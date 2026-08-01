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'अंकित शर्मा को सिर्फ उनके धर्म की वजह से खून की प्यासी भीड़ ने घेरा', दिल्ली दंगों पर कोर्ट का फैसला, बताया- क्यों दी उम्र कैद?

Ankit Sharma Murder Case Court Verdict: दिल्ली में वर्ष 2020 में भड़के सांप्रदायिक दंगों के 6 साल बाद कोर्ट का फैसला आया. अदालत ने अपनी टिप्पणी में कहा कि 'अंकित शर्मा को सिर्फ उनके धर्म की वजह से खून की प्यासी भीड़ ने घेरा'. कोर्ट ने इस मामले में ताहिर हुसैन समेत 5 दोषियों को उम्र कैद की सजा सुनाते हुए वजह भी गिनाईं.

Written ByDevinder Kumar
Published: Aug 01, 2026, 05:06 AM IST|Updated: Aug 01, 2026, 05:06 AM IST
'अंकित शर्मा को सिर्फ उनके धर्म की वजह से खून की प्यासी भीड़ ने घेरा', दिल्ली दंगों पर कोर्ट का फैसला, बताया- क्यों दी उम्र कैद?

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Devinder Kumar

Devinder Kumar

Zee News में देश-दुनिया और ब्रेकिंग पर नजर रखते हैं. पत्रकारिता में 17 वर्ष का अनुभव है. किसी भी बीट और शिफ्ट में काम करने के लिए हमेशा तैयार रहते हैं.

 

 

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