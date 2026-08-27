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आंध्र प्रदेश के पलनाडू में दर्दनाक सड़क हादसा, प्राइवेट बस ने ऑटो को मारी टक्कर; 6 महिलाओं समेत 7 की मौत

आंध्र प्रदेश के पलनाडू जिले में एक दर्दनाक सड़क हादसे ने कई परिवारों की खुशियां छीन लीं. चिलकलुरिपेट के पास विजयवाड़ा से तिरुपति जा रही एक प्राइवेट बस की ऑटो-रिक्शा से जोरदार टक्कर हो गई. ऑटो में करीब 15 लोग सवार थे. हादसे में सात लोगों की मौत हो गई, जबकि चार बच्चों समेत आठ लोग घायल हुए हैं. अब मामले की जांच पुलिस कर रही है.

Written BySantosh Kumar
Published: Aug 27, 2026, 10:56 AM IST|Updated: Aug 27, 2026, 10:56 AM IST
आंध्र प्रदेश के पलनाडू में दर्दनाक सड़क हादसा, प्राइवेट बस ने ऑटो को मारी टक्कर; 6 महिलाओं समेत 7 की मौत
Image Credit: आंध्र प्रदेश में प्राइवेट बस और ऑटो-रिक्शा की टक्कर में सात लोगों की मौत! प्रतीकात्मक AI इमेज

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