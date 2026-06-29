'एक लाख मुसलमानों को सड़क पर उतार दूंगा', सुवेंदु सरकार के एक्शनों से बौखलाए हुमायूं कबीर; कहा- 'ना SP देखूंगा, ना CM'

Humayun Kabir Inflammatory Speech: यूपी में योगी आदित्यनाथ ने बदमाश, दंगाइयों पर लगाम लगा रखा है तो बंगाल में सुवेंदु अधिकारी भी योगी के रास्ते पर चल पड़े हैं. लेकिन मुस्लिम वोट बैंक की राजनीति करने वाले हुमायूं कबीर को ये बात पसंद नहीं आ रही. हुमायूं कबीर बंगाल की सड़क पर एक लाख मुस्लिमों को उतराने की धमकी दे रहे हैं. वे सीएम सुवेंदु अधिकारी और बीजेपी को थ्रेट दे रहे हैं.