Add Zee Business As A Preferred Source
App
  • हिंदी न्यूज़
  • /देश
  • /कौन हैं ‘किंग ऑफ द नॉर्थ’ के रूप में मशहूर नेता एंडी बर्नहम? कीर स्टार्मर के बाद बन सकते हैं ब्रिटेन के अगले प्रधानमंत्री

कौन हैं ‘किंग ऑफ द नॉर्थ’ के रूप में मशहूर नेता एंडी बर्नहम? कीर स्टार्मर के बाद बन सकते हैं ब्रिटेन के अगले प्रधानमंत्री

UK Next PM: एंडी बर्नहम ने जून 2026 में हुए संसदीय उपचुनाव में बड़ी जीत हासिल करने के बाद खुद को कीर स्टार्मर के सबसे बड़े प्रतिद्वंद्वी के रूप में खुद को स्थापित कर लिया है.

Written ByShwetank Ratnamber
Published: Jun 22, 2026, 04:15 PM IST|Updated: Jun 22, 2026, 04:15 PM IST
कौन हैं ‘किंग ऑफ द नॉर्थ’ के रूप में मशहूर नेता एंडी बर्नहम? कीर स्टार्मर के बाद बन सकते हैं ब्रिटेन के अगले प्रधानमंत्री
Image Credit: Andy Burnham reuters

About the Author

Shwetank Ratnamber

Shwetank Ratnamber

'श्वेतांक रत्नाम्बर वरिष्ठ पत्रकार हैं, जिन्हें टीवी और डिजिटल न्यूज़ मीडिया में 22 वर्षों से ज्यादा का व्यापक अनुभव है. वर्तमान में वे Zee News (Hindi) की डिजिटल टीम में राष्ट्रीय और अंतरराष्ट्रीय (देश-दुनिया) खबरों की डेस्क पर कार्यरत हैं. समसामयिक मुद्दों, वैश्विक राजनीति और कूटनीति पर गहरी समझ रखने वाले श्वेतांक जटिल अंतरराष्ट्रीय घटनाक्रमों और राजनीतिक समीकरणों का सटीक विश्लेषण करने के विशेषज्ञ हैं.

Zee News डिजिटल से पहले उन्होंने ज़ी मीडिया नेटवर्क के ग्लोबल न्यूज़ चैनल 'WION' के साथ काम किया है. इस दौरान उन्होंने 'Gravitas', 'The West Asia Post' और 'One Africa' जैसे कई प्रतिष्ठित अंतरराष्ट्रीय प्राइम-टाइम शोज़ के हिंदी प्रोडक्शन और इंटरप्रिटेशन में अहम भूमिका निभाई. 2004 से शुरू हुए अपने पत्रकारिता करियर में श्वेतांक ने रिपोर्टिंग और एंकरिंग के साथ-साथ चार लोकसभा और कई राज्यों के विधानसभा चुनावों की व्यापक ग्राउंड कवरेज की है. 

जामिया मिल्लिया इस्लामिया (JMI), नई दिल्ली से जर्नलिज्म में पीजी डिप्लोमा के बाद मास कम्युनिकेशन और पॉलिटिकल साइंस में मास्टर्स डिग्री हासिल करने वाले श्वेतांक लंबे समय से 'प्रेस क्लब ऑफ इंडिया' (PCI) के सम्मानित सदस्य हैं.

आप श्वेतांक रत्नाम्बर से सीधे shwetank.ratnamber@india.com पर ईमेल के जरिए संपर्क कर सकते हैं. इसके अलावा आप उनसे एक्स (ट्विटर), मेटा (फेसबुक) और लिंक्डइन पर भी कनेक्ट कर सकते हैं.'

ट्रेंडिंग

  • न्यूज़
  • फोटो
  • वीडियो
ग्रेटर नोएडा पुलिस ने चोरी के 100 मोबाइल किए बरामद, 3 गिरफ्तार
Greater Noida news42 min ago
2
health tips44 min ago
3
Virat Kohli46 min ago
4
Actor Pankaj Tripathi47 min ago
5
Water Drinking in Summer47 min ago