Hindi Newsदेशआंध्र प्रदेश में संक्रांति पर चला मुर्गा लड़ाई खेल, शख्स ने जीते 1.53 करोड़ रुपये; रातोंरात बना करोड़पति

आंध्र प्रदेश में संक्रांति पर चला मुर्गा लड़ाई खेल, शख्स ने जीते 1.53 करोड़ रुपये; रातोंरात बना करोड़पति

Andhra Pradesh Sankranti Cockfighting: आंध्र प्रदेश में मकर संक्रांति के दौरान मुर्गा लड़ाई का आयोजन किया गया, जिसमें एक व्यक्ति ने  1.53 करोड़ रुपए की भारी रकम जीती.  

Written By  Zee News Desk|Last Updated: Jan 15, 2026, 10:43 PM IST
आंध्र प्रदेश में संक्रांति पर चला मुर्गा लड़ाई खेल, शख्स ने जीते 1.53 करोड़ रुपये; रातोंरात बना करोड़पति

Andhra Pradesh News: आंध्र प्रदेश के पश्चिम गोदावरी जिले में गुरुवार 15 जनवरी 2026 को मकर संक्रांति के दौरान आयोजित मुर्गा लड़ाई में एक व्यक्ति ने कथित तौर पर 1.53 करोड़ रुपए की भारी रकम जीती है. राजमुंद्री रमेश नाम के इस व्यक्ति ने ताडेपल्लीगुडेम कस्बे में मुर्गा लड़ाई में यह बड़ी रकम जीती. रमेश और गुडीवाडा प्रभाकर ने अपने मुर्गों पर भारी रकम का दांव लगाया था, जिनके पैरों में चाकू बंधे थे. रमेश ने यह दांव जीत लिया क्योंकि उसका मुर्गा लड़ाई में विजयी रहा. 

मुर्गे ने बनाया करोड़पति 

कहा जा रहा है कि यह इस संक्रांति सीजन में लगाया गया अब तक का सबसे बड़ा दांव है. स्थानीय टेलीविजन चैनलों पर प्रसारित वीडियो में रमेश और उसके दोस्त भारी दांव जीतने पर जश्न मनाते नजर आ रहे हैं. रमेश अपने मुर्गे के करोड़पति बनने पर बेहद खुश था. रमेश ने बताया कि उन्होंने अपने विशेष नस्ल के मुर्गे को छह महीने तक सूखे मेवे खिलाए ताकि वह लड़ाई के लिए तंदुरुस्त और मजबूत बना रहे. 

ये भी पढ़ें- कौन हैं फिटनेस क्वीन सोनिया खत्री, जिनके जिम पर लॉरेंश बिश्नोई गैंग ने तड़ातड़ चलाई गोलियां; इंस्टाग्राम पर हैं मिलियन फैंस  

मुर्गे की लड़ाई का आयोजन 

इस बीच, गुरुवार 15 जनवरी 2026 को लगातार दूसरे दिन आंध्र प्रदेश के कई स्थानों पर बड़े पैमाने पर मुर्गे की लड़ाई का आयोजन किया गया. अदालती प्रतिबंध और अधिकारियों की चेतावनियों का कोई असर नहीं हुआ, क्योंकि मुर्गा लड़ाई में करोड़ों का लेन-देन हुआ. मुर्गा लड़ाई को कई लोग संक्रांति उत्सव का अभिन्न अंग मानते हैं. राजनेताओं द्वारा समर्थित आयोजकों ने पूर्वी गोदावरी, पश्चिमी गोदावरी, डॉक्टर बीआर अंबेडकर कोनासीमा, एलुरु, पोलावरम और कृष्णा जिलों में मुर्गा लड़ाई और अन्य गतिविधियों के लिए विशेष अखाड़े स्थापित किए. 

ये भी पढ़ें- बंगाल में SIR को लेकर उपद्रवियों ने पार की हदें, अब चौकुलिया के BDO ऑफिस में लगाई आग; FIR दर्ज  

 

तीसरे दिन भी जारी रहेगी मुर्गा लड़ाई 

मुर्गा लड़ाई और जुआ गतिविधियों के आयोजन के खिलाफ पुलिस और जिला अधिकारियों की चेतावनियों का कोई प्रभाव नहीं पड़ा, क्योंकि जन प्रतिनिधि स्वयं आयोजनों में शामिल होकर आयोजकों के समर्थन में सामने आए. आयोजकों ने शुक्रवार 16 जनवरी 2026  को तीसरे दिन भी मुर्गा लड़ाई जारी रखने की व्यवस्था की है. प्रशिक्षित मुर्गों के पैरों में छोटी-छोटी चाकूएं बांधी जाती थीं और दर्शक उत्साह से उनका उत्साह बढ़ाते थे. अक्सर इस लड़ाई में एक मुर्गे की मौत हो जाती थी. पशु क्रूरता निवारण अधिनियम और आंध्र प्रदेश जुआ अधिनियम के तहत मुर्गा लड़ाई और उससे जुड़ा जुआ प्रतिबंधित है. (इनपुट-आईएएनएस) 

