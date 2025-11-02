Advertisement
trendingNow12984741
Hindi Newsदेश

'ये ईश्वर ने किया है...,' भगदड़ पर मंदिर बनाने वाले का विवादित बयान, हादसे को बताया 'Act of god'

Venkateswara Swamy Temple Stampede: आंध्र प्रदेश के वेंकटेश्वर स्वामी मंदिर में मची भगदड़ को लेकर मंदिर बनाने वाले 94 साल के हरि मुकुंद पांडा ने विवादित बनाया है.

Written By  Shruti Kaul |Last Updated: Nov 02, 2025, 10:04 AM IST
WhatsApp चैनल से जुड़ें

Trending Photos

'ये ईश्वर ने किया है...,' भगदड़ पर मंदिर बनाने वाले का विवादित बयान, हादसे को बताया 'Act of god'

Andhra Pradesh Stampede: आंध्र प्रदेश के श्रीकाकुलम जिले में स्थित एक मंदिर में शनिवार 1 नवंबर 2025 की सुबह भगदड़ मच गई. इस हादसे में 8 महिलाओं और एक 13 साल का लड़का समेत 9 श्रद्धालुओं की मौत हो गई. इस दौरान 25 से ज्यादा लोग घायल भी हुए. बता दें कि यह घटना कार्तिक एकादशी के लिए इकट्ठा हुए 20 हजार से ज्यादा लोगों की भीड़ में भगदड़ मचने के कारण हुई. कई घायलों की हालत गंभीर होने के कारण मृतकों की संख्या बढ़ने की संभावना है.   

मंदिर में भगदड़  

बता दें कि वेंकटेश्वर स्वामी मंदिर पलासा मंडल के अंतर्गत कासीबुग्गा में स्थित है. इसे तिरुपति के तिरुमाला मंदिर के अनुरूप बनाया गया है. इस मंदिर का निर्माण ओडिशा के 94 साल के हरि मुकुंद पांडा ने कराया था. मंदिर को 4 महीने पहले ही खोला गया था. हादसे को लेकर हरि मुकुंद पांडा ने कहा कि मंदिर के एक ही गेट से एंट्री-एग्जिट, भीड़ को कंट्रोल करने की कमी और आधिकारिक मंजूरी ने मिलने से तीर्थयात्रा अराजकता में बदल गई. उन्होंने कहा,' इसके लिए कोई जिम्मेदार नहीं है. यह भगवान का किया धरा है.'    

ये भी पढ़ें- आज से देश में पहली बार शुरू होगी जाति जनगणना, पहले चरण के लिए भरनी होगी ये जानकारी  

Add Zee News as a Preferred Source

 

मुख्यमंत्री का बयान  

घटना को लेकर जिला प्रमुख केवी महेश्वर रेड्डी ने बताया कि मंदिर का मुख्य गर्भगृह पहली मंजिल पर है और वहां तक पहुंचने के लिए लगभग 20 सीढ़ियां हैं. उन्होंने बताया,' सीढ़ियों के साथ लगी रेलिंग खराब तरीके से बनी थी, जिससे वह ढह गई और एक व्यक्ति नीचे गिर गया. ऐसे में भगदड़ मच गई और भीड़ आगे बढ़ गई.' घटना में हुई मौतों को बेहद दर्दनाक बताते हुए मुख्यमंत्री एन चंद्रबाबू नायडू ने कहा,'अगर पुलिस को पहले से सूचित किया गया होता तो वे भीड़ प्रबंधन योजना लागू कर सकते थे.'  सीएम ने कहा कि घटना के जिम्मेदार लोगों पर कार्रवाई की जाएगी. 

ये भी पढ़ें- आंध्र प्रदेश के काकीनाडा पहुंचा तूफानी चक्रवात मोंथा, मूसलाधार बारिश और तेज हवाओं के साथ मचाई तबाही, गहराया संकट  

 

मंदिर में क्यों हुई भगदड़?  

बता दें कि सीबुग्गा स्थित वेंकटेश्वर स्वामी मंदिर में अक्सर हर शनिवार 3000 श्रद्धालु दर्शन के लिए आते थे. भगदड़ वाले दिन यहां 7 गुना भीड़ उमड़ी थी क्योंकि यह मंदिर के उद्घाटन के बाद पहली कार्तिक एकादशी थी. भीड़ के लिए पहले से कोई सुरक्षा व्यवस्था नहीं की गई थी, जिसके चलते वहां तैनात कुछ सुरक्षाकर्मी भी भारी भीड़ में खड़े थे. जिला पुलिस प्रमुख केवी महेश्वर रेड्डी ने कहा कि मंदिर प्रशासन ने पुलिस या जिला प्रशासन को उत्सव और इकट्ठा होने वाली भीड़ के बारे में सूचना नहीं दी थी. घटना को लेकर पुलिस ने BNS के सेक्शन 100 के तहत मला दर्ज किया है और पूछताछ के लिए मंदिर के 4 कर्मचारियों को हिरासत में लिया है.  

