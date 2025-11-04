Teacher Viral Video: टीचर की शर्मनाक हरकत, क्लासरूम में मासूम बच्चों को पैर दबवाती आई नजर, वीडियो वायरल

Teacher-Student Viral Video: आंध्र प्रदेश के श्रीकाकुलम जिले के बंदापल्ली आदिवासी बालिका आश्रम स्कूल का एक चौंकाने वाला वीडियो सामने आया है, जिसमें एक टीचर आराम से बैठकर फोन पर बात करती दिख रही है, जबकि दो छात्राएं स्कूल टाइम में उसके पैर दबा रही हैं. वायरल वीडियो में नजर आ रहा है कि टीचर आराम से पसर कर चेयर पर पैर लंबे करके बैठी हैं. जबकि स्कूल यूनिफॉर्म में छात्र उसके करीब जमीन पर बैठे हैं.

वीडियो के बाद मचा हड़कंप

इस वीडियो उस वक्त रिकॉर्ड किया गया, जब क्लास चल रही थी. इसके सामने आने के बाद हड़कंप मच गया है. साथ ही पद के दुरुपयोग और सरकारी संस्थानों में आदिवासी छात्रों से बर्ताव को लेकर भी सवाल खड़े हो रहे हैं. वीडियो के वायरल होने के बाद सीतामपेटा स्थित इंटीग्रेटेड ट्राइबल डेवलपमेंट एजेंसी (आईटीडीए) के अधिकारियों ने तुरंत संज्ञान लिया.

टीचर को किया गया सस्पेंड

आईटीडीए के प्रोजेक्ट अफसर पवार स्वप्निल जगन्नाथ ने जांच के आदेश दिए और जांच लंबित रहने तक महिला टीचर को सस्पेंड कर दिया गया है. प्रशासन ने सख्त एक्शन का आश्वासन देते हुए कहा कि टीचर की यह हरकत स्वीकार्य नहीं है. इस घटना ने आदिवासी बच्चों की शिक्षा और कल्याण के लिए बने आश्रम स्कूलों में निगरानी को लेकर चिंताएं फिर से बढ़ा दी हैं. एक बयान में जगन्नाथ ने कहा, 'एक शोकॉज नोटिस संबंधित टीचर को जारी कर दिया गया है.' इस पूरे मामले की आधिकारिक जांच कराई जाएगी ताकि फैक्ट्स के आधार पर उनके खिलाफ एक्शन लिया जा सके.'

एक महीने पहले भी आंध्र प्रदेश के चित्तूर से हैरान कर देने वाली एक और घटना सामने आई थी, जिसमें एक 11 साल की स्टूडेंट की टीचर ने पिटाई कर दी थी, जिससे उसके सिर में चोट आई थी. टीचर ने पिटाई इसलिए की थी क्योंकि छात्रा 'शैतानी' कर रही थी. यह घटना 10 सितंबर की है, जिससे स्टूडेंट्स की सेफ्टी पर सवाल खड़े हो गए थे. छात्रा की पहचान सत्विका नागाश्री के तौर पर हुई थी. रिपोर्ट्स के मुताबिक, हिंदी टीचर ने उस सिर पर स्कूल बैग से मारा था क्योंकि वह क्लास में बदतमीजी कर रही थी.