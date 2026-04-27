Advertisement
trendingNow13194952
Hindi Newsदेशअंग-बंग-कलिंग! के नारे से बीजेपी रचेगी पश्चिम बंगाल में इतिहास? पहली जीत के लिए पीएम मोदी की हुंकार

अंग-बंग-कलिंग! के नारे से बीजेपी रचेगी पश्चिम बंगाल में इतिहास? पहली जीत के लिए पीएम मोदी की हुंकार

एक घंटे बाद बंगाल में विधानसभा चुनाव के लिए जारी प्रचार थम जाएगा. चुनाव प्रचार के आखिरी दिन पीएम मोदी ने रोड शो किया.  जनसभा की और लोगों को समझाने की कोशिश करी कि बंगाल में बीजेपी क्यों जरूरी है. वहीं अमित शाह ने भी रैली की और ममता बनर्जी को जवाब दिया.

Written By  Shwetank Ratnamber|Last Updated: Apr 27, 2026, 04:28 PM IST
WhatsApp चैनल से जुड़ें

Trending Photos

(pm modi bengal rally ai photo)
(pm modi bengal rally ai photo)

PM Modi told West Bengal BJP Win Plan: एक घंटे बाद बंगाल में विधानसभा चुनाव के लिए जारी प्रचार थम जाएगा. चुनाव प्रचार के आखिरी दिन पीएम मोदी ने रोड शो किया.  जनसभा की और लोगों को समझाने की कोशिश करी कि बंगाल में बीजेपी क्यों जरूरी है. वहीं अमित शाह ने भी रैली की और ममता बनर्जी को जवाब दिया. अब 29 को दूसरे और आखिरी चरण का मतदान होगा और 4 को नतीजे आएंगे. ऐसे में देखने वाली बात ये होगी कि बंगाल की जनता को किसकी बात समझ में आती है. 

अंग, बंग और कलिंग

पीएम मोदी ने प्रचार के आखिरी दिन बंगाल की महान जनता को प्रणाम करते हुए कहा, 'जब भारत समृद्ध था तब उसके तीन मजबूत स्तंभ थे. अंग, बंग और कलिंग यानी बिहार, बंगाल और ओडिशा' आज उस कथन को साकार करने का समय आ गया है. 

पीएम मोदी ने बताया बंगाल फतह का प्लान

  1. उत्तर 24 परगना की रैली से पीएम मोदी ने बंगाल विजय का प्लान बता दिया.

    Add Zee News as a Preferred Source

  2. पीएम मोदी ने अंग, बंग और कलिंग की बात की. अंग यानी बिहार बंग यानी बंगाल और कलिंग यानी ओडिशा. 

  3. बिहार और ओडिशा को बीजेपी जीत चुकी है और अब बारी है बंगाल की.

fallback
(PM Modi AI photo)

बंगाल में चुनाव प्रचार का आज आखिरी दिन है. शाम 5 बजे प्रचार का शोर थम जाएगा और इससे ठीक पहले पीएम ने चुनावी रैली में बता दिया कि बंगाल सिर्फ एक राज्य नहीं है- समृद्धि का प्रतीक भी है.

वहीं केंद्रीय गृह मंत्री अमित शाह ने पश्चिम बंगाल की सीएम ममता बनर्जी को जवाब दिया. शाह ने वादा किया कि बंगाल में चुनाव के 60 दिन बाद तक केंद्रीय बल बंगाल में ही मौजूद रहेंगे और हिंसा करने की फिराक में जुटे लोगों के मंसूबों पर पानी फेंरेंगे. 

दीदी की धमकी टीएमसी को बैकफायर तो नहीं जाएगी?
 
इससे ठीक पहले ममता बनर्जी का एक वीडियो खूब वायरल हुआ. इस वीडियो में ममता बनर्जी पुलिस को धमकी देती हुई दिखीं. और कहा कि पुलिस याद रखे कि 4 मई के बाद सुरक्षा एजेंसियां वापस चली जाएंगी. 

