Andhra Pradesh 3rd Child: देश के इस राज्य में आबादी घटने से CM परेशान, तीसरा बच्चा होने पर 30 हजार; चौथे पर 40000 देने का ऐलान

बढ़ती आबादी के बीच बीते कुछ समय से देश में घटती जन्मदर पर भी बहस हो रही है. इसी बहस को एक कदम आगे ले जाते हुए आंध्र प्रदेश के सीएम ने तीसरा बच्चा होने पर 30 हजार और चौथा बच्चा होने पर 40 हजार रुपये देने का ऐलान किया है. तर्क ये है कि बच्चों के जन्म से जनसंख्या संतुलन बनाए रखने में मदद मिलेगी.
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दुनिया में आबादी के मामले में नंबर होने के बाद भी देश में एक मुख्यमंत्री को अपने राज्य में घटती जनसंख्या की चिंता है. इसी चिंता से परेशान होकर आंध्र प्रदेश के मुख्यमंत्री चंद्रबाबू नायडू ने राज्य में घटती जनसंख्या को लेकर एक बड़ा ऐलान कर दिया है. उन्होंने कहा कि अब राज्य सरकार तीसरे बच्चे के जन्म पर परिवार को 30 हजार रुपये और चौथे बच्चे के जन्म पर 40 हजार रुपये की आर्थिक सहायता देगी. सरकार का उद्देश्य राज्य में जनसंख्या वृद्धि को प्रोत्साहित करना है.
मुख्यमंत्री नायडू ने यह घोषणा शनिवार को नरसन्नापेटा में एक सार्वजनिक कार्यक्रम के दौरान की. इससे पहले 'स्वर्ण आंध्र–स्वच्छ आंध्र' कार्यक्रम में भी उन्होंने जनसंख्या में गिरावट पर चिंता जाहिर की थी. उन्होंने कहा कि बच्चों को बोझ नहीं, बल्कि देश की सबसे बड़ी संपत्ति के रूप में देखा जाना चाहिए.
चंद्रबाबू नायडू ने कहा कि समय के साथ परिस्थितियां बदल गई हैं. पहले परिवार नियोजन को बढ़ावा देने की जरूरत थी, लेकिन अब देश और समाज के भविष्य को देखते हुए जनसंख्या संतुलन बनाए रखना जरूरी हो गया है. उन्होंने कहा कि आने वाले समय में युवाओं की संख्या कम होने और बुजुर्ग आबादी बढ़ने जैसी चुनौतियां सामने आ सकती हैं.
मुख्यमंत्री ने कहा कि मैंने इस विषय पर कई बार विचार किया है. एक समय था जब हम परिवार नियोजन के लिए काम कर रहे थे, लेकिन अब बच्चे हमारी ताकत और भविष्य हैं. इसलिए सरकार ने फैसला लिया है कि तीसरे बच्चे के जन्म पर तुरंत 30 हजार रुपये और चौथे बच्चे पर 40 हजार रुपये की सहायता दी जाएगी.
हाल के वर्षों में देश के कई राज्यों में जन्म दर घटने और बुजुर्ग आबादी बढ़ने को लेकर चर्चा तेज हुई है. आंध्र प्रदेश भी उन राज्यों में शामिल है, जहां जनसंख्या वृद्धि की रफ्तार काफी धीमी हो गई है.
आंकड़ों में देखें तो आंध्र प्रदेश की अनुमानित आबादी करीब 5.37 से 5.40 करोड़ के बीच है. यह भारत का दसवां सबसे अधिक आबादी वाला राज्य माना जाता है. देश की कुल आबादी में इसकी हिस्सेदारी लगभग 3.76 प्रतिशत है. हालांकि राज्य की वार्षिक जनसंख्या वृद्धि दर करीब 0.29% है, जो देश में सबसे कम दरों में से एक मानी जाती है.
करीब 160205 वर्ग किलोमीटर क्षेत्रफल वाले आंध्र प्रदेश में जनसंख्या घनत्व लगभग 304 व्यक्ति प्रति वर्ग किलोमीटर है. एक्सपर्ट का मानना है कि यदि जन्म दर लगातार घटती रही तो भविष्य में श्रमिकों की कमी, आर्थिक विकास की रफ्तार में गिरावट और सामाजिक संतुलन जैसी समस्याएं पैदा हो सकती हैं.
चंद्रबाबू नायडू का यह बयान ऐसे समय आया है जब दुनिया के कई देशों और भारत के कुछ राज्यों में घटती जन्म दर और बढ़ती बुजुर्ग आबादी को लेकर चिंता बढ़ रही है. सरकार अब इस योजना को लागू करने की तैयारी में जुट गई है. माना जा रहा है कि आने वाले दिनों में इसकी गाइडलाइन जारी की जा सकती है.
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