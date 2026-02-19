Advertisement
Hindi Newsदेशविशाखापत्तनम के आसमान में अचानक गरजने लगे नेवी के कई हेलिकॉप्टर्स, लग गया लोगों का जमावड़ा, क्या है मामला?

विशाखापत्तनम के आसमान में अचानक गरजने लगे नेवी के कई हेलिकॉप्टर्स, लग गया लोगों का जमावड़ा, क्या है मामला?

समुद्र की लहरों के साथ गूंजता बैंड, तालियों की गड़गड़ाहट और रोशनी से सजा तट पूरा माहौल रोमांच और गर्व से भर गया। यह आयोजन सिर्फ एक परेड नहीं, बल्कि मित्रता, सहयोग और वैश्विक एकता का प्रतीक बनकर सामने आया. आरके बीच पर सजी यह अंतरराष्ट्रीय शाम लंबे समय तक लोगों की यादों में ताजा रहेगी, जहां समुद्र किनारे एक साथ शक्ति, संस्कृति और सौहार्द का अद्भुत संगम देखने को मिला.

Written By  Ravindra Singh|Last Updated: Feb 19, 2026, 09:05 PM IST
विशाखापट्टनम का आरके बीच गुरुवार शाम रोशनी, रंग और उत्साह से जगमगा उठा, जब वहां अंतरराष्ट्रीय सिटी परेड का भव्य आयोजन हुआ. International Fleet Review 2026 के तहत आयोजित इस कार्यक्रम ने समुद्र किनारे एक अनोखा दृश्य पेश किया, जहां भारतीय नौसेना की ताकत और दुनिया भर की सांस्कृतिक झलकियां एक साथ देखने को मिलीं. शाम ढलते ही आरके बीच पर लोगों की भीड़ उमड़ पड़ी. परिवार, युवा और पर्यटक बड़ी उत्सुकता के साथ इस ऐतिहासिक पल के साक्षी बनने पहुंचे. जैसे ही परेड शुरू हुई, सजी-धजी टुकड़ियों ने अनुशासन और तालमेल का शानदार प्रदर्शन किया. भारतीय नौसेना के जवानों की दमदार उपस्थिति ने दर्शकों का मन मोह लिया, वहीं विभिन्न देशों के प्रतिनिधियों ने अपनी पारंपरिक वेशभूषा और सांस्कृतिक प्रस्तुतियों से कार्यक्रम को और भी रंगीन बना दिया. आइए आपको प्वाइंटर्स में बताते हैं कि इस प्रदर्शनी में क्या कुछ हुआ.

  1. कार्यक्रम की शुरुआत ही रोमांच से भर देने वाली थी. आसमान में भारतीय नौसेना के विमानों और हेलीकॉप्टरों ने हैरतअंगेज करतब दिखाते हुए ऐसा दृश्य पेश किया कि दर्शक तालियों से गूंज उठे. कभी फॉर्मेशन उड़ान, तो कभी सटीक मोड़ और हर प्रदर्शन ने समुद्री शक्ति और कौशल का शानदार परिचय दिया.
  2. हवाई प्रदर्शन के बाद जमीन पर अनुशासन और गर्व का नजारा देखने को मिला. थल सेना, नौसेना, वायु सेना और कोस्ट गार्ड की सुसज्जित टुकड़ियों ने सधे कदमों और एकसमान ताल के साथ मार्चपास्ट किया. उनकी वर्दियों की चमक, कदमों की एकरूपता और चेहरे पर आत्मविश्वास ने समारोह की गरिमा को और बढ़ा दिया.
  3. इस भव्य आयोजन में अंतरराष्ट्रीय रंग भी देखने को मिला. फ्रांस, रूस, वियतनाम, थाईलैंड और श्रीलंका जैसे मित्र देशों के नौसैनिक दल और उनके सेरेमोनियल बैंड भी परेड का हिस्सा बने. विदेशी दलों की मौजूदगी ने न केवल कार्यक्रम की शोभा बढ़ाई, बल्कि भारत की वैश्विक साझेदारी और समुद्री सहयोग की झलक भी पेश की. पूरा समारोह देशभक्ति, मित्रता और सैन्य सामर्थ्य का अद्भुत संगम बन गया. 
  4. International Fleet Review (IFR Milan 2026) के भव्य आयोजन में आंध्र प्रदेश के राज्यपाल अब्दुल नज़ीर मुख्य अतिथि के रूप में शामिल हुए. उन्होंने परेड की सलामी ली और नौसेना के अनुशासन, सामर्थ्य और आधुनिक क्षमता को करीब से देखा.
  5. समुद्र किनारे आयोजित इस कार्यक्रम में भारतीय नौसेना की ताकत और तकनीकी दक्षता का शानदार प्रदर्शन किया गया. नौसेना कमांडो ने अपने साहसिक और रोमांचक कौशल से दर्शकों का दिल जीत लिया. उनकी फुर्ती, समन्वय और जोखिम भरे करतबों ने पूरे माहौल को रोमांच से भर दिया.
  6. शाम ढलते ही आसमान ड्रोन और लेजर शो की रंगीन रोशनी से जगमगा उठा. समंदर की लहरों के ऊपर उभरती रोशनी की आकृतियां और संदेश लोगों के लिए यादगार दृश्य बन गए. इसके बाद हुई भव्य आतिशबाज़ी ने कार्यक्रम को और भी खास बना दिया.
  7. इस अंतरराष्ट्रीय आयोजन में कई देशों के कलाकारों ने अपनी पारंपरिक प्रस्तुतियों से सांस्कृतिक विविधता की झलक दिखाई. रंग-बिरंगे परिधानों और लोकनृत्यों ने समारोह में वैश्विक एकता और दोस्ती का संदेश दिया.
  8. कुल मिलाकर, IFR Milan 2026 केवल सैन्य शक्ति का प्रदर्शन नहीं था, बल्कि यह भारत की सांस्कृतिक समृद्धि और अंतरराष्ट्रीय सहयोग का भी जीवंत प्रतीक बनकर सामने आया.

