'एक लाख मुसलमानों को सड़क पर उतार दूंगा', सुवेंदु सरकार के एक्शनों से बौखलाए हुमायूं कबीर; कहा- 'ना SP देखूंगा, ना CM'

Humayun Kabir Inflammatory Speech: यूपी में योगी आदित्यनाथ ने बदमाश, दंगाइयों पर लगाम लगा रखा है तो बंगाल में सुवेंदु अधिकारी भी योगी के रास्ते पर चल पड़े हैं. लेकिन मुस्लिम वोट बैंक की राजनीति करने वाले हुमायूं कबीर को ये बात पसंद नहीं आ रही. हुमायूं कबीर बंगाल की सड़क पर एक लाख मुस्लिमों को उतराने की धमकी दे रहे हैं. वे सीएम सुवेंदु अधिकारी और बीजेपी को थ्रेट दे रहे हैं.
AJUP के अध्यक्ष हुमायूं कबीर ने कहा, मैं जिस दिन मैदान में मुसलमानों को लेकर उतर जाऊंगा ना. उस दिन इतना मारूंगा कि आपका झंडा उठाने के लिए कोई आदमी नहीं रहेगा. एक-एक लाख लोगों को सड़क पर उतारूंगा और मारूंगा और जेल जाऊंगा. कितने दिन जेल में रखोगे, कितना खिलाओगे?
पश्चिम बंगाल में बीजेपी की जीत के बाद विधायक हुमायूं कबीर पहली बार मुर्शिदाबाद में रैली कर रहे थे. इस रैली में वे अपनी पार्टी की नीतियों पर बात करने के बजाय मुख्यमंत्री सुवेंदु अधिकारी को अपनी ताकत की नुमाइश कराने की ज्यादा कोशिश कर रहे थे.
अपने उकसाऊ भाषण के जरिए वे अपनी पार्टी के समर्थक मुसलमानों को उकसाने की कोशिश कर रहे थे. ऐसा करके वे मुर्शिदाबाद में माहौल खराब करने की कोशिश कर रहे थे.
अपने भाषण में हुमायूं कबीर ने कहा, मैं बोल देता हूं कि जिस दिन लिमिट पार हुआ और मेरा दिमाग का टावर अगर गर्म हो गया, उस दिन मैं ना SP देखूंगा , ना CM समझूंगा और कहां कौन है ये भी नहीं देखूंगा. मैं खुद ही मुस्लिमों का नेतृत्व करूंगा और सड़क पर उतारूंगा.
बंगाल में बीजेपी की सरकार जिस तरह से NRC- UCC वाले प्लान पर अमल करने जा रही हैं. वह लव जिहाद, लैंड जिहाद और धर्मांतरण पर प्रहार करने की तैयारी कर रही है. ऐसे में हुमायूं कबीर को अपने वोट बैंक खतरा दिखने लगा है.
लेकिन सवाल है कि क्या हुमायूं कबीर के एक ऐलान पर बंगाल के मुसलमान सड़क पर उतरेंगे? बंगाल में शुभेंदु सरकार के खिलाफ प्रदर्शन करेंगे? क्या वे बंगाल का माहौल खराब करने की साजिश में शामिल होंगे?
असल में हुमायूं कबीर समझ गए हैं कि बंगाल के मुसलमान अब उनके बहकावे में आने वाले नहीं हैं. लेकिन बाबरी मस्जिद के नाम पर राजनीति चमकाने वाले हुमायूं अब बंगाल के मुसलमानों को उकसाने के खेल में लगे हैं. ऐसे में हालात भांपते हुए बीजेपी सरकार ने भी हुमायूं कबीर पर केस दर्ज कराने में देर नहीं की.
चूंकि इस बार सरकार के पास वीडियो के रूप में पुख्ता सबूत भी है और राज्य में सरकार भी बीजेपी की है. ऐसे में अब की बार उनका बचना इतना आसान नहीं माना जा रहा है. बदले हालात को देखते हुए ममता बनर्जी वाले TMC गुट के नेता भी हुमायूं कबीर को सावधान कर रहे हैं कि संभलकर रहें वरना उन्हें भारी पड़ सकता है.
असल में हुमायूं के भड़कने की वजह ये है कि सीएम सुवेंदु अधिकारी बंगाल में एक्शन मोड में हैं. वे लगातार बड़े-बड़े फैसले ले रहे हैं. ऐसे में अब बंगाल में तुष्टिकरण की राजनीति किनारे लगती दिख रही है. जिससे कट्टरपंथी बौखलाए हुए हैं. लेकिन शायद यह बात अभी हुमायूं कबीर समझ नहीं पाए हैं. वे इस बात को जितना जल्दी समझ लेंगे, वह राज्य में लोकतंत्र के लिए उतना ही अच्छा रहेगा.
(रक्तिमा दास, कोलकाता, ज़ी मीडिया)