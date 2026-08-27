/आंध्र प्रदेश के पलनाडू में दर्दनाक सड़क हादसा, प्राइवेट बस ने ऑटो को मारी टक्कर; 6 महिलाओं समेत 7 की मौत

आंध्र प्रदेश के पलनाडू जिले में दर्दनाक सड़क हादसा हुआ. यह हादसा उस समय हुआ, जब ऑटो में सवार लोग जन्मदिन की पार्टी से अपने गांव लौट रहे थे. पुलिस के मुताबिक, सभी लोग चिलकलुरिपेट मंडल के वेलुरु गांव के रहने वाले थे. वे प्रकाशम जिले के कोंडामांजुलुर में आयोजित जन्मदिन की पार्टी में शामिल होने के बाद वापस घर जा रहे थे.
पुलिस ने बताया कि हादसा चिलकलुरिपेट में अड्डा रोड के पास हुआ. विजयवाड़ा से तिरुपति की तरफ जा रही प्राइवेट बस की ऑटो-रिक्शा से टक्कर हो गई. टक्कर इतनी जोरदार थी कि ऑटो में बैठे लोगों को गंभीर चोटें आईं. मौके पर पहुंची पुलिस और स्थानीय लोगों ने राहत और बचाव का काम शुरू किया.
हादसे में चार लोगों की मौत मौके पर ही हो गई. गंभीर रूप से घायल लोगों को तुरंत नजदीकी अस्पतालों में पहुंचाया गया. इलाज के दौरान दो और लोगों ने गुंटूर के सरकारी जनरल अस्पताल में दम तोड़ दिया, जबकि एक घायल की चिलकलुरिपेट सरकारी अस्पताल में मौत हो गई. इस तरह मृतकों की संख्या बढ़कर सात हो गई.
पुलिस के मुताबिक, हादसे में जान गंवाने वालों में छह महिलाएं शामिल हैं. मृतकों की पहचान बोंटू बाबू (62), बोंटू मानेम्मा (55), संपूर्णम्मा (70), गंगम्मा (50), लक्ष्मम्मा (75), चौतुपल्ली स्वार्थम्मा (45) और मारियम्मा (45) के रूप में हुई है. एक साथ सात लोगों की मौत की खबर से वेलुरु गांव में मातम पसरा हुआ है.
हादसे में आठ लोग घायल हुए हैं, जिनमें चार बच्चे भी शामिल हैं. घायलों को गुंटूर के सरकारी जनरल अस्पताल और चिलकलुरिपेट सरकारी अस्पताल में भर्ती कराया गया है. अधिकारियों के मुताबिक, घायलों को बेहतर इलाज देने की कोशिश की जा रही है और उनकी हालत पर लगातार नजर रखी जा रही है.
आंध्र प्रदेश के मुख्यमंत्री एन. चंद्रबाबू नायडू ने हादसे पर गहरा दुख जताया है. उन्होंने मृतकों के परिवारों के प्रति संवेदना जाहिर करते हुए अधिकारियों को घायलों का हर संभव बेहतर इलाज कराने के निर्देश दिए. मुख्यमंत्री ने कहा कि घायलों की सेहत पर लगातार नजर रखी जाए और इलाज में किसी तरह की कमी न हो.
उपमुख्यमंत्री पवन कल्याण ने भी हादसे पर दुख जताया. उन्होंने जिला अधिकारियों से बात कर घायलों के इलाज की जानकारी ली और बेहतर मेडिकल सुविधा उपलब्ध कराने के निर्देश दिए. वहीं, राज्य की गृह मंत्री वंगालपुडी अनीता ने पलनाडू के अतिरिक्त एसपी से बात कर हादसे की पूरी जानकारी ली. उन्होंने मृतकों और घायलों की संख्या के साथ-साथ राहत और बचाव कार्य की स्थिति के बारे में भी जानकारी हासिल की.
गृह मंत्री अनीता ने अधिकारियों को हादसे के सभी पहलुओं की जांच करने का निर्देश दिया है. जांच में यह भी देखा जाएगा कि दुर्घटना के समय बस की रफ्तार कितनी थी और क्या ड्राइवर की किसी तरह की लापरवाही हादसे की वजह बनी. उन्होंने सड़क सुरक्षा नियमों को सख्ती से लागू करने पर भी जोर दिया.
पलनाडू का यह हादसा एक बार फिर सड़क पर सुरक्षा को लेकर सवाल खड़े करता है. एक तरफ ऑटो में बड़ी संख्या में लोग सवार थे, वहीं दूसरी तरफ तेज रफ्तार वाहनों को लेकर भी जांच की जा रही है. पुलिस अब हादसे की वजह और जिम्मेदार परिस्थितियों का पता लगाने में जुटी है. एक जन्मदिन की खुशी से लौट रहे लोगों के लिए यह सफर जिंदगी का आखिरी सफर बन गया. हादसे में सात लोगों की मौत ने कई परिवारों को गहरे सदमे में डाल दिया है. अब प्रशासन के सामने घायलों को बेहतर इलाज देने के साथ-साथ हादसे की सही वजह पता लगाकर जिम्मेदारी तय करने की चुनौती है, जिससे ऐसी दर्दनाक घटना दोबारा न हो.