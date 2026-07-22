/फिर लौटा कोरोना का खौफ! आंध्र प्रदेश में कोविड से 4 की मौत, 7 नए केस के साथ 26 पहुंचा आंकड़ा

Andhra Pradesh Covid Cases: आंध्र प्रदेश में कोरोना वायरस के मामले एक बार फिर धीरे-धीरे सामने आने लगे हैं. मंगलवार को राज्य में कोविड-19 के 7 नए मामले दर्ज किए गए हैं, जिससे कुल संक्रमितों का आंकड़ा बढ़कर 26 हो गया है. हालांकि, राहत की बात यह है कि स्वास्थ्य विभाग ने किसी भी इलाके में क्लस्टर आउटब्रेक से इनकार किया है. अधिकारियों का कहना है कि ये मामले अलग-अलग जिलों में छिटपुट रूप से सामने आ रहे हैं.
स्वास्थ्य विभाग द्वारा जारी जानकारी के अनुसार, मंगलवार को आए 7 नए मामलों में से अकेले गुंटूर जिले से 4 केस मिले हैं. इसके अलावा पूर्वी गोदावरी जिले से 2 और बापटला जिले से 1 नया मरीज सामने आया है. अधिकारियों ने बताया कि इन नए मामलों का आपस में कोई सीधा संबंध नहीं है और ये अलग-अलग क्षेत्रों में पाए गए हैं.
कहां सबसे ज्यादा प्रभावित क्षेत्र?
राज्य में अब तक कुल 26 मामले सामने आ चुके हैं. अगर जिलावार आंकड़ों पर नजर डालें तो सबसे ज्यादा 8 मामले कड़पा जिले में दर्ज किए गए हैं. इसके बाद गुंटूर में 6, पूर्वी गोदावरी में 3, जबकि काकीनाडा और बापटला में 2-2 मामले मिले हैं. इसके अलावा विशाखापट्टनम, एलुरु, श्री पोटी श्रीरामुलु नेल्लोर, एनटीआर और पार्वतीपुरम मान्यम जिलों में भी 1-1 मामला सामने आया है.
मरीजों का इलाज और रिकवरी की स्थिति
स्वास्थ्य विभाग के मुताबिक, कुल 26 संक्रमितों में से 10 मरीजों का इलाज फिलहाल अस्पताल में चल रहा है, जबकि 9 मरीज होम आइसोलेशन में रहकर ठीक हो रहे हैं. अब तक 3 मरीज पूरी तरह स्वस्थ होकर डिस्चार्ज किए जा चुके हैं. दुखद बात यह है कि राज्य में कोरोना से 4 मरीजों की मौत भी हुई है. विभाग ने स्पष्ट किया कि जिन 4 लोगों की मौत हुई है, वे सभी कोरोना संक्रमित होने से पहले से ही किसी न किसी गंभीर बीमारी से पीड़ित थे. राज्य में अब तक 145 सैंपल की जांच की जा चुकी है.
डब्ल्यूएचओ की चेतावनी
विश्व स्वास्थ्य संगठन (WHO) के अनुसार, कोविड-19 एक संक्रामक बीमारी है जो SARS-CoV-2 वायरस के कारण फैलती है. ज्यादातर लोगों में इसके हल्के से मध्यम लक्षण दिखाई देते हैं और वे बिना विशेष इलाज के ठीक हो जाते हैं. हालांकि, बुजुर्गों और दिल की बीमारी, शुगर, सांस की बीमारी या कैंसर जैसी गंभीर समस्याओं से जूझ रहे लोगों के लिए यह वायरस ज्यादा खतरनाक साबित हो सकता है. स्वास्थ्य विभाग ने लोगों को सावधान रहने और लक्षण दिखने पर जांच कराने की सलाह दी है.