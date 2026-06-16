अंकित को 51 बार चाकू से गोदकर नाले में फेंकी गई लाश... फिर भी ताहिर हुसैन को 'अच्छा आदमी' क्यों बता रहे कुछ मौलाना?

Ankit Sharma Murder Case Verdict: वर्ष 2020 में हुए दिल्ली दंगे और आईबी कर्मचारी अंकित शर्मा हत्याकांड का मास्टरमाइंड ताहिर हुसैन अब उम्र भर जेल में सड़ने वाला है. दिल्ली की कड़कड़डुमा कोर्ट ने ताहिर हुसैन समेत 5 लोगों को उम्रकैद की सजा सुनाई. सजा का एलान होने के बाद कई मौलाना कह रहे हैं- ताहिर अच्छा आदमी था. ताहिर के समर्थक कह रहे हैं- ताहिर के साथ गलत हुआ. यानी जिस दंगाई को अदालत से उम्रकैद की सजा मिली, उसे अच्छा और पीड़ित बताने का नैरेटिव बनाया जा रहा है.
दिल्ली की कड़कड़डूमा कोर्ट ने हत्या आरोपी ताहिर हुसैन की सजा का एलान कर दिया है. कोर्ट ने ताहिर हुसैन को उम्रकैद की सजा सुनाई है . उम्रकैद के साथ ही साथ ताहिर हुसैन पर 5 लाख रुपए का जुर्माना भी लगाया गया है . अदालत में ताहिर हुसैन पर हत्या, दंगा करने और किडनैपिंग के आऱोप सिद्ध हुए हैं. इस मामले में चार और दोषियों को उम्रकैद की सजा दी गई है . इनके नाम हैं नाजिम, कासिम, जावेद और अनस.
अभियोजन पक्ष ने ताहिर हुसैन के लिए मौत की सजा की मांग की थी लेकिन कोर्ट ने इस मामले को RAREST OF RARE केस की श्रेणी में नहीं माना है. इसी वजह से ताहिर हुसैन को सजा की मौत की जगह उम्रकैद की सजा दी गई है. IB कर्मचारी अंकित शर्मा की हत्या 25 फरवरी 2020 को की गई थी. दंगों के दौरान अंकित अपने घर से निकले थे और उनका शव दिल्ली के चांद बाग की पुलिया के नजदीक एक नाले में मिला था. सालों तक लंबी जांच, अदालत में सुनवाइयों के बाद अब जाकर अंकित शर्मा मर्डर केस में सजा का एलान हुआ है.
सजा के ऐलान के बाद अंकित का परिवार कह रहा है कि उनका सब्र और संघर्ष आज फलीभूत हो गया है. जी मीडिया ने अंकित के परिवार से बात की. सुरक्षा कारणों से अंकित के परिजन कैमरे के सामने नहीं आए लेकिन उन्होंने फोन के जरिए अपना पक्ष हमें जरूर बताया. परिजनों का कहना है कि ताहिर के गुनाहों पर उम्रकैद की सजा बहुत कम है.
अंकित शर्मा मर्डर केस में सजा का ऐलान करते हुए अदालत ने क्रूर, बर्बर और दिल दहला देने वाले अपराध जैसे शब्दों का प्रयोग किया है. कोर्ट ने कहा है - पीड़ित अंकित शर्मा को केवल उनके धर्म की वजह से खून की प्यासी भीड़ ने घेर लिया और उन पर हमला किया. हमला इतना तेज़, लगातार और बहुत नज़दीक से किया गया कि मरने के बाद भी उनका शरीर तुरंत ज़मीन पर नहीं गिरा लेकिन क्रूरता यहीं खत्म नहीं हुई.
पीड़ित के कपड़े उतार दिए गए, उनके साथ जानवर जैसा व्यवहार किया गया और उनके शव को घसीटकर चांद बाग पुलिया तक ले जाया गया, मानो हमलावरों की नफ़रत अभी भी शांत नहीं हुई हो. कोर्ट ने इतनी सख्त टिप्पणी क्यों की है. ये समझने के लिए आपको अंकित शर्मा की पोस्ट मॉर्टम रिपोर्ट एक बार फिर समझनी चाहिए.
