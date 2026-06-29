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'एक लाख मुसलमानों को सड़क पर उतार दूंगा', सुवेंदु सरकार के एक्शनों से बौखलाए हुमायूं कबीर; कहा- 'ना SP देखूंगा, ना CM'

Humayun Kabir Latest Speech: कट्टरपंथ के खिलाफ पश्चिम बंगाल में सुवेंदु सरकार के एक्शन से हुमायूं कबीर बौखला गए हैं. मुर्शिदाबाद में रैली करते हुए हुमायूं ने बीजेपी सरकार को बड़ी धमकी दी. हुमायूं ने कहा, ' जिस दिन मेरा दिमाग घूम गया, मैं एक लाख मुसलमानों को सड़क पर उतार दूंगा. तब मैं ना पुलिस देखूंगा और ना मुख्यमंत्री देखूंगा.'

Written ByDevinder Kumar
Published: Jun 29, 2026, 03:47 AM IST|Updated: Jun 29, 2026, 03:47 AM IST
'एक लाख मुसलमानों को सड़क पर उतार दूंगा', सुवेंदु सरकार के एक्शनों से बौखलाए हुमायूं कबीर; कहा- 'ना SP देखूंगा, ना CM'
Source: ज़ी न्यूज़ डेस्क

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Devinder Kumar

Devinder Kumar

Zee News में देश-दुनिया और ब्रेकिंग पर नजर रखते हैं. पत्रकारिता में 17 वर्ष का अनुभव है. किसी भी बीट और शिफ्ट में काम करने के लिए हमेशा तैयार रहते हैं.

 

 

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