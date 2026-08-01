'अंकित शर्मा को सिर्फ उनके धर्म की वजह से खून की प्यासी भीड़ ने घेरा', दिल्ली दंगों पर कोर्ट का फैसला, बताया- क्यों दी उम्र कैद?

Key Highlights of Ankit Sharma Murder Case Court Verdict: आईबी अफसर अंकित शर्मा की वर्ष 2020 में दिल्ली दंगों के दौरान हुई वीभत्स हत्या के हाई-प्रोफाइल मामले में शुक्रवार को कड़कड़डूमा कोर्ट ने 6 साल बाद फैसला सुना दिया. एडिशनल सेशंस जज प्रवीण सिंह ने आम आदमी पार्टी के पूर्व पार्षद ताहिर हुसैन और 4 अन्य दोषियों नाजिम, कासिम, जावेद और अनस को उम्रकैद की सजा सुनाई. इसके साथ ही दोषियों पर 5 लाख रुपये जुर्मान भी लगाया गया.
दिल्ली पुलिस की ओर से विशेष अभियोजक ने सभी दोषियों के लिए फांसी की मांग की थी. हालांकि, जज प्रवीण सिंह ने यह कहते हुए फांसी देने से इनकार कर दिया कि अभियोजन पक्ष यह साबित करने में विफल रहा कि दोषियों में सुधार की कोई गुंजाइश नहीं बची है, जिसके चलते इसे कानूनन 'दुर्लभ से दुर्लभतम' की श्रेणी में नहीं रखा गया.
कोर्ट ने अपने फैसले में कहा, 'यह हत्या बेहद बर्बर तरीके से की गई. पीड़ित(अंकित शर्मा) को केवल उनके धर्म की वजह से खून की प्यासी भीड़ ने घेर लिया और उन पर हमला किया. हमला इतना तेज़, लगातार और बहुत नज़दीक से किया गया कि मरने के बाद भी उनका शरीर तुरंत ज़मीन पर नहीं गिरा.'
अदालत ने आगे कहा, 'लेकिन क्रूरता यहीं खत्म नहीं हुई. पीड़ित के कपड़े उतार दिए गए, उनके साथ जानवर जैसा व्यवहार किया गया और उनके शव को घसीटकर चांद बाग पुलिया तक ले जाया गया, मानो हमलावरों की नफ़रत अभी भी शांत नहीं हुई हो. इसके बाद शव को नाले में फेंक दिया गया.'
कोर्ट ने कहा कि जिस बर्बर तरीके से यह हत्या की गई, वह बेहद घिनौना और इंसानियत को झकझोर देने वाला है और अपराध की गंभीरता को देखते हुए यह मामला 'रेयरेस्ट ऑफ रेयर' की केटेगरी की ओर जाता है.
कोर्ट ने कहा कि भारतीय कानून में यह पूरी तरह तय सिद्धांत है कि मौत की सज़ा आखिरी विकल्प है. यह तभी दी जा सकती है जब प्रॉसिक्यूशन यह साबित कर दे कि दोषी के सुधरने की कोई संभावना नहीं बची और वह समाज के लिए इतना बड़ा खतरा बन चुका है कि समाज की सुरक्षा के लिए उसे हमेशा के उससे छुटकारा पाना जरूरी है.
कोर्ट ने कहा कि प्रॉसिक्यूशन ऐसा कोई सबूत पेश नहीं कर सका जिससे यह साबित हो कि किसी भी दोषी का स्वभाव हिंसक है या उनमें अपराध करने की स्थायी प्रवृत्ति है. यह भी साबित नहीं हुआ कि किसी भी दोषी ने पहले कभी कोई हिंसक अपराध किया था. जेल के दौरान भी उनका व्यवहार अच्छा रहा.
कोर्ट ने कहा कि यह साबित नहीं हो सका कि किस दोषी ने हत्या के समय कौन-सा खास काम किया. फांसी की सजा के लिए सिर्फ यह साबित करना काफी नहीं है कि वह गैरकानूनी भीड़ का सदस्य था.
कोर्ट ने कहा कि जावेद, कासिम और नाज़िम अनपढ़ हैं, जबकि अनस केवल चौथी कक्षा तक पढ़ा है. सामान्य तौर पर कम पढ़ा-लिखा होना सजा कम करने का आधार नहीं माना जाता लेकिन इस मामले में हालात अलग थे.
कोर्ट ने कहा कि यह अपराध ऐसे समय हुआ जब झूठी और भ्रामक जानकारी फैलाकर धार्मिक उन्माद भड़काया गया था. ऐसे माहौल में जावेद, अनस, कासिम और नाजिम जैसे कम पढ़े-लिखे लोग गलत प्रचार और अफवाहों के प्रभाव में आसानी से आ सकते थे.
कोर्ट ने कहा कि दलील से सहमत नहीं है कि ये दोषी सुधार से परे हैं या उनका स्वभाव इतना खतरनाक है कि जेल में रहते हुए भी वे समाज के लिए खतरा बने रहेंगे.
बताते चलें कि नागरिकता संशोधन कानून (CAA) के विरोध में फरवरी 2020 में उत्तर-पूर्वी दिल्ली में भीषण सांप्रदायिक दंगे भड़क उठे थे. उस दौरान CAA को लेकर दो गुटों के बीच शुरू हुई हिंसा ने उग्र रूप ले लिया था. 25 फरवरी 2020 को IB अधिकारी अंकित शर्मा दंगा प्रभावित इलाके चांद बाग स्थित अपने घर से माहौल का जायजा लेने निकले थे, लेकिन वे वापस नहीं लौटे.
अगले दिन 26 फरवरी को उनका क्षत-विक्षत शव चांद बाग पुलिया के पास एक नाले से बरामद हुआ था. जांच में खुलासा हुआ कि ताहिर हुसैन के घर की छत का इस्तेमाल दंगाइयों ने पेट्रोल बम और पत्थर फेंकने के लिए किया था. वहीं से भीड़ ने अंकित को बंधक बनाकर इस दर्दनाक हत्याकांड को अंजाम दिया था.