Advertisement
trendingNow13145494
Hindi Newsदेशदिल्ली के हरीश राणा से भी बदनसीब हैं मुंबई के अनिल, 4 करोड़ खर्च, घर तक टूटा... फिर भी बने हैं जिंदा लाश!

दिल्ली के हरीश राणा से भी बदनसीब हैं मुंबई के अनिल, 4 करोड़ खर्च, घर तक टूटा... फिर भी बने हैं 'जिंदा लाश'!

Mumbai Anil Dixit Case News: गाजियाबाद के हरीश राणा को सुप्रीम कोर्ट की इजाजत के बाद अब दिल्ली एम्स में इच्छा मृत्यु देने की प्रक्रिया शुरू हो चुकी है. लेकिन मुंबई के अनिल दीक्षित इस मामले में उनसे भी ज्यादा बदनसीब निकले हैं. उनका घर टूटा, इलाज पर 4 करोड़ खर्च हुए. इसके बावजूद, वे जिंदा लाश बनकर रह गए हैं.

Written By  Devinder Kumar|Last Updated: Mar 18, 2026, 04:18 PM IST
WhatsApp चैनल से जुड़ें

Trending Photos

दिल्ली के हरीश राणा से भी बदनसीब हैं मुंबई के अनिल, 4 करोड़ खर्च, घर तक टूटा... फिर भी बने हैं 'जिंदा लाश'!

What is Mumbai Anil Dixit Case: सुप्रीम कोर्ट की मंजूरी के बाद गाजियाबाद के हरीश राणा को दिल्ली एम्स में इच्छा मृत्यु देने की प्रक्रिया शुरू हो चुकी है. वर्ष 2013 में चौथी मंजिल से गिरने के बाद वे गंभीर ब्रेन इंजरी का शिकार हुए थे. उसके बाद से वे लगातार लाइफ सपोर्ट पर थे. कई वर्षों की कोशिशों के बावजूद, ठीक होने की कोई संभावना न देख हरीश राणा के माता-पिता ने इच्छा मृत्यु देने के लिए सुप्रीम कोर्ट में याचिका दायर की, जिसे अदालत ने मंजूर कर लिया. इसके बाद से देश में ऐसे मामले चर्चा में आ गए हैं, जहां पर मरीज जीवन-मृत्यु के बीच जूझ रहे हैं. 

सवा दो साल से आधी मृत्यु की हालत में

मुंबई के आनंद दीक्षित (35 वर्ष) भी उन्हीं में से एक हैं. एक दुर्घटना का शिकार होने के बाद वे पिछले करीब सवा दो साल से 'वेजिटेटिव स्टेट' की हालत में बेड पर पड़े हैं. 

यह एक ऐसी स्थिति होती है, जिसमें व्यक्ति के ब्रेन का आगे वाला हिस्सा काम करना बंद कर देता है. जिससे उसमें जागरूकता, सोच, संवाद की प्रक्रिया पूरी तरह बंद हो जाती हैं. हालांकि, ब्रेनस्टेम (मस्तिष्क का निचला हिस्सा) काम करता रहता है. इसकी वजह से मरीज की आंखें खुल सकती हैं, नींद-जागने का चक्र चलता रहता है, सांस खुद चल सकती है और कुछ अनैच्छिक हरकतें हो सकती हैं. इसके बावजूद, वह अपने आस-पास के वातावरण को समझता या प्रतिक्रिया नहीं देता. 

Add Zee News as a Preferred Source

यह स्थिति लंबे समय (कई सालों) तक चल सकती है. मरीज बेड पर जिंदा लाश की तरह पड़ा रहता है और उसके शरीर को जीवन रक्षक उपकरणों की मदद से जिंदा रखा जा सकता है. इसमें रिकवरी की बहुत कम संभावना होती है. ऐसे व्यक्ति को कानूनी रूप से जीवित माना जाता है.

वह भयानक रात नहीं भूल पाता परिवार!

एनडीटीवी की रिपोर्ट के मुताबिक, आनंद दीक्षित की मां बताती हैं कि 29 दिसंबर 2023 की रात को आनंद नई खरीदी स्कूटी पर बैठकर बाहर घूमने निकला था. तभी वह दुर्घटना का शिकार हो गया. एक्सिडेंट में उसके सिर में तेज चोट लगी. जिसके चलते उसके मस्तिष्क ने प्रतिक्रिया देना बहुत कम कर दिया. इसके बाद से उन्हें ट्यूब से खाना दिया जाता है और मशीनों से सांस दिलाई जाती है.

वे बताती हैं कि जब वे कोकिलाबेन और लोटस जैसे अस्पतालों में बेटे को बचाने की लड़ाई लड़ रहे थे, उसी दौरान बृहनमुंबई नगर निगम (BMC) ने मुंबई में उनका इकलौता घर तोड़ दिया. यह कार्रवाई डेवलपर और BMC के बीच सालों से चले आ रहे कानूनी विवाद के कारण हुई थी. इसके बाद उन्हें किराए के घर में शिफ्ट होने को मजबूर होना पड़ा. 

