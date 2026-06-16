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अंकित को 51 बार चाकू से गोदकर नाले में फेंकी गई लाश... फिर भी ताहिर हुसैन को 'अच्छा आदमी' क्यों बता रहे कुछ मौलाना?

Ankit Sharma Murder Case: वर्ष 2020 में दिल्ली हुए भयानक दंगों में इस्लामिक कट्टरपंथियों की भीड़ ने आईबी अफसर अंकित शर्मा को 51 बार चाकू से गोदकर हत्या कर दी थी. इस हत्याकांड में AAP नेता रहे ताहिर हुसैन को उम्र कैद की सजा सुनाई गई है. लेकिन हैरत है कि दोष साबित होने के बावजूद कुछ मौलाना ताहिर को शरीफ आदमी बताकर उसका बचाव कर रहे हैं.

Written ByDevinder Kumar
Published: Aug 01, 2026, 12:15 AM IST|Updated: Aug 01, 2026, 12:16 AM IST
अंकित को 51 बार चाकू से गोदकर नाले में फेंकी गई लाश... फिर भी ताहिर हुसैन को 'अच्छा आदमी' क्यों बता रहे कुछ मौलाना?

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Devinder Kumar

Devinder Kumar

Zee News में देश-दुनिया और ब्रेकिंग पर नजर रखते हैं. पत्रकारिता में 17 वर्ष का अनुभव है. किसी भी बीट और शिफ्ट में काम करने के लिए हमेशा तैयार रहते हैं.

 

 

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अंकित को 51 बार चाकुओं से गोदा... फिर भी ताहिर को 'अच्छा' क्यों बता रहे मौलाना?
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