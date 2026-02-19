विशाखापत्तनम के आसमान में अचानक गरजने लगे नेवी के कई हेलिकॉप्टर्स, लग गया लोगों का जमावड़ा, क्या है मामला?

समुद्र की लहरों के साथ गूंजता बैंड, तालियों की गड़गड़ाहट और रोशनी से सजा तट पूरा माहौल रोमांच और गर्व से भर गया। यह आयोजन सिर्फ एक परेड नहीं, बल्कि मित्रता, सहयोग और वैश्विक एकता का प्रतीक बनकर सामने आया. आरके बीच पर सजी यह अंतरराष्ट्रीय शाम लंबे समय तक लोगों की यादों में ताजा रहेगी, जहां समुद्र किनारे एक साथ शक्ति, संस्कृति और सौहार्द का अद्भुत संगम देखने को मिला.
विशाखापट्टनम का आरके बीच गुरुवार शाम रोशनी, रंग और उत्साह से जगमगा उठा, जब वहां अंतरराष्ट्रीय सिटी परेड का भव्य आयोजन हुआ. International Fleet Review 2026 के तहत आयोजित इस कार्यक्रम ने समुद्र किनारे एक अनोखा दृश्य पेश किया, जहां भारतीय नौसेना की ताकत और दुनिया भर की सांस्कृतिक झलकियां एक साथ देखने को मिलीं. शाम ढलते ही आरके बीच पर लोगों की भीड़ उमड़ पड़ी. परिवार, युवा और पर्यटक बड़ी उत्सुकता के साथ इस ऐतिहासिक पल के साक्षी बनने पहुंचे. जैसे ही परेड शुरू हुई, सजी-धजी टुकड़ियों ने अनुशासन और तालमेल का शानदार प्रदर्शन किया. भारतीय नौसेना के जवानों की दमदार उपस्थिति ने दर्शकों का मन मोह लिया, वहीं विभिन्न देशों के प्रतिनिधियों ने अपनी पारंपरिक वेशभूषा और सांस्कृतिक प्रस्तुतियों से कार्यक्रम को और भी रंगीन बना दिया. आइए आपको प्वाइंटर्स में बताते हैं कि इस प्रदर्शनी में क्या कुछ हुआ.
#WATCH | Andhra Pradesh | People in large numbers gather to witness an air display and various manoeuvres by Indian Navy helicopters during MILAN 2026 in Visakhapatnam pic.twitter.com/McIKRR5T0d
— ANI (@ANI) February 19, 2026