बंगाल में चुनाव प्रचार का फाइनल राउंड जारी है. एक घंटे में वोट मांगने वाला मैराथन प्रचार थमेगा और 29 अप्रैल को बंगाल की जनता अपना वोट डालेगी. लेकिन ये मत समझिए कि जनता अपने मन की बात बता देगी. आप 4 मई तक का इंतजार कीजिए, उसी दिन जनता के गणित का खुलासा होगा. 

Breaking News in Hindi और Latest News in Hindi सबसे पहले मिलेगी आपको सिर्फ Zee News Hindi पर. Hindi News और India News in Hindi के लिए जुड़े रहें हमारे साथ.

About the Author
author img
Shwetank Ratnamber

श्वेतांक रत्नाम्बर पत्रकारिता जगत में 22 साल का अनुभव रखते हैं. देश-दुनिया की खबरों को आसान भाषा में बताने में महारत रखने वाले श्वेतांक को राजनीतिक और अंतर्राष्ट्रीय खबरों की गहरी समझ है. ZEE न्यूज...और पढ़ें

TAGS

West Bengal elections 2026

Trending news

महाराष्ट्र के नयानगर में जबरन कलमा पढ़वाने के बहाने चौकीदार पर हमला, ATS करेगी जांच
Maharashtra
महाराष्ट्र के नयानगर में जबरन कलमा पढ़वाने के बहाने चौकीदार पर हमला, ATS करेगी जांच
कार तोड़ी, शीशे चकनाचूर, बंगाल चुनाव प्रचार के आखिरी दिन TMC सांसद पर हमला
West Bengal elections 2026
कार तोड़ी, शीशे चकनाचूर, बंगाल चुनाव प्रचार के आखिरी दिन TMC सांसद पर हमला
तंदूर की तरह तप रहा देश, AC में भी सूख रहा गला; क्या 50 डिग्री के पार जाएगा पारा?
heatwaves
तंदूर की तरह तप रहा देश, AC में भी सूख रहा गला; क्या 50 डिग्री के पार जाएगा पारा?
'हमें सोनार बांग्ला चाहिए...', अमित शाह के रोड शो में उमड़ी भीड़ ने क्या कहा?
bengal assembly elections 2026
'हमें सोनार बांग्ला चाहिए...', अमित शाह के रोड शो में उमड़ी भीड़ ने क्या कहा?
कौन हैं परषोत्तमदास जिन पर TMC ने लगाया BJP से मीटिंग का आरोप, HC में दायर की याचिका
West Bengal Election 2026
कौन हैं परषोत्तमदास जिन पर TMC ने लगाया BJP से मीटिंग का आरोप, HC में दायर की याचिका
आशीर्वाद से मिला सीधे शपथ में आने का कॉन्फिडेंस? आखिर में PM ने फेंका तुरुप का इक्का
West Bengal Assembly Election 2026
आशीर्वाद से मिला सीधे शपथ में आने का कॉन्फिडेंस? आखिर में PM ने फेंका तुरुप का इक्का
सुजुद्दीन निकला बमबाज... बंगाल हिंसा में पुलिस की कार्रवाई, 15 ठिकानों पर छापेमारी
West Bengal Election 2026
सुजुद्दीन निकला बमबाज... बंगाल हिंसा में पुलिस की कार्रवाई, 15 ठिकानों पर छापेमारी
आज बंगाल में मेरी आखिरी चुनावी रैली...अब मैं सीधे शपथग्रहण समारोह में आऊंगा: PM मोदी
West Bengal Election 2026
आज बंगाल में मेरी आखिरी चुनावी रैली...अब मैं सीधे शपथग्रहण समारोह में आऊंगा: PM मोदी
4 मई के बाद यहीं रहना है, केंद्रीय बल चले जाएंगे... ममता का बंगाल पुलिस पर तीखा हमला
West Bengal Election 2026
4 मई के बाद यहीं रहना है, केंद्रीय बल चले जाएंगे... ममता का बंगाल पुलिस पर तीखा हमला
Ex DIG भुल्लर पर ED का एक्शन, पंजाब में छापेमारी; मनी लॉन्ड्रिंग का मामला
Punjab
Ex DIG भुल्लर पर ED का एक्शन, पंजाब में छापेमारी; मनी लॉन्ड्रिंग का मामला