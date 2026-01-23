'बिरयानी में छुपा था जहर का स्वाद...', प्रेमी के साथ मिलकर पत्नी ने सुलाई मौत की नींद, होश उड़ा देगी कहानी

Andhra Pradesh News: कभी-कभी ऐसे मामले सामने आते हैं, जिसे सुनकर लोगों के होश उड़ जाते हैं. आंध्र प्रदेश के गुंटूर जिले से एक हैरान करने वाला मामला सामने आया है. यहां पर एक महिला ने अपने पति की प्रेमी के साथ गला घोंटकर हत्या कर दी. हत्या करने से पहले पत्नी ने पति के लिए बिरयानी भी बनाई थी. हत्या के बाद पत्नी ने पुलिस को गुमराह करने के लिए नेचुरल मौत बताया था. हालांकि जब खुलासा हुआ तो लोगों के होश उड़ गए.

क्या है मामला?

पूरा मामला गुंटूर के चिलुवुरु गांव की है, पुलिस ने बताया कि पीड़ित लोकम शिवनगराजू की हत्या उसकी पत्नी लक्ष्मी माधुरी और उसके प्रेमी गोपी ने की थी. इस जुर्म से पहले माधुरी का गोपी के साथ कुछ समय से एक्स्ट्रा मैरिटल रिलेशनशिप था. जिस रात यह मामला सामने आया, उस रात माधुरी ने नींद की पिसी हुई गोलियों वाली बिरयानी बनाई और अपने पति को परोसी. जब शिवनागराजू खाना खाकर गहरी नींद में सो गया, तो उसने गोपी को घर बुलाया. फिर दोनों ने शिवनागराजू के चेहरे पर तकिया रखा और उसका दम घोंट दिया जब तक उसकी मौत नहीं हो गई.

पति के लिए बनाई थी बिरयानी

पुलिस जांच के मुताबिक, पीड़ित लोकम शिवनगराजू की हत्या उसकी पत्नी लक्ष्मी माधुरी और उसके प्रेमी गोपी ने की थी. इस जुर्म से पहले माधुरी का गोपी के साथ कुछ समय से एक्स्ट्रा मैरिटल रिलेशनशिप था. जिस रात यह मामला सामने आया, उस रात माधुरी ने नींद की पिसी हुई गोलियों वाली बिरयानी बनाई और अपने पति को परोसी. जब शिवनागराजू खाना खाकर गहरी नींद में सो गया, तो उसने गोपी को घर बुलाया. फिर दोनों ने शिवनागराजू के चेहरे पर तकिया रखा और उसका दम घोंट दिया जब तक उसकी मौत नहीं हो गई.

Add Zee News as a Preferred Source

हत्या छिपाने की कोशिश

इस काम के बाद माधुरी ने गांव वालों में यह कहकर हत्या छिपाने की कोशिश की कि उसके पति की मौत हार्ट अटैक से हुई है. सुबह-सुबह, उसने शोर मचाया और पड़ोसियों को बताया कि उसकी अचानक मौत हो गई. शक तब हुआ जब शिवनागराजू के पिता और दोस्तों ने बॉडी की जांच की और खून के धब्बों के साथ चोटें देखीं. उन्होंने लोकल पुलिस में शिकायत दर्ज कराई, जिससे ऑफिशियल जांच शुरू हुई. जांच करने वालों ने पोस्टमॉर्टम एनालिसिस से पता लगाया कि मौत दम घुटने और सीने में चोट लगने से हुई थी, जिससे किसी भी नेचुरल वजह से मौत होने की बात से इनकार किया गया.

पत्नी ने कबूला जुर्म

इसके बाद माधुरी और गोपी को हिरासत में ले लिया गया. पूछताछ के दौरान, माधुरी ने पूरा कबूलनामा दिया, जिसमें उसने गोपी के साथ मर्डर की प्लानिंग करने और उसे अंजाम देने में अपना हाथ माना. पुलिस ने कहा कि मामले की आगे की जांच चल रही है.