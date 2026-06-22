Who Is Andy Burnham: ब्रिटेन में बीते कई सालों से ये रिवाज बन गया है कि कोई भी प्रधानमंत्री ढंग से अपना कार्यकाल पूरा नहीं कर पा रहा है. कीर स्टार्मर की कुर्सी पर मंडरा रहे खतरे के बीच एंडी बर्नहम अब प्रधानमंत्री पद के सबसे मजबूत दावेदार के रूप में उभरे हैं. 'किंग ऑफ द नॉर्थ' के नाम से मशहूर बर्नहम ने मेकरफील्ड उपचुनाव जीता तो उनके अगले प्रधानमंत्री बनने के अटकलें लगाई जाने लगीं. आपको बताते चलें कि ब्रिटेन की पॉलिटिक्स में बर्नहम का मॉडल 'मैनचेस्टरिज्म' कहलाता है, जिसमें कारोबारी हितों का ध्यान रखने के साथ समाजवाद की बात की जाती है.