'ये ईश्वर ने किया है...,' भगदड़ पर मंदिर बनाने वाले का विवादित बयान, हादसे को बताया 'Act of god'

Andhra Pradesh Stampede: आंध्र प्रदेश के श्रीकाकुलम जिले में स्थित एक मंदिर में शनिवार 1 नवंबर 2025 की सुबह भगदड़ मच गई. इस हादसे में 8 महिलाओं और एक 13 साल का लड़का समेत 9 श्रद्धालुओं की मौत हो गई. इस दौरान 25 से ज्यादा लोग घायल भी हुए. बता दें कि यह घटना कार्तिक एकादशी के लिए इकट्ठा हुए 20 हजार से ज्यादा लोगों की भीड़ में भगदड़ मचने के कारण हुई. कई घायलों की हालत गंभीर होने के कारण मृतकों की संख्या बढ़ने की संभावना है.

मंदिर में भगदड़

बता दें कि वेंकटेश्वर स्वामी मंदिर पलासा मंडल के अंतर्गत कासीबुग्गा में स्थित है. इसे तिरुपति के तिरुमाला मंदिर के अनुरूप बनाया गया है. इस मंदिर का निर्माण ओडिशा के 94 साल के हरि मुकुंद पांडा ने कराया था. मंदिर को 4 महीने पहले ही खोला गया था. हादसे को लेकर हरि मुकुंद पांडा ने कहा कि मंदिर के एक ही गेट से एंट्री-एग्जिट, भीड़ को कंट्रोल करने की कमी और आधिकारिक मंजूरी ने मिलने से तीर्थयात्रा अराजकता में बदल गई. उन्होंने कहा,' इसके लिए कोई जिम्मेदार नहीं है. यह भगवान का किया धरा है.'

मुख्यमंत्री का बयान

घटना को लेकर जिला प्रमुख केवी महेश्वर रेड्डी ने बताया कि मंदिर का मुख्य गर्भगृह पहली मंजिल पर है और वहां तक पहुंचने के लिए लगभग 20 सीढ़ियां हैं. उन्होंने बताया,' सीढ़ियों के साथ लगी रेलिंग खराब तरीके से बनी थी, जिससे वह ढह गई और एक व्यक्ति नीचे गिर गया. ऐसे में भगदड़ मच गई और भीड़ आगे बढ़ गई.' घटना में हुई मौतों को बेहद दर्दनाक बताते हुए मुख्यमंत्री एन चंद्रबाबू नायडू ने कहा,'अगर पुलिस को पहले से सूचित किया गया होता तो वे भीड़ प्रबंधन योजना लागू कर सकते थे.' सीएम ने कहा कि घटना के जिम्मेदार लोगों पर कार्रवाई की जाएगी.

मंदिर में क्यों हुई भगदड़?

बता दें कि सीबुग्गा स्थित वेंकटेश्वर स्वामी मंदिर में अक्सर हर शनिवार 3000 श्रद्धालु दर्शन के लिए आते थे. भगदड़ वाले दिन यहां 7 गुना भीड़ उमड़ी थी क्योंकि यह मंदिर के उद्घाटन के बाद पहली कार्तिक एकादशी थी. भीड़ के लिए पहले से कोई सुरक्षा व्यवस्था नहीं की गई थी, जिसके चलते वहां तैनात कुछ सुरक्षाकर्मी भी भारी भीड़ में खड़े थे. जिला पुलिस प्रमुख केवी महेश्वर रेड्डी ने कहा कि मंदिर प्रशासन ने पुलिस या जिला प्रशासन को उत्सव और इकट्ठा होने वाली भीड़ के बारे में सूचना नहीं दी थी. घटना को लेकर पुलिस ने BNS के सेक्शन 100 के तहत मला दर्ज किया है और पूछताछ के लिए मंदिर के 4 कर्मचारियों को हिरासत में लिया है.

