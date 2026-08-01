'अंकित शर्मा को सिर्फ उनके धर्म की वजह से खून की प्यासी भीड़ ने घेरा', दिल्ली दंगों पर कोर्ट का फैसला, बताया- क्यों दी उम्र कैद?

Key Highlights of Ankit Sharma Murder Case Court Verdict: आईबी अफसर अंकित शर्मा की वर्ष 2020 में दिल्ली दंगों के दौरान हुई वीभत्स हत्या के हाई-प्रोफाइल मामले में शुक्रवार को कड़कड़डूमा कोर्ट ने 6 साल बाद फैसला सुना दिया. एडिशनल सेशंस जज प्रवीण सिंह ने आम आदमी पार्टी के पूर्व पार्षद ताहिर हुसैन और 4 अन्य दोषियों नाजिम, कासिम, जावेद और अनस को उम्रकैद की सजा सुनाई. इसके साथ ही दोषियों पर 5 लाख रुपये जुर्मान भी लगाया गया.