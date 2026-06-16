अंकित को 51 बार चाकू से गोदकर नाले में फेंकी गई लाश... फिर भी ताहिर हुसैन को 'अच्छा आदमी' क्यों बता रहे कुछ मौलाना?

अभियोजन पक्ष ने ताहिर हुसैन के लिए मौत की सजा की मांग की थी लेकिन कोर्ट ने इस मामले को RAREST OF RARE केस की श्रेणी में नहीं माना है. इसी वजह से ताहिर हुसैन को सजा की मौत की जगह उम्रकैद की सजा दी गई है. IB कर्मचारी अंकित शर्मा की हत्या 25 फरवरी 2020 को की गई थी. दंगों के दौरान अंकित अपने घर से निकले थे और उनका शव दिल्ली के चांद बाग की पुलिया के नजदीक एक नाले में मिला था. सालों तक लंबी जांच, अदालत में सुनवाइयों के बाद अब जाकर अंकित शर्मा मर्डर केस में सजा का एलान हुआ है.