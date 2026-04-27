अंग-बंग-कलिंग! के नारे से बीजेपी रचेगी पश्चिम बंगाल में इतिहास? पहली जीत के लिए पीएम मोदी की हुंकार

PM Modi told West Bengal BJP Win Plan: एक घंटे बाद बंगाल में विधानसभा चुनाव के लिए जारी प्रचार थम जाएगा. चुनाव प्रचार के आखिरी दिन पीएम मोदी ने रोड शो किया. जनसभा की और लोगों को समझाने की कोशिश करी कि बंगाल में बीजेपी क्यों जरूरी है. वहीं अमित शाह ने भी रैली की और ममता बनर्जी को जवाब दिया. अब 29 को दूसरे और आखिरी चरण का मतदान होगा और 4 को नतीजे आएंगे. ऐसे में देखने वाली बात ये होगी कि बंगाल की जनता को किसकी बात समझ में आती है.

अंग, बंग और कलिंग

पीएम मोदी ने प्रचार के आखिरी दिन बंगाल की महान जनता को प्रणाम करते हुए कहा, 'जब भारत समृद्ध था तब उसके तीन मजबूत स्तंभ थे. अंग, बंग और कलिंग यानी बिहार, बंगाल और ओडिशा' आज उस कथन को साकार करने का समय आ गया है.

पीएम मोदी ने बताया बंगाल फतह का प्लान

उत्तर 24 परगना की रैली से पीएम मोदी ने बंगाल विजय का प्लान बता दिया. Add Zee News as a Preferred Source पीएम मोदी ने अंग, बंग और कलिंग की बात की. अंग यानी बिहार बंग यानी बंगाल और कलिंग यानी ओडिशा. बिहार और ओडिशा को बीजेपी जीत चुकी है और अब बारी है बंगाल की.

बंगाल में चुनाव प्रचार का आज आखिरी दिन है. शाम 5 बजे प्रचार का शोर थम जाएगा और इससे ठीक पहले पीएम ने चुनावी रैली में बता दिया कि बंगाल सिर्फ एक राज्य नहीं है- समृद्धि का प्रतीक भी है.

वहीं केंद्रीय गृह मंत्री अमित शाह ने पश्चिम बंगाल की सीएम ममता बनर्जी को जवाब दिया. शाह ने वादा किया कि बंगाल में चुनाव के 60 दिन बाद तक केंद्रीय बल बंगाल में ही मौजूद रहेंगे और हिंसा करने की फिराक में जुटे लोगों के मंसूबों पर पानी फेंरेंगे.

दीदी की धमकी टीएमसी को बैकफायर तो नहीं जाएगी?



इससे ठीक पहले ममता बनर्जी का एक वीडियो खूब वायरल हुआ. इस वीडियो में ममता बनर्जी पुलिस को धमकी देती हुई दिखीं. और कहा कि पुलिस याद रखे कि 4 मई के बाद सुरक्षा एजेंसियां वापस चली जाएंगी.

बंगाल में चुनाव प्रचार का फाइनल राउंड जारी है. एक घंटे में वोट मांगने वाला मैराथन प्रचार थमेगा और 29 अप्रैल को बंगाल की जनता अपना वोट डालेगी. लेकिन ये मत समझिए कि जनता अपने मन की बात बता देगी. आप 4 मई तक का इंतजार कीजिए, उसी दिन जनता के गणित का खुलासा होगा.