'अस्पतालों और बीमा कंपनी ने लूटा'

देश के हेल्थ केयर सिस्टम से बुरी तरह टूट चुके आनंद के पिता बताते हैं कि उन्होंने न सिर्फ अपने बेटे की चेतना नहीं खोई, बल्कि आर्थिक रूप से लूट लिए गए. पहले अस्पताल के महंगे बिलों से लूटे गए, फिर बीमा कंपनी ने मुंह मोड़ लिया. रही-सही कसर BMC ने घर समतल करके कर दी. 

रूंधे गले से उन्होंने कहा, 'मैंने जो कुछ भी था सब बेच दिया, बस एक बार फिर से बेटे के मुंह से पापा सुनने के लिए.' उन्होंने आरोप लगाया कि हेल्थ केयर कंपनी ने कंपनी ने उनके बेटे के वैध मेडिकल क्लेम को रिजेक्ट कर दिया, जबकि परिवार पहले से ही कर्ज में डूबा हुआ था. 

मां को उम्मीद, बेटा फिर हो जाएगा ठीक!

आनंद की मां को उम्मीद है कि किसी दिन चमत्कार होगा और उनका बेटा फिर जाग उठेगा. वह उसके पलक झपकाने, हाथ दबाने या एक शब्द बोलने का इंतजार कर रहे हैं, लेकिन सन्नाटा बरकरार है. इसके लिए उन्होंने 24 घंटे सेवा के लिए एक केयरटेकर रखा हुआ है, लेकिन उनका इंतजार लगातार लंबा होता जा रहा है. इसके साथ ही परिवार में मायूसी भी बढ़ती जा रही है. 

Breaking News in Hindi और Latest News in Hindi सबसे पहले मिलेगी आपको सिर्फ Zee News Hindi पर. Hindi News और India News in Hindi के लिए जुड़े रहें हमारे साथ.

About the Author
author img
Devinder Kumar

अमर उजाला, नवभारत टाइम्स और जी न्यूज चैनल में काम कर चुके हैं. अब जी न्यूज नेशनल हिंदी वेबसाइट में अहम जिम्मेदारी निभा रहे हैं. राष्ट्रीय, अंतरराष्ट्रीय और जियो पॉलिटिकल मामलों पर गहरी पकड़ हैं....और पढ़ें

TAGS

harish rana caseAnand Dixit Case

Trending news

'मोहब्बत हमसे और शादी...', खरगे ने राज्यसभा में कहा कुछ ऐसा; PM भी नहीं रोक पाए हंसी
Mallikarjun Kharge
'मोहब्बत हमसे और शादी...', खरगे ने राज्यसभा में कहा कुछ ऐसा; PM भी नहीं रोक पाए हंसी
Space में छिड़ेगा महायुद्ध? 'आकाश' मिसाइल के जनक डॉ. प्रह्लाद का बड़ा खुलासा
Operation Sindhur
Space में छिड़ेगा महायुद्ध? 'आकाश' मिसाइल के जनक डॉ. प्रह्लाद का बड़ा खुलासा
भारत सिर्फ नजारा नहीं, इतिहास की परतों का एहसास है... WION पर बोले गजेंद्र शेखावत
Gajendra singh shekhawat
भारत सिर्फ नजारा नहीं, इतिहास की परतों का एहसास है... WION पर बोले गजेंद्र शेखावत
ऑपरेशन सिंदूर 2.0 की नौबत आई तो... ईरान - अमेरिका की लड़ाई से क्या सीख सकता है भारत?
iran america war
ऑपरेशन सिंदूर 2.0 की नौबत आई तो... ईरान - अमेरिका की लड़ाई से क्या सीख सकता है भारत?
राजनीति में नहीं होता फुल स्टॉप...सांसदों को विदाई देते हुए राज्यसभा में बोले पीएम
PM Modi
राजनीति में नहीं होता फुल स्टॉप...सांसदों को विदाई देते हुए राज्यसभा में बोले पीएम
ग्लोबल टेंशन और युद्ध के बीच सुभाष चंद्रा का सवाल, क्या हम एक दुनिया-एक परिवार हैं?
Dr Subhash Chandra
ग्लोबल टेंशन और युद्ध के बीच सुभाष चंद्रा का सवाल, क्या हम एक दुनिया-एक परिवार हैं?
मेरी नहीं है किसी से कोई नाराजगी...AIUDF के वाइस प्रेसिडेंट ने छोड़ी पार्टी
assam assembly elections
मेरी नहीं है किसी से कोई नाराजगी...AIUDF के वाइस प्रेसिडेंट ने छोड़ी पार्टी
One Nation One Election:JPC बढ़ाएगी समयसीमा, कितने साल में तैयार हो सकती है रिपोर्ट?
one nation one election
One Nation One Election:JPC बढ़ाएगी समयसीमा, कितने साल में तैयार हो सकती है रिपोर्ट?
74 MLA की छुट्टी, कोई नया फिल्मी सितारा नहीं... ममता की पहली लिस्ट की 5 बड़ी बातें
West Bengal Election 2026
74 MLA की छुट्टी, कोई नया फिल्मी सितारा नहीं... ममता की पहली लिस्ट की 5 बड़ी बातें
यूपी चुनाव में तो समय है! वरुण गांधी के सब्र का कौन-सा बड़ा इनाम देने जा रही भाजपा?
Varun Gandhi news
यूपी चुनाव में तो समय है! वरुण गांधी के सब्र का कौन-सा बड़ा इनाम देने जा रही भाजपा?