Indian government target Bhanu Rana Arsh Dalla other wanted see list: भारत सरकार विदेशों में बैठे अपराधियों को चुन-चुनकर भारत ला रही है. इसी कड़ी में गैंगस्टर लॉरेंस बिश्नोई का भाई अनमोल बिश्नोई जल्द ही अमेरिका से भारत पहुंचने वाला है, जहां एनआईए उसे गिरफ्तार करेगी. अनमोल पर हत्या, अपहरण और जबरन वसूली जैसे गंभीर आरोप हैं और वह लंबे समय से फरार था. एनआईए उससे लॉरेंस बिश्नोई और उसके गिरोह के बारे में पूछताछ करेगी. अनमोल की गिरफ्तारी एनआईए के लिए एक बड़ी सफलता मानी जा रही है. भारत सरकार ने पिछले कुछ सालों से विदेशों में बैठे अपराधियों पर शिकंजा तेजी से कसा है. तहव्वुर हुसैन राणा को भारत लाया जा चुका है. तो आइए जानते हैं अब किन-किन लोगों पर कस सकता है शिंकजा, क्या है उन पर आरोप.

अनमोल बिश्नोई का सफर खत्म, अब बाकी की बारी

अनमोल बिश्नोई, लॉरेंस का छोटा भाई, 19 नवंबर 2025 को अमेरिका से दिल्ली पहुंचने वाला है. बाबा सिद्दीकी हत्या, सलमान खान फायरिंग, मूसेवाला मर्डर जैसे केसों का मास्टरमाइंड है अनमोल. US ने 200 भारतीयों के साथ उसे डिपोर्ट किया है. NIA ने उस पर 10 लाख इनाम रखा था. अब पूछताछ से बड़े राज खुलेंगे.

भानु राणा अमेरिका में फंस गया, जल्द भारत आएगा

हरियाणा के करनाल वाला भानु राणा लॉरेंस गैंग का हथियार सप्लायर है. 9 नवंबर 2025 को US में पकड़ा गया है. पंजाब-हरियाणा-दिल्ली तक उसका नेटवर्क है. STF ने उसके गुर्गों को हथियारों संग गिरफ्तार किया था. भारत सरकार एक्सट्राडिशन प्रोसेस तेज कर रही है. उसके आने से गैंग को बड़ा झटका लगेगा.

अर्श डल्ला पर कनाडा में शिकंजा, भारत मांग रहा प्रत्यर्पण

खालिस्तानी आतंकी अर्श डल्ला (अर्शदीप सिंह गिल) कनाडा में छिपा है. खालिस्तान टाइगर फोर्स का सरगना है, 50 से ज्यादा हत्या-रंगदारी के केस में वह शामिल है. 2024 में गिरफ्तार हुआ, लेकिन बेल मिल गई. भारत विदेश मंत्रालय ने कनाडा से प्रत्यर्पण की मांग की है. ISI लिंक भी सामने आया है. जल्द लाने की पूरी कोशिश हो रही है.

वेंकटेश गर्ग जॉर्जिया से लौटेगा, हरियाणा गैंग का सरदार

हरियाणा के नारायणगढ़ का वेंकटेश गर्ग पर 10 से ज्यादा हत्या-लूट के केस हैं. बसपा नेता की हत्या में हाथ. फर्जी पासपोर्ट से जॉर्जिया भागा, वहां शूटर भर्ती करता था. 9 नवंबर 2025 को हरियाणा पुलिस ने पकड़वाया. तबसे वापस लाने की प्रकिया है, कपिल सांगवान के गैंग का साथी है गर्ग.

मेहुल चोकसी की अपील रुकी, बेल्जियम से भारत का रास्ता साफ

13,000 करोड़ के PNB घोटाले का आरोपी मेहुल चोकसी अब बच नहीं पाएगा. बेल्जियम कोर्ट ने प्रत्यर्पण की सारी अड़चनें हटा दी हैं. जल्द भारत लाया जाएगा.

गोल्डी ब्रार समेत 12 गैंगस्टर्स की लिस्ट US को सौंपी

फरवरी 2025 में भारत ने US को 12 वॉन्टेड गैंगस्टर्स की लिस्ट दी है. अनमोल के अलावा गोल्डी ब्रार, रोहित गोदारा जैसे नाम उसमें शामिल हैं. कनाडा, UAE, पुर्तगाल में छिपे ये अपराधी भारत में अपराध चला रहे. अब एक-एक करके सबको पकड़ने का प्लान है. इसके पहले तहव्वुर राणा (26/11 हमला) पहले ही अप्रैल 2025 में आया था. अब सरकार ने ठान लिया है - एक-एक करके सबको लाएंगे. विदेशों में बैठे अपराधियों पर शिकंजा कसने का सिलसिला तेज हो गया है.