दिल्ली ब्लास्ट के बाद देश में धधक रही गुस्से की ज्वाला, अब शुरू होगा सिंदूर-पार्ट 2? PM मोदी आज लेंगे बड़ा फैसला

CCS meeting on Delhi bomb blast: दिल्ली में धमाकों के बाद देशभर में गुस्से का माहौल है. जैसे-जैसे ब्लास्ट का संबंध पाकिस्तान से जुड़ रहा है, लोगों के मन में बदले की ज्वाला भी तेज होती जा रही है. मोदी सरकार को भी जनता के गुस्से का अहसास है. यही वजह है कि जहां गृह मंत्री एक के बाद एक हाई लेवल मीटिंग करके वारदात की जांच की निगरानी कर रहे हैं. वहीं पीएम मोदी भूटान दौरे से लौटते ही तुरंत धमाकों के जीवित बचे पीड़ितों से मिले और उन्हें सांत्वना ही.

आतंक को खत्म करने की रणनीति पर चर्चा

रिपोर्ट के मुताबिक, पीएम मोदी अब सुरक्षा मामलों पर कैबिनेट कमेटी की बैठक (CCS) करने जा रहे हैं. इस बैठक में हालात की समीक्षा और आतंकी नेटवर्क की जड़ों तक पहुंचने के लिए अगली रणनीति पर चर्चा होगी. सूत्रों के अनुसार, यह बैठक प्रधानमंत्री के आवास पर हो सकती है और इसमें खुफिया एजेंसियों से लेकर सशस्त्र बलों तक के शीर्ष अधिकारी शामिल होंगे.

Add Zee News as a Preferred Source

सुरक्षा एजेंसियां देंगी अपनी खुफिया रिपोर्ट

इस अहम बैठक में प्रधानमंत्री मोदी के साथ रक्षा मंत्री राजनाथ सिंह, गृह मंत्री अमित शाह, विदेश मंत्री डॉ. एस. जयशंकर और वित्त मंत्री निर्मला सीतारमण शामिल होंगे. जयशंकर अभी कनाडा दौरे पर हैं. अगर वे लौट आते हैं तो शामिल होंगे वरना वे वर्चुअली जुड़ सकते हैं. इसके अलावा राष्ट्रीय सुरक्षा सलाहकार (NSA) अजीत डोभाल, कैबिनेट सचिव, रॉ (RAW) और आईबी (IB) के प्रमुख, साथ ही थल सेना, नौसेना और वायुसेना प्रमुख भी बैठक में मौजूद रहेंगे. एजेंसियां प्रधानमंत्री को अब तक की जांच रिपोर्ट, संदिग्ध आतंकियों की गतिविधियों और अंतरराष्ट्रीय आतंकी कनेक्शन से जुड़े सुरागों की जानकारी देंगी.

दिल्ली में ब्लास्ट 10 तारीख को, बिहार चुनाव 11 को… कांग्रेसी मंत्री जमीर अहमद का विवादित बयान, BJP का पलटवार

पाकिस्तान के खिलाफ बन सकती है रणनीति

बैठक में इस बात पर भी चर्चा की जाएगी कि क्या इस धमाके के तार पाकिस्तान स्थित आतंकी संगठनों से जुड़े हैं. चूंकि सुरक्षा एजेंसियों को शक है कि दिल्ली ब्लास्ट के पीछे जैश-ए-मोहम्मद या लश्कर-ए-तैयबा जैसे आतंकी संगठन हो सकते हैं. इसको ध्यान में रखते हुए, सरकार राजनयिक और सुरक्षा स्तर पर पाकिस्तान के खिलाफ कड़े कदम उठाने पर विचार कर सकती है. इसमें अंतरराष्ट्रीय मंचों पर पाकिस्तान को बेनकाब करना, सीमा सुरक्षा को और मजबूत बनाना और आतंकियों को पनाह देने वाले ठिकानों के खिलाफ ठोस कार्रवाई शामिल हो सकती है.

दिल्ली-एनसीआर में जारी है रेड अलर्ट

सूत्रों के अनुसार, प्रधानमंत्री मोदी इस बैठक में एजेंसियों से यह भी पूछ सकते हैं कि दिल्ली जैसी उच्च सुरक्षा वाली जगह पर ब्लास्ट कैसे हुआ और भविष्य में ऐसी घटनाओं को रोकने के लिए क्या नई तकनीकी या खुफिया व्यवस्था लागू की जा सकती है. बैठक के बाद गृह मंत्रालय की ओर से एक आधिकारिक बयान जारी होने की संभावना है. देशभर में सुरक्षा एजेंसियों को पहले ही हाई अलर्ट पर रखा गया है, जबकि दिल्ली-एनसीआर में रेड अलर्ट जारी कर सभी संवेदनशील स्थानों पर निगरानी बढ़ा दी गई है.