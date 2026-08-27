/आंध्र प्रदेश के पलनाडू में दर्दनाक सड़क हादसा, प्राइवेट बस ने ऑटो को मारी टक्कर; 6 महिलाओं समेत 7 की मौत

पलनाडू का यह हादसा एक बार फिर सड़क पर सुरक्षा को लेकर सवाल खड़े करता है. एक तरफ ऑटो में बड़ी संख्या में लोग सवार थे, वहीं दूसरी तरफ तेज रफ्तार वाहनों को लेकर भी जांच की जा रही है. पुलिस अब हादसे की वजह और जिम्मेदार परिस्थितियों का पता लगाने में जुटी है. एक जन्मदिन की खुशी से लौट रहे लोगों के लिए यह सफर जिंदगी का आखिरी सफर बन गया. हादसे में सात लोगों की मौत ने कई परिवारों को गहरे सदमे में डाल दिया है. अब प्रशासन के सामने घायलों को बेहतर इलाज देने के साथ-साथ हादसे की सही वजह पता लगाकर जिम्मेदारी तय करने की चुनौती है, जिससे ऐसी दर्दनाक घटना दोबारा न हो.