
पाकिस्तान पैदा कर रहा दरार...बांग्लादेश की मांग पर खफा हुईं उद्धव गुट की सांसद
झमाझम बारिश आ गई, ओले और बिजली भी कड़केगी! बसंत पंचमी पर मौसम विभाग का अलर्ट
india rain news
झमाझम बारिश आ गई, ओले और बिजली भी कड़केगी! बसंत पंचमी पर मौसम विभाग का अलर्ट
ना समझौता, ना डर… आखिरी सांस तक आज़ादी की लड़ाई लड़ने वाले नेताजी, जिनकी हुंकार...
Subhash chandra bose
ना समझौता, ना डर… आखिरी सांस तक आज़ादी की लड़ाई लड़ने वाले नेताजी, जिनकी हुंकार...
ना उगल पा रही कांग्रेस, ना निगल पा रही, सियासी दलों के लिए ओवैसी कैसे बन गए गोलगप्पा
Asaduddin Owaisi
ना उगल पा रही कांग्रेस, ना निगल पा रही, सियासी दलों के लिए ओवैसी कैसे बन गए गोलगप्पा
पहले बुजुर्ग के खाते से चुराए 4 करोड़, फिर उसके अकाउंट में डाले 1 करोड़; फिर...
Cyber crime
पहले बुजुर्ग के खाते से चुराए 4 करोड़, फिर उसके अकाउंट में डाले 1 करोड़; फिर...