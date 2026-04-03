इस गांव में आना है, तो पहले लगाना होगा हेलमेट; सड़क सुरक्षा पर गांववालों ने पेश की नजीर

No Entry In Village Without Helmet: आंध्र प्रदेश के एक गांव में लोगों ने सड़क सुरक्षा के प्रति मुहिम छेड़ते हुए बिना हेलमेट के किसी को भी गांव में एंट्री न देने का ऐलान किया है. इसको लेकर गांव के बाहर एक बैनर भी लगाया गया है.
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Road Safety: सड़क सुरक्षा यानी यात्रा करते हुए यातायात नियमों का पूरी तरह पालन करना. इसका मकसद दुर्घटनाओं को रोकना है. गाड़ी की सीटबेल्ट लगाना, गाड़ी चलाते हुए फोन पर बातचीत न करना, निर्धारित की गई स्पीड पर ही गाड़ी चलना और ट्रैफिक रूल्स को फॉलो करना समेत हेलमेट पहनना यातायात नियमों में आता है. हालांकि, आज भी कई लोग इन नियमों का पालन नहीं करते हैं, जिससे सड़क दुर्घटनाएं बढ़ती हैं. इसको देखते हुए आंध्र प्रदेश के एक गांव में लोगों ने नई मुहिम छेड़ी है.
आंध्र प्रदेश के महबूबबाद जिले के बय्याराम मंडल के वेंकटरामपुरम गांव के निवासियों ने मंगलवार (31 मार्च 2026) को अपने गांव की सीमा पर एक बैनर लगाया, जिसमें दोपहिया वाहन चालकों को चेतावनी दी गई कि वे बिना हेलमेट पहने गांव में प्रवेश न करें. गांव के बॉर्डर पर लगाए गए बैनर पर साफ लिखा है कि बिना हेलमेट वाले वाहनों को गांव में घुसने की अनुमति नहीं दी जाएगी.
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नरसिम्हुलपेट मंडल में स्थित कौसल्या देवीपल्ली गांव में ग्राम पंचायत समिति की ओर से यह मुहिम शुरू की गई, जिसमें सभी दोपहिया वाहन चालकों के लिए हेलमेट पहनना अनिवार्य कर दिया गया. गांव के निवासियों ने बताया कि यह फैसला युवाओं और वाहन चालकों की सुरक्षा सुनिश्चित करता है. गांव के सरपंच ने बताया कि यह पहल पुलिस के सहयोग से शुरू की गई है.
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'हैदराबाद मेल' नाम की एक लोकल वेबसाइट के मुताबिक गांव के लोगों ने यह पहल 'अराइव अलाइव' सड़क सुरक्षा अभियान के तहत पुलिस की ओर से हाल ही में दिए गए सुझावों के बाद शुरू की है. इसको लेकर गांव के सरपंच धरवथ शिवाजी ने वहां रहने वाले लोगों से और आगंतुकों से नियम का पालन करने का आग्रह किया. उन्होंने कहा कि हमारा मकसद गाड़ी चलाने वाले लोगों की सुरक्षा का ध्यान रखना है.
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