#DNAमित्रों | अंकित शर्मा के हत्यारे.. उम्र भर जेल में सड़ें..ताहिर हुसैन को उम्रकैद.. 'कौम' के लिए 'अवैध'?
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— Zee News (@ZeeNews) July 31, 2026
अंकित शर्मा की पोस्ट मॉर्टम रिपोर्ट में लिखा गया था कि मौत से पहले अंकित पर 51 वार किए गए थे . जरा सोचिए, 51 वार. ये बताने के लिए काफी है कि अंकित की किस कदर बेरहमी से हत्या की गई थी. रिपोर्ट के मुताबिक अंकित के शरीर पर धारदार हथियारों से 12 बार वार किया गया था. इन हमलों की वजह से अंकित की कमर, जांघ और पांव में जख्म हो गए थे. धारदार हथियारों के साथ ही साथ अंकित को लोहे की रॉड जैसे हथियारों से भी मारा गया था.
इतनी बेरहमी से किए गए हमले की वजह से अंकित के दिमाग और फेफड़ों में खून जम गया था और इसी वजह से अंकित की मौत हुई थी. रिपोर्ट की टिप्पणी में कहा गया था कि इस स्तर के सिर्फ सात वार से किसी भी इंसान की मौत हो सकती थी. हत्यारों की बेरहमी देखिए कि उन्होंने अंकित पर 51 बार ऐसे खतरनाक वार किए थे.
अंकित शर्मा मर्डर केस में सजा सुनाते हुए अदालत ने ये भी कहा है - ये नहीं माना जा सकता कि दोषियों के अंदर सुधार की संभावना नहीं है. इसी वजह से उन्हें सजा-ए-मौत नहीं दी जा रही है. इसी टिप्पणी के बाद ताहिर हुसैन ने वकीलों ने ऊपरी अदालत यानी हाईकोर्ट में जाने का फैसला किया है. एक तरफ कानूनी प्रक्रिया चल रही है तो दूसरी तरफ कुछ ऐसे चेहरे भी सामने आ गए हैं, जो ताहिर हुसैन का समर्थन कर रहे हैं. कुछ मौलाना कह रहे हैं कि वो अच्छा आदमी था. ताहिर के समर्थक एक दंगाई और हत्यारे को पीड़ित बता रहे हैं.
इस देश में सबको अभिव्यक्ति की स्वतंत्रता का अधिकार है. इस नाते जिसको जो लगता है वो कह सकता है, बोल सकता है. इस कथित समर्थन के साथ ही ताहिर हुसैन को मिली सजा पर सियासत भी तेज हो गई है. बीजेपी ने एक बार फिर ताहिर हुसैन का नाम आम आदमी पार्टी से जोड़ा. तो जवाब में आम आदमी पार्टी ने इन बातों को बेबुनियाद करार दिया है.
ताहिर हुसैन को सजा दिलाने के लिए एक अभियान बीजेपी नेता कपिल मिश्रा ने भी चलाया था. कपिल मिश्रा अब भी उम्मीद जता रहे हैं कि ताहिर हुसैन को हाईकोर्ट से फांसी की सजा जरूर मिलेगी.
फांसी की सजा की मांग है. ताहिर के पास हाईकोर्ट जाने का अधिकार है. ताहिर का पक्ष हाईकोर्ट जाएगा . अपनी सियासी बिसात के लिए राजनीतिक पक्ष भी वार-पलटवार करेंगे, लेकिन ये फैसला अंकित के परिवार के जख्मों पर थोड़ा मरहम जरूर लगाएगा, क्योंकि इस परिवार ने 6 साल अंकित के लिए इंसाफ का इंतजार किया है. जिस पार्टी ने ताहिर को चुनाव लड़ाया, टिकट दिलाया. उसके लिए प्रचार किया, हम उनसे पूछना चाहते हैं कि क्या वो अब देश से माफी मांगेंगे.