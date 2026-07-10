/कोरोना की वापसी का खौफ? आंध्र प्रदेश में फेफड़े खराब होने से 46 वर्षीय शख्स ने दम तोड़ा

Covid Suspended Death: देश में एक बार फिर कोरोना वायरस (Covid-19) की आहट ने स्वास्थ्य महकमे को अलर्ट मोड पर ला दिया है. आंध्र प्रदेश के कडप्पा जिले से एक बेहद चिंताजनक मामला सामने आया है, जहां कोरोना जैसे गंभीर लक्षणों वाले 46 वर्षीय एक व्यक्ति की इलाज के दौरान मौत हो गई.
मंगलवार को हुई इस संदिग्ध मौत की खबर गुरुवार को सामने आने के बाद से पूरे इलाके में हड़कंप मच गया है. फिलहाल, स्वास्थ्य अधिकारी इस मामले में फूंक-फूंक कर कदम रख रहे हैं और मौत के असली कारणों की पुष्टि के लिए पुणे के प्रतिष्ठित नेशनल इंस्टीट्यूट ऑफ वायरोलॉजी (NIV) से अंतिम वायरोलॉजी रिपोर्ट का इंतजार किया जा रहा है.
अस्पताल से जुड़े आधिकारिक सूत्रों के मुताबिक, कडप्पा के मासपेटा का रहने वाला यह शख्स पिछले काफी समय से अस्वस्थ था. 4 जुलाई को उसे सांस लेने में अत्यधिक तकलीफ और कोरोना जैसे मिलते-जुलते लक्षणों के बाद कडप्पा के गवर्नमेंट जनरल हॉस्पिटल-RIMS (GGH-RIMS) में भर्ती कराया गया था. डॉक्टरों ने जब मरीज की जांच की, तो पाया कि उसके दोनों फेफड़ों (Lungs) में गंभीर और जानलेवा इन्फेक्शन फैल चुका था. अगले चार दिनों तक डॉक्टरों की विशेष टीम ने उसे बचाने की हरसंभव कोशिश की और बेहतर इलाज दिया, लेकिन संक्रमण के तेजी से फैलने के कारण उसकी हालत लगातार बिगड़ती चली गई और अंततः उसकी मौत हो गई.
अस्पताल के आंतरिक सूत्रों से मिली जानकारी के अनुसार, मृतक को पहले से ही अत्यधिक शराब पीने की पुरानी लत थी. डॉक्टरों का अनुमान है कि शराब के अत्यधिक सेवन के कारण उसका लिवर और इम्यून सिस्टम पहले से ही कमजोर था, जिसने फेफड़ों की बीमारी और सांस की तकलीफ को और ज्यादा गंभीर बना दिया. हालांकि, फेफड़ों में संक्रमण के इस आक्रामक पैटर्न को देखते हुए डॉक्टरों को पूरी आशंका है कि यह कोरोना वायरस का ही एक नया या गंभीर स्ट्रेन हो सकता है.
मामले की संवेदनशीलता को देखते हुए जिले के इंचार्ज डिस्ट्रिक्ट मेडिकल एंड हेल्थ ऑफिसर (DMHO) डॉ. रवि बाबू ने स्थिति स्पष्ट की है. उन्होंने मीडिया को बताया कि मरीज के फेफड़ों की स्थिति बेहद खराब थी. मौत के सटीक और वैज्ञानिक कारणों का पता लगाने के लिए हमने मरीज के बायोलॉजिकल सैंपल्स को पुणे स्थित नेशनल इंस्टीट्यूट ऑफ वायरोलॉजी (NIV) भेज दिया है. डॉ. रवि बाबू ने जनता से अपील की है कि वे किसी भी तरह की अफवाहों पर ध्यान न दें और पैनिक न करें. उन्होंने साफ किया कि पुणे से अंतिम वायरोलॉजी रिपोर्ट मिलने के बाद ही इस बात का पक्का दावा किया जा सकेगा कि यह मौत कोविड-19 से हुई है या किसी अन्य रेस्पिरेटरी वायरस के कारण. स्वास्थ्य विभाग फिलहाल मृतक के संपर्क में आए लोगों पर भी नजर रख रहा है.