FAQ 

भगदड़ में कितने लोगों की मौत हुई?   

मंदिर में हुई भगदड़ में 8 महिलाओं और एक 13 साल का लड़का समेत 9 श्रद्धालुओं की मौत हो गई. 

भगदड़ में कितने लोग घायल हुए?  

मंदिर में भगदड़ से 25 से ज्यादा लोग घायल हुए. 

Breaking News in Hindi और Latest News in Hindi सबसे पहले मिलेगी आपको सिर्फ Zee News Hindi पर. Hindi News और India News in Hindi के लिए जुड़े रहें हमारे साथ.

About the Author
author img
Shruti Kaul

ज़ी न्यूज में सब एडिटर. वनस्थली विद्यापीठ यूनिवर्सिटी राजस्थान से जर्नलिज्म और मास कम्युनिकेशन में ग्रेजुएशन. ये राष्ट्रीय-अंतर्राष्ट्रीय मुद्दो से जुड़े विषयों पर लिखती हैं. लिखने के अलावा श्रुति ...और पढ़ें

TAGS

World News

Trending news

भगदड़ पर मंदिर बनाने वाले का विवादित बयान, हादसे को बताया 'Act of god'
World News
भगदड़ पर मंदिर बनाने वाले का विवादित बयान, हादसे को बताया 'Act of god'
आज इतिहास रचेगा ISRO: 'बाहुबली' की लॉन्चिंग भारत के लिए क्यों है जरूरी; कैसे रखा गया
ISRO
आज इतिहास रचेगा ISRO: 'बाहुबली' की लॉन्चिंग भारत के लिए क्यों है जरूरी; कैसे रखा गया
चलने लगी हैं ठंडी हवाएं, आंधी-तूफान से बिगड़ेंगे हालात, इन इलाकों में बारिश का अलर्ट
Weather
चलने लगी हैं ठंडी हवाएं, आंधी-तूफान से बिगड़ेंगे हालात, इन इलाकों में बारिश का अलर्ट
60 के हुए शाहरुख खान, बर्थडे विश करने लिए आधी रात से 'मन्नत' के बाहर फैंस का सैलाब
shahrukh khan
60 के हुए शाहरुख खान, बर्थडे विश करने लिए आधी रात से 'मन्नत' के बाहर फैंस का सैलाब
'SIR के डर से मौत' का दावा, गरमाई बंगाल की राजनीति, BJP पर TMC ने लगाया ये आरोप
TMC
'SIR के डर से मौत' का दावा, गरमाई बंगाल की राजनीति, BJP पर TMC ने लगाया ये आरोप
क्या कांग्रेस के लिए पाकिस्तान विजेता है? रेवंत रेड्डी के बयान पर बड़ा सवाल
DNA
क्या कांग्रेस के लिए पाकिस्तान विजेता है? रेवंत रेड्डी के बयान पर बड़ा सवाल
DNA: हिंदुस्तान, तालिबान और शहंशाह, भारत का त्रिशूल कैसे पाकिस्तान के लिए नासूर?
DNA
DNA: हिंदुस्तान, तालिबान और शहंशाह, भारत का त्रिशूल कैसे पाकिस्तान के लिए नासूर?
1 करोड़ की इनकम और स्टेबल करियर भी नहीं आया काम, मिनटों में रिजेक्ट हुआ यूएस वीजा
us
1 करोड़ की इनकम और स्टेबल करियर भी नहीं आया काम, मिनटों में रिजेक्ट हुआ यूएस वीजा
आसमान में नेस्तनाबूद होंगे ड्रोन, बच नहीं पाएगा दुश्मन का आसमानी जासूस
Indian Army
आसमान में नेस्तनाबूद होंगे ड्रोन, बच नहीं पाएगा दुश्मन का आसमानी जासूस
बेंगलुरु के फार्महाउस में रेव पार्टी का भंडाफोड़, 3 नाबालिग समेत 100 हिरासत में
Bengaluru Rave Party
बेंगलुरु के फार्महाउस में रेव पार्टी का भंडाफोड़, 3 नाबालिग समेत 100 हिरासत में